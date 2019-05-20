الواد سيد الشحات (14).. الكائن الفضائي يحرر زوجته

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

مسلسل الواد سيد الشحات

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل الواد سيد الشحات، بطولة الفنان أحمد فهمي، الذي يجسد شخصية سيد، أحداثا كثيرة فى إطار كوميدي أهمها مساعدة الكائن الفضائي فى تحرير زوجته المختطفة. حيث دخل «سيد» و«ريتاج» زوجته والكائن الفضائي أوس أوس، إلى مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل لقاء خالد عليش فى الاستوديو الذى يقدم برنامج فى «الكنافة»، لمساعدته فى التواصل مع حماه هذا الكائن، الذى تحبه كثيرا، ومن خلال برنامجه يمكن توجيه رسالة لها لمساعدته في إيجاد زوجته التى يبحث عنها.

ويكتشف خالد عليش، مقدم البرنامج أن الكائن الفضائي صديق البرنامج ويدعى «باسل» ويطلب منه مساعدته ليجد زوجته «سماح» عن طريق الحديث مع حماته «إليان شاهين»، وبعد طلب عليش من حماة الكائن الفضائى التواصل معه يصل زوجها ويقوم بتوبيخ باسل ومن معه ومقدم البرنامج، الأمر الذى