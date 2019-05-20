مدرب نهضة بركان: أنصفتنا الكرة وسنحسم اللقب في مصر

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

منير الجعواني

«كانت المباراة صعبة مثلما توقعنا، لقد واجهنا فريقا مجربا، لكننا قدمنا مباراة على المستوى، وخلقنا مجموعة من الفرص للتسجيل، وبالنظر للمستوى الذي قدمناه، فإننا نستحق الفوز في المباراة. كنا نعرف أن مواجهة الإياب ستكون صعبة أيضًا، لذلك كان لا بد من البحث عن تسجيل فوز مريح. تعبنا كثيرا من أجل زيارة الشباك، وأنصفتنا الكرة في الوقت بدلا من الضائع، واللقب سيحسم في مصر، ومن الغد سنستعد لمباراة الإياب. سندافع في مصر عن حظوظنا، وسنبحث عن التسجيل». بتلك الكلمات علق منير الجعواني، مدرب نهضة بركان المغربي، على فوز فريقه أمام الزمالك.

تعرض الزمالك للخسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، من هجمة مرتدة، بهدف قاتل في الوقت بدلا من الضائع (90+4)، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، والتي أدارها الحكم جاني سيكازوي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019. ومن

تعرض الزمالك للخسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، من هجمة مرتدة، بهدف قاتل في الوقت بدلا من الضائع (90+4)، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، والتي أدارها الحكم جاني سيكازوي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019.



ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري (الأحد المقبل)، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، وفي المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.

