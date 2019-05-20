سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حلقة 14 علامة استفهام.. نوح ينقذ دكتور ربيع من الموت

تحرير:بيتر مجدي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
محمد رجب في علامة استفهام
محمد رجب في علامة استفهام
في الحلقة 14 من مسلسل «علامة استفهام»، أنقذ نوح (محمد رجب)، دكتور ربيع (عبد الرحمن أبو زهرة) من الموت، بعدما أطلق خادمه في المنزل (شوقي) عقربا لينال منه في أثناء نومه، فساعد نوح الدكتور ربيع على الاستيقاظ رغم أن هذا في حجرته في المستشفى، والآخر في غرفته بمنزله، ثم واجه نوح دكتور محمود (عماد رشاد) مدير المصحة النفسية التي يعالج فيها برغبته من التخلص من «ربيع» الذي من المفترض أستاذه، ووالد سامح (هيثم زكي) الطبيب المشرف على علاج نوح، الذي اختفت خطيبته ريم، ولا يعرف مكانها، وفي نفس الوقت بدأ دكتور محمود في تضليل سامح باختفاء دكتورة همت.
ودكتورة همت (نورهان) زوجة دكتور طارق علواني (إدوارد) طبيب نوح السابق الذي من المفترض أنه انتحر، وصديق سامح، الذي اكتشف خيانة زوجته همت له مع دكتور محمود، وكتب ذلك في مذكراته التي أطلع عليها سامح. وعندما ذهب سامح لمقابلة همت مجددا، أخبره بواب الفيلا أنها سافرت منذ عدة أشهر والفيلا معروضة للإيجار، في
اقرأ المزيد
وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (4)

«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org