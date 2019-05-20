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الواد سيد الشحات (14).. الكائن الفضائي يحرر زوجته

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
مسلسل الواد سيد الشحات
مسلسل الواد سيد الشحات
شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل الواد سيد الشحات، بطولة الفنان أحمد فهمي، الذي يجسد شخصية سيد، أحداثا كثيرة فى إطار كوميدي أهمها مساعدة الكائن الفضائي فى تحرير زوجته المختطفة. حيث دخل «سيد» و«ريتاج» زوجته والكائن الفضائي أوس أوس، إلى مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل لقاء خالد عليش فى الاستوديو الذى يقدم برنامج فى «الكنافة»، لمساعدته فى التواصل مع حماه هذا الكائن، الذى تحبه كثيرا، ومن خلال برنامجه يمكن توجيه رسالة لها لمساعدته في إيجاد زوجته التى يبحث عنها.
ويكتشف خالد عليش، مقدم البرنامج أن الكائن الفضائي صديق البرنامج ويدعى «باسل» ويطلب منه مساعدته ليجد زوجته «سماح» عن طريق الحديث مع حماته «إليان شاهين»، وبعد طلب عليش من حماة الكائن الفضائى التواصل معه يصل زوجها ويقوم بتوبيخ باسل ومن معه ومقدم البرنامج، الأمر الذى
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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مسلسل-بركة

بركة «14».. عمرو سعد يثأر من قاتل أبيه ويدفنه حيًا

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المهمة عقب مقتل والد بركة على يد رجل كساب فى محبسه، حيث استطاع عمرو سعد الذى يجسد شخصية بركة الثأر من قاتل أبيه الذى كلفه «عزام» بالتخلص من والده فى سجنه، حيث قطع رجال بركة خط سير العصابة التى اتجهت إلى طريق سيارة الإسعاف التى تقل «حسام» القاتل وبجوارها سيارة تأمين إلى المستشفى وصدمتها بعربية نقل، ونزلت قوة من رجال كساب محاولين التخلص من حسام القاتل، حتى لا يتركوا دليلا يدينهم، إلا أن رجال بركة تدخلوا فى الوقت المناسب وأطلقوا النار على رجال كساب وأجبروهم على الانسحاب فى نهاية الأمر.
الواد-سيد-الشحات

سيد الشحات..فخر يطلب من سحاوي شهرا لرد 6ملايين دولار

في بداية الحلقة الثانية من مسلسل الواد سيد الشحات، داهمت عصابة منزل سيد وزوجته ريتاج، ودل سيد العصابة على مكان شقيقه فخر، وذهبت العصابة بسيد وزوجته إلى مكان فخر، حيث تواجد داخل أحد الأندية، كونه يعمل مدربًا لفريق سلة للفتيات، وعند وصول العصابة للنادي كانت تقام مباراة بين فريق فخر وفريق آخر، وأثناء المباراة حدثت مفارقات كوميدية بين فخر والفتيات بفرقته. والتقى فخر عقب نهاية المباراة، بشقيقه وزوجته والعصابة، وسأل فخر عن سبب تواجدهم، فرد سحاوي قائد العصابة، أنه جاء ليحصل على فلوسه الـ 6 ملايين دولار، والتي سرقها فخر وسيد أثناء تواجد سحاوي في السجن
مسلسل-برك- للنجم عمرو-سعد (2)

الحلقة الثانية.. «كارت ميموري» يورط بركة مع الشبكة

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "بركة" بلقاء بركة و"أبو صلاح"، ومنذ بداية اللقاء دخل بركة شقة أبو صلاح، الذي كان مريضا جدا، فقام بركة بنقله إلى المستشفى، وداخل المستشفى قال أبو صلاح لبركة: "إنت القدر بعتك لي عشان أحملك أمانة وربنا وحده هو اللي هيعينك عليها"، وأعطاه "كارت ميموري". وسرد أبو صلاح لبركة أن الكارت أعطاه إياه صلاح نجله وهو مرعوب وخائف، وطلب أبو صلاح من "بركة" فتح الكارت لمعرفة ما به، والأهم أن يطمئن أبو صلاح من بركة على نجله صلاح، وعقب تلك الكلمات توقف أبو صلاح عن التنفس، ويبدو أنه توفى.
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