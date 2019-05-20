«اقتصادية النواب» توافق على تعديل قانون الاستثمار

تحرير:أحمد جاد ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

مجلس النواب - أرشيفية

?وافقت اللجنة الاقتصادية، خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، على تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار بالقانون، بوضع حد أقصى لها بنحو 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصى، وذلك استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليهم أثناء الإشهار والتوثيق.. وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن التعديلات أعادت الوضع لقانون الاستثمار القديم بخصوص الحد الأقصى، بعدما فوجئت هيئة الاستثمار بفرض رسوم مبالغ بها على الشركات موضحا أن "إحدى الشركات غيرت مقرها فتفاجأت بدفع 44 مليون جنيه".

وأضاف عادل، أن "هذه الرسوم الضخمة تسببت في تلقي هيئة الاستثمار شكاوى يومية من المستثمرين، خصوصا أن هذا الأمر أثر سلبا على التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال، لذلك تم تعديل هذه الرسوم بوضع حد أقصي بنحو 10 آلاف جنيه".ونص التعديل الجديد للمادة 48 من قانون الاستثمار، على أنه "في جميع الأحوال يتعين