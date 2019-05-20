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«إنفنيون» الألمانية تكشف حقيقة تعليق شحنات هواوي

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
هواوي
هواوي
علقت شركة "إنفنيون" الألمانية لصناعة الرقائق على تقرير زعم أنها "علقت شحناتها إلى عملاق الإلكترونيات الصيني هواوي". ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن "إنفنيون" التي تنتج رقائق التحكم في الطاقة المستخدمة بالهواتف الذكية والسيارات، اليوم الإثنين، أن قيود التصدير الأمريكية التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، ضد هواوي، لا تشمل معظم منتجاتها. وتابعت في بيان: "حتى اليوم فإن الأغلبية العظمى من المنتجات التي توردها إنفنيون لهواوي لا تخضع لقانون قيود التصدي الأمريكي؛ ولذا فإن الشحنات ستستمر".
كانت صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" أفادت، اليوم الإثنين، أن "إنفنيون" علقت شحناتها إلى "هواوي"، وذلك بعد ساعات من إعلان مماثل لعملاق محركات البحث "جوجل". واعتمدت الصحيفة في خبرها على ما قالت إنهما "مصدران مطلعان"، وقالت إن الشركة ستعقد اجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة الوضع وإجراء تقييم، لمعرفة ما إذا كانت ستستأنف
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بورصة (2)

الحرب التجارية الأمريكية تضرب الأسهم الصينية

تراجعت مؤشرات الأسهم القياسية في البر الرئيسى للصين وهونج كونج يوم الاثنين الماضي، مع استمرار التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، أعقاب تكثيف الضغوط الأمريكية على شركة التكنولوجيا الصينية هواوي. في منتصف النهار، انخفض مؤشر بورصة شنغهاي المركب بنسبة 0.6% عند مستويات 2,865.25 نقطة. بينما انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1% تقريبًا. مع تراجع القطاع المالي، انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.3%، كما رصد مؤشر السلع الاستهلاكية انخفاضًا بنسبة 1.9 %، وانخفض مؤشر العقارات بنسبة 0.7 %، وهبط مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 1.8 %.
تطبيقات-هواوي

«هواوي» تعلن عن نظام تشغيل بديل.. متى تكشف عنه؟

تفاجأ مستخدمو هواتف هواوي في جميع أنحاء العالم بمجموعة من الأخبار المزعجة التي تكشف عن أن جوجل تُوقف نقل البرامج الرئيسية والخدمات الفنية إلى الشركة الصينية، وبالتالي لن تتمكن هواوي من أي تحديثات خاصة ببرامج الأندرويد، ولن تستطيع الوصول إلا إلى الإصدار الأساسي من نظام التشغيل. وقالت الشركة المصنعة للهاتف إنها طورت أنظمة تشغيل خاصة بها (OS) لكل من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والتي يمكن استخدامها على أجهزتها في حالة عدم توفر الأنظمة الحالية التي توفرها شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة جنوب الصين الصباحية.
هواوى-وجوجل

الخاسرون والرابحون من أزمة هواوي مع جوجل

«حرب باردة» هكذا وصفها أندرو وليامسون نائب رئيس شركة هواوى العالمية للتخطيط الاستراتيجى، حينما أجاب على سؤال "التحرير" خلال زيارته الأخيرة لمصر، حول التضييقات التي تواجهها شركته من قبل أمريكا، توصيف الحرب السابق ذكره من أندرو أعتقد أنه خرج من الباردة إلى الطاحنة، وذلك بعد تصعيد الإدارة الأمريكية ضد شركة هواوي الصينية -باعتبارها إحدى أضخم الشركات الصينية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات-، وكان قرار شركة جوجل بالأمس، حيث قررت جوجل سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة، ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة القادمة.
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أندرويد أوتو

هواوي ترد على قرار جوجل بوقف تحديثات الأندرويد (التفاصيل)

في قرار مفاجئ وغير متوقع، وجهت "جوجل" ضربة قوية إلى قطاع الهواتف الذكية لمستهلكي أجهزة هواوي عن طريق تعليق نقل البرامج الرئيسية والخدمات الفنية إلى الشركة الصينية، وفقا لشخصين مطلعين على الموقف، حسبما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية. أفادت شركة أبحاث السوق "جارتنر" أن الشركة الصينية هواوي، التي تفوقت على شركة آبل في الفترة الأخيرة، لتصبح ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، في الربع الثاني من العام الماضي، تعتمد على نظام تشغيل جوجل بنظام الأندرويد للهواتف التي صدرت منها أكثر من 200 مليون جهاز خلال العام الماضي فقط.
لايف-سكرايب

جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق خاص بالصم

لايف ترانسكرايب هي خدمة وصول جديدة صممتها جوجل للصم وضعاف السمع باستخدام تقنية التعرف التلقائي على الكلام الأحدث من جوجل، حيث ينفذ هذا التطبيق عملية النسخ الفوري للكلام إلى نص على شاشتك، حتى تتمكن من المشاركة في المحادثات الجارية في العالم من حولك، كما يمكنك مواصلة المحادثة عن طريق كتابة إجابتك على الشاشة. كما يوفر نسخًا واقعية حتى يتمكن كلا الطرفين من التواصل من خلال وسائل ومنصات مختلفة، حيث إنه متاح لـ1.8 مليار جهاز أندرويد، وذلك وفقا لما ذكره موقع Android Community.
عمر-الخيام

صاحب أشهر رباعيات.. من هو الخيام الذي تحتفل به جوجل؟

يحتفل مؤشر البحث العالمي جوجل بذكرى ميلاد الفيلسوف العالمي، حيث يصادف اليوم الذكرى الـ 971 لميلاد الشاعر المسلم وعالم الرياضيات الكبير عمر الخيام. ولد الخيام في مدينة نيسابور؛ (إيران الآن) عام 1048 ميلادية، وهو صاحب أشهر رباعيات في التاريخ الإسلامي، ورغم أنه يشهد له بالنبوغ في علوم الرياضيات والفلك والنجوم؛ فإن رباعياته التي نظمها باللغة الفارسية وترجمت إلى عدة لغات هي السبب الرئيسي لشهرته ونبوغه حتى بعد مرور نحو ألف عام على رحيله. اشتهر الخيام منذ نعومة أظافره، بالذكاء وحبه للأرقام وموهبته في التعامل معها.
هواوى P30 (1)

هواوي تطيح أبل وتتفوق على «الثلاثة الكبار»

تخطت مبيعات عملاق الهواتف الصيني هواوي منافسه أبل ليحصل على المركز الثاني في مبيعات الهواتف العالمية في الربع الأول من العام خلف سامسونج المتصدر. وبحسب وكالة بلومبيرج، تشير تقديرات شركة الأبحاث الدولية IDC إلى أن هواوي التي تعمل أيضا في تصنيع الشبكات العملاقة وتتجاهل مجموعة كبيرة من الاتهامات بالتجسس لصالح الصين، زادت من شحنات الهواتف بنسبة 50 في المائة عن العام السابق. وهواوي هو الاسم الوحيد من بين أكبر أربع شركات في العالم يتمكن من توسيع أحجام المبيعات، في حين انخفض إجمالي السوق للربع السادس على التوالي.
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