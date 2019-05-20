«سوبر ميرو» 14.. إيمي سمير غانم تُخدع في هوية العريس

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

إيمي سمير غانم من مسلسل سوبر ميرو

انتهت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "سوبر ميرو"، بمساعدة المرأة العنيدة - يسرا اللوزي - ، أمير طفطف "سوبر ميرو" - إيمي سمير غانم، في إنقاذ أحد المحلات من السرقة، وانطلقت الحلقة الجديدة بمحاولة "ليمون" - أحمد سلطان - التقرب من "أميرة"، وهي زميلته في العمل،حيث ذهب إليها وأخبرها أن هناك شخصا يحبها ويريد التقدم لها، وهو يقصد نفسه، لكنها اعتقدت أنه يتحدث عن "مروان" - عمر الشناوي - فأخبرته أنها ستوافق على الفور، وبالفعل تلقى والدها - سمير غانم - اتصالًا هاتفيًا من "ليمون" لتحديد موعد كي يتقدم لها، وكل هذا الوقت تظن "أميرة" أن "مروان" هو من سيطلب يدها.

"الفاجر" - محمد ثروت - أخذ أسرته إلى إحدى الحدائق، وهناك التقى "أميرة" ووالدها صدفة، وقد تشاجرت معه "أميرة" بسبب أسلوبه في التعامل مع زوجته وابنه، ثم ننتقل إلى مشهد آخر، حينما توجه "الفاجر" إلى المعلمة كوبرا - إنعام سالوسة - وحاول إقناعها أن تعدل عن توبتها، وتعود إلى الإجرام مرة أخرى، وبالفعل نجح في