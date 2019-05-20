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«اقتصادية النواب» توافق على تعديل قانون الاستثمار

تحرير:أحمد جاد ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
?وافقت اللجنة الاقتصادية، خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، على تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار بالقانون، بوضع حد أقصى لها بنحو 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصى، وذلك استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليهم أثناء الإشهار والتوثيق.. وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن التعديلات أعادت الوضع لقانون الاستثمار القديم بخصوص الحد الأقصى، بعدما فوجئت هيئة الاستثمار بفرض رسوم مبالغ بها على الشركات موضحا أن "إحدى الشركات غيرت مقرها فتفاجأت بدفع 44 مليون جنيه".
وأضاف عادل، أن "هذه الرسوم الضخمة تسببت في تلقي هيئة الاستثمار شكاوى يومية من المستثمرين، خصوصا أن هذا الأمر أثر سلبا على التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال، لذلك تم تعديل هذه الرسوم بوضع حد أقصي بنحو 10 آلاف جنيه".ونص التعديل الجديد للمادة 48 من قانون الاستثمار، على أنه "في جميع الأحوال يتعين
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وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
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حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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أول رد من البرلمان على وقف إجازات العاملين بالخارج

تقدمت سحر عتمان، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء، بشأن تعنت عدد من الوزارات في تجديد إجازات العاملين بالخارج، وتخييرهم إما العودة إلى أرض الوطن وإما الفصل من وظائفهم الحكومية. وقالت عتمان، إن هناك أزمة حقيقية، نالت العاملين في الخارج، مع تعنت بعض الوزارات في تجديد إجازاتهم، وتخييرهم بالعودة إلى أرض الوطن، أو الفصل من عملهم الحكومي، وهو ما أطلق شرارة الغضب بينهم، خاصة أن أغلبهم بات مهددا بدفع الغرامات لارتباطه بعقود وشروط جزائية مع مؤسسته التي يعمل بها في الخارج.
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قبل الدفعة الأخيرة.. النقد الدولي يراجع الإصلاح الاقتصادي في مصر

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، زيارتها الأخيرة إلى القاهرة (5-16 مايو الجاري)، والتي كانت تهدف إلى إجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يدعمه اتفاق لمدة 3 سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وضمت البعثة فريقا من الخبراء بقيادة سوبير لال، وأصدر الصندوق اليوم الجمعة، بيانا ختاميا بنتائج الزيارة، مشيرا إلى أن البعثة توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الذي بدأ في نوفمير 2016، كما ذكر التطوارت التي طرأت على الاقتصاد والجياة في مصر خلال هذه الفترة.
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البرلمان يطالب التموين بمنافذ للخبز: بيتباع بجنيه

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مواطنون لا يمتلكون بطاقات دعم تموينية نظرا لعدم احتياجهم لها، إلا أنهم قد يكونوا فى حاجة إلى الخبز المدعم، وأضاف أن أسعار رغيف الخبز قد تصل إلى جنيه بمخابز القطاع الخاص، وتزداد أسعاره بشكل شبه دورى على فترات قصيرة، واقترح تدخل وزارة التموين، متسائلا: "دون إلقاء أعباء جديدة على كاهل الوزارة وموازنة الدولة.. هل من الممكن أن تتدخل الوزارة بمنافذ بيع بسعر بيع تنافسى أقل من القطاع الخاص فى هذه المناطق، بحيث تغطى سعر التكلفة وتحدد هامش ربح معقول؟".
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«اقتصادية النواب» توافق على تعديلات قانون الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، على التعديلات على احكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة. وذكرت الوزيرة، أن التعديلات تتضمن إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
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