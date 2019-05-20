Game of Thrones الموسم الأخير.. الأسوأ على الإطلاق

تفاوتت الآراء حول الموسم الثامن والأخير من مسلسل «صراع العروش»، إلا أننا هنا نستعرض الأسباب التي تدفعنا إلى منح هذا الموسم لقب الأسوأ على الإطلاق على مدار السلسلة

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الحلقة الأخيرة من Game of Thrones

يودع جمهور مسلسل Game of Thrones مسلسلهم المفضل بحزن على انتهاء واحدة من أطول وأعلى السلاسل التليفزيونية مشاهدة في التاريخ من جانب، ومن جانب آخر على رداءة العمل وما آل إليه من سوء، فبعد أن اشتهر بقدرته على صدمة الجمهور وتقديم حبكة متماسكة يصعب أن تجد بها أخطاء، تحول إلى عمل متواضع في أفضل أحواله، يمتلئ بالأخطاء بعد ظهور كوب قهوة في أحد مشاهده، وزجاجة مياه في الحلقة الأخيرة، كل هذا تسبب في إحباط الجمهور، وشعوره بأن مشاهدة المسلسل أصبحت واجبا لمعرفة النهاية، وليس للاستمتاع بعمل درامي متميز.

وبينما وقع أكثر من مليون مشاهد حتى الآن على عريضة تطالب شبكة HBO المنتجة للمسلسل بإعادة إنتاج الموسم الثامن والأخير من المسلسل من جديد، فإن الشبكة لم تستجب، ولا يبدو أن لديها النية، خاصة أنها تقدمت بشكر رسمي لمتابعي السلسلة في بداية الحلقة الأخيرة، وأعلنت بدء مسلسل جديد مقتبس من أحداث السلسلة. إذن،