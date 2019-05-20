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85 % أدوا امتحان الأحياء على التابلت في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
أكد مصطفى العجمي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي لليوم الثاني على التوالي وتمكن الطلاب من التسجيل على التابلت وأداء الامتحانات إلكترونياً، مشيراً إلى أن 85% من طلاب الصف الأول الثانوي داخل 90 مدرسة تمكنوا من أداء امتحان مادة الأحياء إلكترونياً وتم التسجيل على "التابلت" بينما تم الدفع بالامتحان الاحتياطي بنظام الورقي فى 19 مدرسة فقط وذلك بنسبة 15% وأشار إلى استقرار الأمور بنسبة كبيرة داخل مدارس الإسكندرية مقارنة بيوم أمس.
وفشل طلاب الصف الأول الثانوى أمس الأحد فى أداء الامتحان إلكترونيا، فيما قررت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تحويل الامتحان للنظام الورقي بدلاً من النظام الإلكتروني وهو الأمر الذي تسبب فى حالة اسيتاء وغضب عارمين بين الطلاب وأولياء الأمور معتبرين أن ما حدث تسبب فى حالة من الارتباك بين الطلاب وأثر سلبياً
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وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
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حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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80% من مدارس القليوبية تؤدي امتحان الأحياء بالتابلت

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقليوبية، امتحان مادة الأحياء اليوم الإثنين، على جهاز التابلت بنسبة 80% من إجمالي مدارس المحافظة، بينما أدى الطلاب من خارج المنظومة الامتحان ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بعدد 20 من إجمالي 23 مدرسة. وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، أنه جار العمل على تدارك المشكلات بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100%، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.
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تعليم الدقهلية: 97% أدوا امتحان الأحياء إلكترونيا

أكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، مرور امتحان مادة الأحياء إلكترونيًا للصف الأول الثانوي، بنسبة تتخطى 97% دون حدوث أي أزمات تعطل في السيستم باستثناء مدرسة تمي الأمديد واللواء عبد السلام أبو النجا، بسبب عطل فني، وتم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى الخاص بالمادة أثناء عقد الاختبار سواء إلكترونى أو ورقي، موضحا فى حالة حدوث عطل بالتابلت أثناء الاختبار، يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير ضمانًا لحق الطالب.
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للمرة الثانية«التابلت» يكتب نهاية مسيرته قبل أن تبدأ

«عفوا لم يتم التحقق من الرمز الخاص بك».. ساعات عصيبة عاشها 650 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى اليوم مع بداية امتحانات نهاية العام بمادة اللغة العربية، حيث فوجئ الطلاب وأولياء الأمور بتعذر الوصول إلى منصة الامتحانات لأكثر من ساعة من زمن الامتحانات بعد سقوط الـ"سيستم" في عدة مدارس على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث ظهرت على أجهزة التابلت رسالة مفادها: «عفوا لم يتم التحقق من الرمز الخاص بك»، مما دفع الإدارات التعليمية فى عدد كبير من محافظات الجمهورية إلى وقف الامتحان، واستبدال بالامتحانات الإلكترونية أخرى ورقية.
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محافظ الشرقية من لجان الثانوية: «معندناش مشكلات»

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الأحد، لجان امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، حيث اقتصرت الجولة على عدد من المدارس بمدينة الزقازيق، ومنها «الشهيد أحمد وحيد» التجريبية للغات بنين، و«الزقازيق» الثانوية العسكرية بنين، بالإضافة إلى عدد من لجان امتحانات «الخدمات» و«التحرير» و«المنازل»؛ للاطمئنان على مستوى وسير الامتحانات، وما إذا كان لدى الطلاب أي شكاوى بشأن الامتحانات واللجان.
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