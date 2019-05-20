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من هو «الكوميديان» كولن جوست خطيب سكارليت جوهانسون؟

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون
أعلنت الممثلة الأمريكية الجميلة سكارليت جوهانسون، عن خطبتها للممثل الكوميديان كولن جوست، بعد علاقة امتدت عامين، حاولت فيها "سكارليت" أن تبقيها عن أعين الجمهور ووسائل الإعلام، خاصةً بعد فشل علاقاتها العاطفية السابقة مع الممثل الامريكي رايان رينولدز، إلا أن الحظ يبدو أنه حليف سكارليت جوهانسون في هذه العلاقة، فـ"كولن" يتمتع بالوسامة والذكاء، فهو خريج جامعة هارفارد ومؤلف ناجح لبرنامج SNL، كما شارك "سكارليت" العمل على برنامج Us Show الذي كان السبب في تعارف الثنائي، حسب مجلة Hellow الأمريكية.
ورغم أن كثيرا من الجمهور لا يعرف من هو كولن جوست، فإن الممثل والكوميديان كولن جوست، قدم حفل جوائز إيمي العام الماضي، ولم يظهر بصحبة "سكارليت" في الحفل، ولكنه خرج ليفسر عدم وجودها وتحدث عنها لأول مرة أمام وسائل الإعلام ليؤكد أنها منشغلة بعملها حاليًا ولهذا السبب لم تحضر معه. جدير بالذكر أن الممثلة سكارليت
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نقل الفنان محمد نجم إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة

أصيب الفنان الكوميدى محمد نجم، بجلطة دماغية، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات منطقة الدقي، بمحافظة الجيزة. وطالب الفنان طلعت زكريا جمهور محمد نجم ومحبيه بأن يدعوا له بالشفاء، دون أن يذكر أي تفاصيل عن حالته الصحية، ودون أن يوضح شيئا عن مرضه. ويخضع نجم حاليا للعلاج داخل غرفة العناية المركزة التي أودع بها فور وصوله إلى المستشفى. الفنان محمد نجم، هو محمد محمد علي عوض، ولد في 15 يناير 1944، بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، ومتزوج من شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل، وتُدعى «يسرية».
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«رؤية» لسينما الشباب يبدأ عروضه السبت القادم

يفتتح المركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة، فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى «رؤية» لسينما الشباب، الذي ينظمة المركز برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، وذلك في يوم السبت القادم الموافق 25 من شهر مايو الجاري، ومن المقرر أن تتضمن أقسام المسابقات الخاصة بالملتقى في دورته الثالثة 23 فيلمًا متنوعًا ما بين التسجيلي والروائي القصير. وتستمر فعاليات ملتقى «رؤية» لمدة ثلاثة أيام متتالية تبدأ من السبت 25 مايو وحتى الإثنين الموافق 27 مايو.
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بطل سلسلة Twilight نجم أفلام «باتمان» الجديد

اعلنت صحيفة Variety الأمريكية، عن قرب تعاقد الممثل الأمريكي روبرت باتينسون مع شركة "وارنر براذرز" للإنتاج السينمائي للقيام بدور "باتمان" في سلسلة أفلامها الجديدة، بعد أن أعلن الممثل الأمريكي بن أفليك انسحابه من السلسلة رسميًا في أعقاب فشل أفلامه السابقة، التي أدى فيها شخصية باتمان. وحتى الآن لا تتوافر أي تفاصيل حول الفيلم الذي سيقوم به باتينسون، اسمه، أو موعد صدوره، كل ما نعرفه هو أن الفيلم سيركز على شخصية باتمان، وشبابه، والتدريبات القاسية التي مر بها، كي يصبح بطلا خارقا، ومن المتوقع أن تبنى أحداث الفيلم على قصص شركة DC المصورة.
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Avengers: Endgame يتخطى إيرادات تيتانيك بـ2 مليار

نجح فيلم "أفنجرز: إندجيم" في تحقيق 2 مليار دولار في ثاني أسابيع عرضه في دور العرض عالميا، ليحقق بذلك رقما قياسيا جديدا بالنسبة لأفلام هوليوود، كونه أسرع فيلم يحقق هذا الرقم في التاريخ، متجاوزًا بذلك فيلم "تيتانيك" في 11 يوم عرض فقط، ليأتي بذلك في المرتبة الثانية لأعلى الأفلام إيرادًا في التاريخ بعد فيلم Avatar، الذي حقق 2 مليار دولار في 47 يومًا كاملة، والآن يصبح "أفاتار" مهددًا بسبب النجاح الكبير لآخر أفلام "أفنجرز"، الذي يتوقع أن يصبح الأعلى إيرادًا في التاريخ في فترة وجيزة، بحسب موقع Deadline الأمريكي.
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فيلم «أفنجرز» الأخير يحقق 600 مليون دولار في 10 أيام

من جديد، تتوالى سلسلة النجاحات التي يحققها فيلم Avengers: Endgame، إذ أعلنت شركة ديزني أنه نجح في حصد ما يتجاوز حاجز الـ600 مليون دولار في 10 أيام فقط، ليصبح بذلك أول فيلم يحقق هذا الرقم في وقت وجيز، محطمًا الأرقام القياسية لأفلام مثل Force Awakens من سلسلة "ستار وورز" الذي حقق نفس الإيرادات في 12 يوما، وفيلم Infinity War الذي حقق 600 مليون دولار في 26 يوما، أما فيلم Black Panther فقد حققها في 31 يوما، وفي الوقت الذي يكتسح فيه "أفنجرز" شباك التذاكر تعاني بقية الأفلام المنافسة.
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سكارليت جوهانسون تترشح للرئاسة.. هل يمنعها ترامب؟

فاجأت نجمة هوليوود، الممثلة سكارليت جوهانسون، الجمهور حول العالم بإعلانها نيتها الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عام 2020، وذلك خلال تصريحات سياسية أدلت بها في أحد الحوارات التي أجرتها للترويج لفيلمها Avengers: Endgame، بعد أن وجه لها المحاور سؤالًا حول آرائها بشأن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب. وبعد ساعات قليلة من انتشار هذا الخبر، فوجئ جمهور النجمة بأن حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تم إغلاقه، فيما وجه البعض أصابع الاتهام إلى "ترامب" المعروف بنشاطه الكبير على السوشيال ميديا.
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Avengers: Endgame تفاصيل وأسرار الجزء الرابع والأخير

أخيرًا وبعد طول انتظار، يصدر الجزء الرابع والأخير، من سلسلة "أفنجرز"، والذى يحمل عنوان Avengers: Endgame، وبينما يحترق جمهور مارفل ومحبو أفلام الأبطال الخارقين شوقًا لمعرفة كيف ينتهى هذا الجزء، يخاف أغلبهم بشدة من مشاهدة الفيلم، كونه يسدل الستار على واحدة من أنجح سلاسل الأفلام وأكثرها جماهيرية. لكن النهايات لا تكون حزينة دومًا، فربما ينتهى الفيلم نهاية سارة تعزز نجاح السلسلة، وتُنسى الجمهور ألم فراق أبطاله الخارقين المفضلين، لكن ما هذه النهاية القادرة على إرضاء كل جماهير السلسلة العريضة؟
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