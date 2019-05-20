السيسي يوجه بدعم أنشطة نوبل إنرجي في مصر
تحرير:أميرة إبراهيم
٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
الرئيس عبد الفتاج السيسي
لدعم جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ديفيد ستوفر، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نوبل إنرجي" الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف الغاز الطبيعي، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشركة.
ووفقا للمتحدث الرئاسي السفير بسام راضي، فقد تم التباحث حول آفاق تطوير أنشطة شركة "نوبل إنرجي" في مصر، حيث أشاد "ستوفر" بالرؤية المصرية الطموح لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتماما بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي
ووفقا للمتحدث الرئاسي السفير بسام راضي، فقد تم التباحث حول آفاق تطوير أنشطة شركة "نوبل إنرجي" في مصر، حيث أشاد "ستوفر" بالرؤية المصرية الطموح لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتماما بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد، بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص واعدة، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
كما أشار إلى امتلاك مصر كل المقومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه، بما فيها الموقع الجغرافي المتميز، والاكتشافات في مجالي البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة من شبكة خطوط الأنابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، ومشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز.
وأضاف راضي أن الرئيس نوه بالسمعة الدولية الطيبة التي تميز الشركة الأمريكية وانتهاجها الأسلوب المهني وأعلى المعايير العالمية في تنفيذ أنشطتها وأعمالها، لافتا إلى علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة، مع الإعراب عن التطلع لتعزيز هذه العلاقات بين الجانبين بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
كما وجه الرئيس بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة "نوبل إنرجي"، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر.