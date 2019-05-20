من هو «الكوميديان» كولن جوست خطيب سكارليت جوهانسون؟

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

سكارليت جوهانسون

أعلنت الممثلة الأمريكية الجميلة سكارليت جوهانسون، عن خطبتها للممثل الكوميديان كولن جوست، بعد علاقة امتدت عامين، حاولت فيها "سكارليت" أن تبقيها عن أعين الجمهور ووسائل الإعلام، خاصةً بعد فشل علاقاتها العاطفية السابقة مع الممثل الامريكي رايان رينولدز، إلا أن الحظ يبدو أنه حليف سكارليت جوهانسون في هذه العلاقة، فـ"كولن" يتمتع بالوسامة والذكاء، فهو خريج جامعة هارفارد ومؤلف ناجح لبرنامج SNL، كما شارك "سكارليت" العمل على برنامج Us Show الذي كان السبب في تعارف الثنائي، حسب مجلة Hellow الأمريكية.

ورغم أن كثيرا من الجمهور لا يعرف من هو كولن جوست، فإن الممثل والكوميديان كولن جوست، قدم حفل جوائز إيمي العام الماضي، ولم يظهر بصحبة "سكارليت" في الحفل، ولكنه خرج ليفسر عدم وجودها وتحدث عنها لأول مرة أمام وسائل الإعلام ليؤكد أنها منشغلة بعملها حاليًا ولهذا السبب لم تحضر معه. جدير بالذكر أن الممثلة سكارليت