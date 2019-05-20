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«سوبر ميرو» 14.. إيمي سمير غانم تُخدع في هوية العريس

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
إيمي سمير غانم من مسلسل سوبر ميرو
إيمي سمير غانم من مسلسل سوبر ميرو
انتهت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "سوبر ميرو"، بمساعدة المرأة العنيدة - يسرا اللوزي - ، أمير طفطف "سوبر ميرو" - إيمي سمير غانم، في إنقاذ أحد المحلات من السرقة، وانطلقت الحلقة الجديدة بمحاولة "ليمون" - أحمد سلطان - التقرب من "أميرة"، وهي زميلته في العمل،حيث ذهب إليها وأخبرها أن هناك شخصا يحبها ويريد التقدم لها، وهو يقصد نفسه، لكنها اعتقدت أنه يتحدث عن "مروان" - عمر الشناوي - فأخبرته أنها ستوافق على الفور، وبالفعل تلقى والدها - سمير غانم - اتصالًا هاتفيًا من "ليمون" لتحديد موعد كي يتقدم لها، وكل هذا الوقت تظن "أميرة" أن "مروان" هو من سيطلب يدها.
"الفاجر" - محمد ثروت - أخذ أسرته إلى إحدى الحدائق، وهناك التقى "أميرة" ووالدها صدفة، وقد تشاجرت معه "أميرة" بسبب أسلوبه في التعامل مع زوجته وابنه، ثم ننتقل إلى مشهد آخر، حينما توجه "الفاجر" إلى المعلمة كوبرا - إنعام سالوسة - وحاول إقناعها أن تعدل عن توبتها، وتعود إلى الإجرام مرة أخرى، وبالفعل نجح في
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سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
ناهد-السباعي (3)

ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
ناهد-السباعي (1)

ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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مسلسل سوبر ميرو

«سوبر ميرو» الحلقة 8.. عريس يتقدم للبطلة الخارقة

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "سوبر ميرو" بهجوم من أفراد شرطة "الإنتربول" على عصابة دكتور "تاندوري" حمدي الوزير، بفضل خطة "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، و"هدهد" حمدي الميرغني، للإيقاع بـ"حمدي الوزير" بعد محاولته سرقة كلية "هدهد" مقابل المال، إضافة إلى سرقته كلية "عم لطفي" الغلبان، ومع نجاح "سوبر ميرو" في إلقاء القبض على واحد من أخطر تجار الأعضاء في مصر والعالم تأكدت بطولتها، وبات من الواضح أنها قادرة على أن تواصل مسيرتها لإنقاذ الناس، وتدمير الأشرار، ولم تعد "أميرة" مكسورة الجناح التي يقهرها الآخرون.
سوبر-ميرو

«سوبر ميرو» الحلقة 4.. إيمي تساعد «حرامي» بالخطأ

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل «سوبر ميرو» الكوميدي، بمواجهة بين أميرة "إيمي سمير غانم" ووالدها، حاولت فيها تجنب أسئلة والدها عن سر تشويه وجهها، والكدمات الكثيرة التي ظهرت عليها، كي لا يعرف أنها بدأت التدريب من ورائه لتتحول إلى بطلة خارقة تحت اسم "سوبر ميرو". وأخيرًا نجحت "ميرو" في التهرب من أسئلة والدها الكثيرة والذهاب إلى عملها في الصحيفة، وهناك وجدت شكوى من مواطنة لمدير التحرير باختفاء كلبها، فقررت "ميرو" ارتداء لبس الأبطال الخارقين الخاص بها، والبحث عن الكلب المفقود.
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تسريب الحلقة الأولى من «سوبر ميرو».. وهكذا رد السبكي

شهدت الساعات الماضية قيام أحد المواقع، بتسريب الحلقة الأولى من مسلسل «سوبر ميرو»؛ مما أصاب بطلة العمل إيمى سمير غانم وأسرة المسلسل بصدمة كبيرة، خاصة أن هذا سيؤثر بالضرورة على نسبة مشاهدة الحلقة وقت عرضها على التليفزيون فى رمضان، وتحركت الجهة المنتجة للمسلسل، «السبكى فيلم» سريعا من أجل وقف انتشار الحلقة، ونجحت بالفعل فى حذف الحلقة المسربة، وأعلنت ذلك من خلال «فيسبوك»: «تمكنا من السيطرة الكاملة على حذف الحلقة الأولى لمسلسل سوبر ميرو بعد تسريبها من أحد المواقع» وطالب السبكي، بوجود حلول سريعة للقضاء على القرصنة، التي تتسبب فى خسائر كبيرة للمنتجين.
مسلسل فكرة ب مليون جنية على ربيع

«لوك» مسلسلات رمضان 2019.. سهر الصايغ بشعر «راستا»

في الماضى لم تكن تعنى كلمة (لوك) الكثير إلى النجوم والفنانين، فتجد أن تركيزهم الوحيد منصب حول الشخصية ومداخلها وكيفية تقمصها، وكان المظهر آخر شيء، ويعتمدون خلاله على ملابس الشخصية واكسسواراتها.. ولكن خلال موسم رمضان 2019 الذى ينطلق بعد نحو 15 يوما تقريبا، يعد «لوك» الشخصية أهم من الشخصية نفسها التي يقدمونها، وتلجأ أغلب الفنانات إلى تغيير تسريحة الشعر وفقا لآخر صيحات الموضة وصبغه والاعتماد على مكياج للتغيير فى شكله، واتضحت معالم هذه الفنانات بعد نشر البوسترات والبروموهات الترويجية لمسلسلاتهم.
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