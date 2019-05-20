«إنفنيون» الألمانية تكشف حقيقة تعليق شحنات هواوي

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

هواوي

علقت شركة "إنفنيون" الألمانية لصناعة الرقائق على تقرير زعم أنها "علقت شحناتها إلى عملاق الإلكترونيات الصيني هواوي". ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن "إنفنيون" التي تنتج رقائق التحكم في الطاقة المستخدمة بالهواتف الذكية والسيارات، اليوم الإثنين، أن قيود التصدير الأمريكية التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، ضد هواوي، لا تشمل معظم منتجاتها. وتابعت في بيان: "حتى اليوم فإن الأغلبية العظمى من المنتجات التي توردها إنفنيون لهواوي لا تخضع لقانون قيود التصدي الأمريكي؛ ولذا فإن الشحنات ستستمر".

كانت صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" أفادت، اليوم الإثنين، أن "إنفنيون" علقت شحناتها إلى "هواوي"، وذلك بعد ساعات من إعلان مماثل لعملاق محركات البحث "جوجل". واعتمدت الصحيفة في خبرها على ما قالت إنهما "مصدران مطلعان"، وقالت إن الشركة ستعقد اجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة الوضع وإجراء تقييم، لمعرفة ما إذا كانت ستستأنف