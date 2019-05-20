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Game of Thrones الموسم الأخير.. الأسوأ على الإطلاق

تفاوتت الآراء حول الموسم الثامن والأخير من مسلسل «صراع العروش»، إلا أننا هنا نستعرض الأسباب التي تدفعنا إلى منح هذا الموسم لقب الأسوأ على الإطلاق على مدار السلسلة
تحرير:حليمة الشرباصي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الحلقة الأخيرة من Game of Thrones
الحلقة الأخيرة من Game of Thrones
يودع جمهور مسلسل Game of Thrones مسلسلهم المفضل بحزن على انتهاء واحدة من أطول وأعلى السلاسل التليفزيونية مشاهدة في التاريخ من جانب، ومن جانب آخر على رداءة العمل وما آل إليه من سوء، فبعد أن اشتهر بقدرته على صدمة الجمهور وتقديم حبكة متماسكة يصعب أن تجد بها أخطاء، تحول إلى عمل متواضع في أفضل أحواله، يمتلئ بالأخطاء بعد ظهور كوب قهوة في أحد مشاهده، وزجاجة مياه في الحلقة الأخيرة، كل هذا تسبب في إحباط الجمهور، وشعوره بأن مشاهدة المسلسل أصبحت واجبا لمعرفة النهاية، وليس للاستمتاع بعمل درامي متميز.
وبينما وقع أكثر من مليون مشاهد حتى الآن على عريضة تطالب شبكة HBO المنتجة للمسلسل بإعادة إنتاج الموسم الثامن والأخير من المسلسل من جديد، فإن الشبكة لم تستجب، ولا يبدو أن لديها النية، خاصة أنها تقدمت بشكر رسمي لمتابعي السلسلة في بداية الحلقة الأخيرة، وأعلنت بدء مسلسل جديد مقتبس من أحداث السلسلة. إذن،
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سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
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ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
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ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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10 ملايين شخص يتغيبون عن العمل بسبب Game of Thrones

قدرت قناة CNBC الأمريكية أن هناك أكثر من 10 ملايين أمريكي سوف يتغيبون عن العمل غدًا الأحد، بسبب عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل الأعلى مشاهدة عالميًا Game of Thrones، على شبكة HBO المنتجة. المعروف أن المسلسل الذي بدأ عرضه عام 2011، يحظى بأرقام مشاهدات خيالية منذ طرحه على شبكة HBO، إذ وصلت أرقام مشاهدة الموسم الثامن والأخير إلى 43 مليون مشاهد عبر أنحاء العالم، والمفترض أن يزيد الرقم لأن المسلسل من أعلى المسلسلات الدرامية قرصنة في التاريخ، وبالتالي من الصعب الوصول إلى إحصائية دقيقة.
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Game of Thrones الحلقة الخامسة| أم التنانين «اتجننت»

أثارت الحلقة الخامسة من الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of Thrones ردود فعل مختلفة، بين منبهر من تفاصيل الحلقة والحبكة المفاجئة التي لم يكن أحد يتوقعها بتحول دينيريس تارجيريان إلى نسخة من والدها الملك المجنون إيريس الثاني، وناقم على تفاصيل الحلقة المملة سيئة التنفيذ التي جعلته يشعر أن صناع المسلسل يتجاهلون البناء الدرامي للأحداث، في سبيل أن ينهوا الموسم عند 6 حلقات فقط. ورغم اختلاف الآراء الواضح فإن الغالبية أجمعت على مشاهد معينة أثرت في الجمهور لدى مشاهدتها، بعضها تركتنا حزانى، وأخرى شفت غليلنا في جيش الـ"لانستر".
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بـ«عصا المقشة».. تحدي «آريا ستارك» يشعل الإنترنت

عرضت الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of Thrones عبر شبكة HBO الأمريكية، يوم الأحد الماضي، لتفجر العديد من المفاجآت، وتطرح الكثير من الأسئلة، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت نجاح شخصية آريا ستارك، التي تلعبها الممثلة الإنجليزية مايسي ويليامز، في قتل "نايت كينج" أو ملك الليل، الأمر الذي أسهم في ظهور تحدٍّ جديد على مواقع التواصل الاجتماعي عُرف بـ"تحدي آريا ستارك"، الذي تحول في أيام معدودة إلى تريند عالمي على موقع "تويتر"، يشارك فيه كل محبي المسلسل، بحسب موقع Hello Giggles الأمريكي.
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جمهور Game of Thrones لـ«آريا ستارك»: اقلعي براحتك

شهدت الحلقة الثالثة من الموسم الثامن لمسلسل "Game of Thrones -صراع العروش"، مفاجآت كثيرة، أبرزها مقتل "نايت كينج" أو ملك الليل على يد "آريا ستارك -Arya Stark"، في مفاجأة لم يتوقعها أحد، أن تأتي المراهقة الشابة لتقتل أقوى عدو في تاريخ المسلسل، وتنقذ نفسها وعائلتها، وما تبقى من جيش الأحياء، بطعنة واحدة في قلب ملك الليل، حولته هو وجيشه إلى غبار تناثر على أرض المعركة الدامية، التي لم يشهد التليفزيون لها مثيلا من قبل، ومع ضخامة المعركة تفاوت ردود فعل الجمهور حول بطولة "آريا ستارك" (مايسي ويليامز Maisie Williams)، وكان الجميع منبهرًا مما فعلته.
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