Game of Thrones الموسم الأخير.. الأسوأ على الإطلاق

تفاوتت الآراء حول الموسم الثامن والأخير من مسلسل «صراع العروش»، إلا أننا هنا نستعرض الأسباب التي تدفعنا إلى منح هذا الموسم لقب الأسوأ على الإطلاق على مدار السلسلة
يودع جمهور مسلسل Game of Thrones مسلسلهم المفضل بحزن على انتهاء واحدة من أطول وأعلى السلاسل التليفزيونية مشاهدة في التاريخ من جانب، ومن جانب آخر على رداءة العمل وما آل إليه من سوء، فبعد أن اشتهر بقدرته على صدمة الجمهور وتقديم حبكة متماسكة يصعب أن تجد بها أخطاء، تحول إلى عمل متواضع في أفضل أحواله، يمتلئ بالأخطاء بعد ظهور كوب قهوة في أحد مشاهده، وزجاجة مياه في الحلقة الأخيرة، كل هذا تسبب في إحباط الجمهور، وشعوره بأن مشاهدة المسلسل أصبحت واجبا لمعرفة النهاية، وليس للاستمتاع بعمل درامي متميز.
وبينما وقع أكثر من مليون مشاهد حتى الآن على عريضة تطالب شبكة HBO المنتجة للمسلسل بإعادة إنتاج الموسم الثامن والأخير من المسلسل من جديد، فإن الشبكة لم تستجب، ولا يبدو أن لديها النية، خاصة أنها تقدمت بشكر رسمي لمتابعي السلسلة في بداية الحلقة الأخيرة، وأعلنت بدء مسلسل جديد مقتبس من أحداث السلسلة.
إذن،
وبينما وقع أكثر من مليون مشاهد حتى الآن على عريضة تطالب شبكة HBO المنتجة للمسلسل بإعادة إنتاج الموسم الثامن والأخير من المسلسل
من جديد، فإن الشبكة لم تستجب، ولا يبدو أن لديها النية، خاصة أنها تقدمت بشكر رسمي لمتابعي السلسلة في بداية الحلقة الأخيرة، وأعلنت بدء مسلسل جديد مقتبس من أحداث السلسلة.
إذن، ما الأخطاء التي وقع فيها المسلسل، وأحبطت الجمهور وجعلتهم يسخرون من مؤلفيه ديفيد بينوف ودي ويس؟
1- طول مدة الحلقات
أعلنت HBO من البداية أن الموسم الثامن سيمتد لـ6 حلقات فقط، ما أثار دهشة الجمهور، خاصة أن هناك الكثير من الأسئلة التي يحتاجون للإجابة عنها، ومع غياب الموسم عامين، توقع الجمهور أن الحلقات ستمتد لأكثر من 10 حلقات وليس 6 فقط.
حاولت HBO طمأنة الجمهور بأن الحلقات ستكون أقرب لفيلم قصير، وأن ثلاثا منها ستزيد مدة عرضها على 120 دقيقة، لكن مع بداية الموسم بدا واضحًا أن الشبكة تحاول الإلمام بأكبر كم ممكن من الأحداث في حلقة واحدة، وهو ما يأتي على حساب الحبكة.
كان هناك الكثير من الأحداث التي تطلبت وقتا أطول لاستعراض تفاصيلها، لكن مؤلفي المسلسل مروا عليه مرور الكرام، مثل مشهد معرفة جون سنو بحقيقة والديه، ومشهد دس السم لدينيريس "أم التنانين" ومشهد اختطاف ميساندي.
2- سوء التخطيط
تفاوتت الآراء حول الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والتي حملت عنوان "معركة وينترفيل"، بين معجب وكاره، إلا أن الخبراء العسكريين كان رأيهم أنها حلقة فاشلة تمامًا، وتحمل الكثير من الأخطاء العسكرية.
الحلقة كانت محبطة لكثير من المشاهدين؛ لأنها شهدت مقتل "ملك الليل" بطريقة ساذجة وغير منطقية، فضلا عن أن معركة بضخامة وهَول معركة وينترفيل لم تمُت فيها أي شخصية رئيسية، فهل هذا يعقل؟!
3- كوب قهوة وزجاجة مياه
اشتهر مسلسل "صراع العروش" طوال مواسمه السابقة بالدقة، سواء على صعيد الكتابة أو الإخراج، أو حتى التصميم، وهو ما لم يتوافر في هذا الموسم، فقد تسببت الحلقة الرابعة في فضيحة لطاقم عمل المسلسل، أسفرت عن تقديم شبكة HBO اعتذارا رسميا للجمهور، حيث ظهر في الحلقة كوب قهوة، وهو الخطأ الذي تكرر بظهور زجاجة مياه في الحلقة الأخيرة.
4- جون سنو
من أكثر الشخصيات التي خيبت آمال الجمهور، فبعد عودة جون سنو من الموت في الموسم السادس، ظن الجمهور أنه سيحقق نبوءة المحارب الأسطوري "أزورهاي" الذي سيشتعل سيفه ليقتل "ملك الليل"، إلا أن الموسم انتهى ولم تتحقق النبوءة.
بالعكس، وطوال الموسم، بدا "جون سنو" تائهًا غير قادر على اتخاذ أي موقف يعارض دينيريس "أم التنانين"، وهو ما أثار سخرية الجمهور من أن محاربا قويا بقدره لا ينفك عن ترديد جملة "أنتِ ملكتي"، رغم أنه الوريث الشرعي للعرش وأحق به منها.
5- آريا ستارك
انتظر الجمهور أن تقتل آريا ستارك، دينيريس، لتحقق نبوءتها القائلة إنها ستقتل أشخاصا ذوي عيون خضراء وزرقاء "ملك الليل" وبنية "لورد فراي"، إلا أن آريا لم تقتل دينيريس، وإنما جون من فعلها، لتزداد خيبة أمل الجمهور.
6- بران ستارك
لا أحد يعلم أهمية بران ستارك في الحقيقة، فهو الشخص القادر على رؤية الماضي والمستقبل، ورغم ذلك لم يقدم أي نفع لأشقائه أو لأهل ويستروس حتى، ومن ثم كان جلوسه على العرش غير متوقع ولا مبرر.
تقدم شبكة HBO مسلسلًا جديدًا يعود بالزمن إلى ما قبل صراع العروش، فهل تعوض الشبكة أخطاءها في هذا المسلسل، أم تكتب نهاية مأساوية لسلسلة كان يفترض أن تكون واحدة من أعظم ما كُتب دراميا في العالم بأكمله؟