سانشيز ينهي إجازته مبكرًا تحضيرًا للموسم الجديد

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

أليكسيس سانشيز

تبحث إدارة مانشستر يونايتد عن بيع لاعب الفريق التشيلي أليكسيس سانشيز، والذي سجل هدفًا وحيدًا في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي، ويحصل سانشيز على أجر أسبوعي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني، ولكنه بات يمثل حملًا ثقيلًا على النادي بسبب أجره المرتفع وعدم استفادة الفريق من خدماته لانخفاض مستواه بصورة ملحوظة، وتشير تقارير إيطالية إلى اهتمام كل من إنتر ويوفنتوس بضم المهاجم، وهي الصفقة التي يأمل مانشستر يونايتد في إتمامها، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سانشيز سيقطع إجازته الصيفية مبكرًا من أجل العودة إلى مانشستر يونايتد بنهاية شهر يونيو لبداية التدريبات، بدلًا من العودة يوم 2 يوليو المقبل إلى جانب باقي قائمة الفريق. ويرغب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في تقوية لياقته البدنية، قبل الانضمام إلى فريق جديد في موسم 2019-

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سانشيز سيقطع إجازته الصيفية مبكرًا من أجل العودة إلى مانشستر يونايتد بنهاية شهر يونيو لبداية التدريبات، بدلًا من العودة يوم 2 يوليو المقبل إلى جانب باقي قائمة الفريق.



ويرغب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في تقوية لياقته البدنية، قبل الانضمام إلى فريق جديد في موسم 2019- 2020.



وقال مصدر للصحيفة البريطانية: "يخطط سانشيز للعودة إلى مانشستر يونايتد قبل يوم 2 يوليو، الموعد الرسمي لبدء التدريبات الخاصة بفترة الإعداد للموسم الجديد، وننتظر أيضًا عودة كل من لوك شاو وفيل جونز قبل نهاية شهر يونيو، وهو قرار راجع لهما في نهاية المطاف".



وتابع:"يتواجد أليكسيس في موطنه تشيلي، ويخطط للسفر في إجازته إلى إسبانيا قبل أن يعود لمانشستر، وسنرى ماذا سيحدث بعدها".