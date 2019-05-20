قمر هادي «14».. مروان يلقي طفله في الشارع

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

مسلسل قمر هادي الحلقة الـ14 - هاني سلامة

انطلقت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «قمر هادي» بإخبار «فيروز» تجسدها ريم عبد القادر، والدها «هادي» يجسده هانى سلامة بأنه ليس والدها وأنها لا تعلم من والدها الحقيقي، بينما جلس الطبيب النفسي «وليد» يجسده أيمن عزب مع «هادى» وتحدث معه عن ابنته «فيروز»، وأكد له أنها تعانى من مرض نفسي بسبب معاملته السيئة لها ولأمها، هو ما جعله يشعر بالندم الشديد ويفكر فى التوقف عن تجارة المخدرات التى أفسدت حياته وجعلت ابنته تشك أنه والدها، لكن هذا القرار كان سببا فى تهديد المتعاملين مع «هادى» له، فى محاولة للضغط عليه حتى يورد لهم المخدرات.

فيما جلس كل من «إدوارد» يجسده مؤمن نور مع «مروان أبو المكارم» يجسده حمزة العيلي، وهما يمسكان بلاب توب مسروق من مخزن «هادي»، ثم تشاجرا معًا، وأخذت «شهد» تجسدها آية سماحة، تسترق السمع لما يقولان، حيث ردد أحدهم: «بقينا قتالين قتلة»، وبعدها قابلت«مروان» وسألته