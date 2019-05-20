نوبة قلبية تقتل حكم خلال مباراة كرة قدم (فيديو)

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

حكم

شهدت الملاعب البوليفية مأساة أمس الأحد، وذلك بعدما توفي الحكم فيكتو هوجو هورتادو خلال إدارته لمباراة في الدوري المحلي هناك بين أولويز ريدي وأورينتي بيتروليرو، وسقط الحكم البالغ من العمر 32 عامًا مغشيًا عليه بعد دقيقتين فقط من انطلاق الشوط الثاني، وحاول الجهازان الطبيان للفريقين التدخل لمعالجته، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات من خلال سيارة الإسعاف، ولكنه وافته المنية بعد ساعة واحدة فقط من نقله إلى المستشفى، بعد معاناته من أزمة قلبية أثناء نقله إلى المستشفى حيث عانى من مشاكل في التنفس.

وأقيمت تلك المباراة على ستاد فيا إنجينيو بمدينة إل ألتو، والتي ترتفع عن سطح البحر بنحو 4 آلاف و150 مترًا، وهي المدينة التي تقع بالقرب من العاصمة لاباز. وتم استكمال المباراة بعد نقل الحكم إلى المستشفى، حيث تولى الحكم الرابع خوليو فيرناندو جوتييرز إدارة المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة كبيرة