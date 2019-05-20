85 % أدوا امتحان الأحياء على التابلت في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

طلاب الثانوية

أكد مصطفى العجمي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي لليوم الثاني على التوالي وتمكن الطلاب من التسجيل على التابلت وأداء الامتحانات إلكترونياً، مشيراً إلى أن 85% من طلاب الصف الأول الثانوي داخل 90 مدرسة تمكنوا من أداء امتحان مادة الأحياء إلكترونياً وتم التسجيل على "التابلت" بينما تم الدفع بالامتحان الاحتياطي بنظام الورقي فى 19 مدرسة فقط وذلك بنسبة 15% وأشار إلى استقرار الأمور بنسبة كبيرة داخل مدارس الإسكندرية مقارنة بيوم أمس.

وفشل طلاب الصف الأول الثانوى أمس الأحد فى أداء الامتحان إلكترونيا، فيما قررت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تحويل الامتحان للنظام الورقي بدلاً من النظام الإلكتروني وهو الأمر الذي تسبب فى حالة اسيتاء وغضب عارمين بين الطلاب وأولياء الأمور معتبرين أن ما حدث تسبب فى حالة من الارتباك بين الطلاب وأثر سلبياً