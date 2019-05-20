حلقة 14 علامة استفهام.. نوح ينقذ دكتور ربيع من الموت

تحرير:بيتر مجدي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

محمد رجب في علامة استفهام

في الحلقة 14 من مسلسل «علامة استفهام»، أنقذ نوح (محمد رجب)، دكتور ربيع (عبد الرحمن أبو زهرة) من الموت، بعدما أطلق خادمه في المنزل (شوقي) عقربا لينال منه في أثناء نومه، فساعد نوح الدكتور ربيع على الاستيقاظ رغم أن هذا في حجرته في المستشفى، والآخر في غرفته بمنزله، ثم واجه نوح دكتور محمود (عماد رشاد) مدير المصحة النفسية التي يعالج فيها برغبته من التخلص من «ربيع» الذي من المفترض أستاذه، ووالد سامح (هيثم زكي) الطبيب المشرف على علاج نوح، الذي اختفت خطيبته ريم، ولا يعرف مكانها، وفي نفس الوقت بدأ دكتور محمود في تضليل سامح باختفاء دكتورة همت.

ودكتورة همت (نورهان) زوجة دكتور طارق علواني (إدوارد) طبيب نوح السابق الذي من المفترض أنه انتحر، وصديق سامح، الذي اكتشف خيانة زوجته همت له مع دكتور محمود، وكتب ذلك في مذكراته التي أطلع عليها سامح. وعندما ذهب سامح لمقابلة همت مجددا، أخبره بواب الفيلا أنها سافرت منذ عدة أشهر والفيلا معروضة للإيجار، في