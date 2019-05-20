السيسي يوجه بدعم أنشطة نوبل إنرجي في مصر

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

الرئيس عبد الفتاج السيسي

لدعم جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ديفيد ستوفر، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نوبل إنرجي" الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف الغاز الطبيعي، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشركة.

ووفقا للمتحدث الرئاسي السفير بسام راضي، فقد تم التباحث حول آفاق تطوير أنشطة شركة "نوبل إنرجي" في مصر، حيث أشاد "ستوفر" بالرؤية المصرية الطموح لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتماما بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي