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قمر هادي «14».. مروان يلقي طفله في الشارع

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
مسلسل قمر هادي الحلقة الـ14 - هاني سلامة
مسلسل قمر هادي الحلقة الـ14 - هاني سلامة
انطلقت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «قمر هادي» بإخبار «فيروز» تجسدها ريم عبد القادر، والدها «هادي» يجسده هانى سلامة بأنه ليس والدها وأنها لا تعلم من والدها الحقيقي، بينما جلس الطبيب النفسي «وليد» يجسده أيمن عزب مع «هادى» وتحدث معه عن ابنته «فيروز»، وأكد له أنها تعانى من مرض نفسي بسبب معاملته السيئة لها ولأمها، هو ما جعله يشعر بالندم الشديد ويفكر فى التوقف عن تجارة المخدرات التى أفسدت حياته وجعلت ابنته تشك أنه والدها، لكن هذا القرار كان سببا فى تهديد المتعاملين مع «هادى» له، فى محاولة للضغط عليه حتى يورد لهم المخدرات.
فيما جلس كل من «إدوارد» يجسده مؤمن نور مع «مروان أبو المكارم» يجسده حمزة العيلي، وهما يمسكان بلاب توب مسروق من مخزن «هادي»، ثم تشاجرا معًا، وأخذت «شهد» تجسدها آية سماحة، تسترق السمع لما يقولان، حيث ردد أحدهم: «بقينا قتالين قتلة»، وبعدها قابلت«مروان» وسألته
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سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
ناهد-السباعي (3)

ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
ناهد-السباعي (1)

ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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مسلسل-شقة-فيصل

شقة فيصل (16).. غادة تبيع الهيروين وزوجها يراقبها

شهدت الحلقة الـ16 من مسلسل «شقة فيصل» مواساة «سكر» تجسدها آيتن عامر لـ«ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، بعد موت والدته، وافتعل «زغلول» يجسده محمود غريب، مشكلة مع زوجته بعد أن رأى «هبة» تجسدها منة عرفة لديها فى المنزل لتسمعه «هبة» وترحل في صمت، وفى اليوم التالي ذهبت «هبة» إلى «زغلول» وحاولت أن تخبره بأن «هانى» ابن «أيمن» يجسده وائل نور، صورهما ويساومها، لكنه رفض الوقوف معها، وتركها ورحل، لتجد ابن «أيمن» ينتظرها ثم يدخلها المحل لديه ويعتدى عليها، بينما نزلت «غادة» تجسدها ثراء جبيل لتوزيع تذاكر الهيروين كما أمرها زوجها «زغللة» يجسده أحمد فتحى.
مجدى -ابو-عميرة (2)

مجدي أبو عميرة: ابتعدت عن الدراما بسبب الأجر (حوار)

مجدي أبو عميرة، واحد من أبرز المخرجين الذين لمع نجمهم فى نهاية الثمانينيات والتسعينيات ونجح فى الاستمرار مع الألفية الجديدة رغم التغير الكبير الذي أصاب الإنتاج الدرامي، وحينما يذكر اسمه على الفور تتذكر «المال والبنون»، «ذئاب الجبل»، «الضوء الشارد»، «الفرار من الحب»، «أين قلبي»، وغيرها من المسلسلات التي تركت بصمة في أذهان المشاهدين، ويعد «أبو عميرة» علامة بارزة في الدراما الرمضانية، فقد كرس وقته ومجهوده لصناعة تلك الأعمال التي دخلت البيوت المصرية ونالت إعجاب الجمهور، ومؤخرا ابتعد عن الساحة، ولم يعد هناك عمل درامي له فى موسم رمضان من كل عام.
قمر-هادي (2)

«قمر هادي» الحلقة السابعة.. بدء انكشاف اللغز

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل «قمر هادي» بلقاء مرتقب بين "هادي" هاني سلامة، والإمام الذي صلى في جنازة ابنته "فيروز" ريم عبد القادر، اعترف فيه الإمام، أنه رجل غلبان اتفق مع رجل يدعى "سطوحي" أن يمثل أنه إمام مقابل 2000 جنيه، ويصلي صلاة جنازة بابنة "هادي"، التي اتضح فيما بعد أنها ما زالت حية، ويصدقه "هادي" ويأمره أن يذهب معه إلى "سطوحي" كي يفهم لماذ يكذب عليه الجميع، وما هو سر المكيدة التي تدبرها له عائلته لإيهامه أنه مجنون وفاقد الذاكرة. وعندما يصل "هادي" إلى سطوحي أخيرًا، يفر الأخير منه، ويستغل الإمام الفرصة ويهرب أيضًا، بينما يلاحقه "هادي".
قمر-هادى

الحلقة 2 «قمر هادي».. هاني سلامة يخفي جثة صديقه

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل قمر هادي، الذي يعرض على قناة ONE بـ"فلاش باك" للقاء يسرا اللوزي "مريم" وهاني سلامة "هادي أبو المكارم"، على الشاطئ، ومحاولة "مريم" التخفيف عن "هادي"، الذي بات يقضي وقته يسكر على الشاطئ، حزنًا على وفاة ابنته فيروز، قبل أن ينتقل المخرج بالأحداث إلى الحاضر حيث يستفيق "هادي" من غيبوبة طويلة لا يتذكر فيها كيف جاء للمستشفى ولا من هي زوجته، وينفجر صارخًا في الطبيب وزوجته مريم: "إنتوا مين"، خوفًا من أن يكونا نصابين يخدعانه. ويحاول الطبيب طمأنة "هادي" بينما يعلن الأخير رغبته في العودة للمنزل مع ابنته فيروز.
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