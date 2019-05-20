رياضة

سانشيز ينهي إجازته مبكرًا تحضيرًا للموسم الجديد

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
أليكسيس سانشيز
أليكسيس سانشيز
تبحث إدارة مانشستر يونايتد عن بيع لاعب الفريق التشيلي أليكسيس سانشيز، والذي سجل هدفًا وحيدًا في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي، ويحصل سانشيز على أجر أسبوعي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني، ولكنه بات يمثل حملًا ثقيلًا على النادي بسبب أجره المرتفع وعدم استفادة الفريق من خدماته لانخفاض مستواه بصورة ملحوظة، وتشير تقارير إيطالية إلى اهتمام كل من إنتر ويوفنتوس بضم المهاجم، وهي الصفقة التي يأمل مانشستر يونايتد في إتمامها، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سانشيز سيقطع إجازته الصيفية مبكرًا من أجل العودة إلى مانشستر يونايتد بنهاية شهر يونيو لبداية التدريبات، بدلًا من العودة يوم 2 يوليو المقبل إلى جانب باقي قائمة الفريق. ويرغب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في تقوية لياقته البدنية، قبل الانضمام إلى فريق جديد في موسم 2019-
اقرأ المزيد
مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
اقرأ المزيد من الأخبار
اليكسيس-سانشيز‎

الكالتشيو سلاح مانشستر يونايتد للتخلص من سانشيز

ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن فشل مانشستر يونايتد الإنجليزي في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد بعد التعادل مع هيديرسفيلد تاون (1 ـ1) مؤخرا في ختام الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2018- 2019، عزز فرص يوفنتوس وإنتر ميلان في ضم التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب الشياطين الحمر. من جانبها أشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية إلى أن عقد سانشيز مع مانشستر يونايتد يحتوي على بند قد يسهل رحيله عن الفريق، وهو انخفاض أجره بنسبة 25% في حالة الفشل في التأهل لدوري الأبطال.
اليكسيس-سانشيز‎

أجر سانشيز يقف عقبة أمام مانشستر يونايتد للتخلص منه

فشل التشيلي أليكسيس سانشيز في تقديم مستويات جيدة مع مانشستر يونايتد منذ أن انضم إلى الشياطين الحمر في شهر يناير من عام 2018، آتيًا من صفوف أرسنال، إذ سجل هدفا وحيدا في 19 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويبحث اليونايتد عن التخلص من سانشيز، إلا أن أجره الأسبوعي الذي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني يمثل عقبة كبيرة أمام الشياطين الحمر، في ظل رفض أي نادٍ دفع هذا الرقم، ليبقى أمل اليونايتد هو الاستعداد لدفع نصف أجر سانشيز السنوي الذي يصل إلى 26 مليون جنيه إسترليني، لتسهيل رحيله.
جوارديولا 2019 (1)

جوراديولا: مافعله ليفربول لا يصدق والدوري في أيدينا

يرى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيكون بيد فريقه الذي ساهم في ازدياد قوة المنافسة بالبطولة خلال السنوات الأخيرة على حد وصفه. واقترب السيتي من الاحتفاظ بلقبه، باستعادته الصدارة من ليفربول، بالفوز على مضيفه مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب «أولد ترافورد» في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31. ورفع السيتي رصيده بالفوز إلى 89 نقطة، ليغرد في الصدارة بفارق نقطة عن الريدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 88 نقطة، قبل 3 جولات من النهاية.
مانشستر-سيتي‎

ديربي مانشستر.. السيتي يخطو نحو اللقب بإسقاط يونايتد

اقترب فريق مانشستر سيتي من الاحتفاظ ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما استعاد الصدارة من ليفربول، بفوزه على مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب استاد أولد ترافورد، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من بطولة البريميرليج، سجل برناردو سيلفا هدف التقدم، وأضاف ليروي سانيه، الهدف الثاني، ليرفع السيتي رصيده إلى 89 نقطة، ليغرد في الصدارة بفارق نقطة عن الريدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 88 نقطة، قبل 3 جولات من النهاية، في المقابل تجمد رصيد الشياطين الحمر عند 64 نقطة في المركز السادس.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org