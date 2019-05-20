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السيسي يوجه بدعم أنشطة نوبل إنرجي في مصر

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
الرئيس عبد الفتاج السيسي
الرئيس عبد الفتاج السيسي
لدعم جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ديفيد ستوفر، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نوبل إنرجي" الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف الغاز الطبيعي، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشركة.
ووفقا للمتحدث الرئاسي السفير بسام راضي، فقد تم التباحث حول آفاق تطوير أنشطة شركة "نوبل إنرجي" في مصر، حيث أشاد "ستوفر" بالرؤية المصرية الطموح لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتماما بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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السيسى

السيسي يعطي إشارة البحث عن البترول بمنطقتين جديدتين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 9 لسنة 2019، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ديا السويس جي إم بي إتش، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، وذلك بعد أن قرر مجلس النواب القانون، ونشرت الجريدة الرسمية.القرار.
خط الغاز بين الأردن وإسرائيل

تأجيل ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر لهذه الأسباب

أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه سيتم فى أقرب وقت بدء عملية ضخ الغاز الإسرائيلى لمصر، قائلا :"إنها مسألة وقت مش أكثر من ذلك"، يأتي ذلك في أعقاب قرار بتأجيل ضخ الغاز لمدة 3 أشهر، وبدورها تواصلت "التحرير" مع مسئولين بوزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" للإجابة عن موعد بدء ضخ الغاز الإسرائيلى لمصر، وغالبيتهم اتفقوا على أن هناك مشاكل فنية تم اكتشافها فى الخط كانت سبب التأخير، وجار الآن إصلاحها وصيانتها لتأمين عمليات نقل الغاز، وضمان وصوله لمحطتي الإسالة برشيد وإدكو.
السيسى

السيسي يدعو لصياغة رؤية إفريقية للتعامل مع أزمات القارة

في إطار الاجتماعات المكثفة بالزعماء الأفارقة في القاهرة حول ليبيا والسودان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الوثيقة بجنوب إفريقيا، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الدولتين، فضلاً عن التشاور إزاء مختلف القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.
عبد الفتاح السيسى (1)

رسالة من البرهان للسيسي: السودان يستقر بدعمكم

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، الفريق أول أبو بكر دمبلاب، اليوم الإثنين، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات المصرية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن دمبلاب سلم الرئيس السيسي رسالة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان. وتضمنت الرسالة "الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في السودان، فضلا عن إعراب البرهان عن تطلعه لاستمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة".
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