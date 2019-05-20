رياضة

نوبة قلبية تقتل حكم خلال مباراة كرة قدم (فيديو)

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
حكم
حكم
شهدت الملاعب البوليفية مأساة أمس الأحد، وذلك بعدما توفي الحكم فيكتو هوجو هورتادو خلال إدارته لمباراة في الدوري المحلي هناك بين أولويز ريدي وأورينتي بيتروليرو، وسقط الحكم البالغ من العمر 32 عامًا مغشيًا عليه بعد دقيقتين فقط من انطلاق الشوط الثاني، وحاول الجهازان الطبيان للفريقين التدخل لمعالجته، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات من خلال سيارة الإسعاف، ولكنه وافته المنية بعد ساعة واحدة فقط من نقله إلى المستشفى، بعد معاناته من أزمة قلبية أثناء نقله إلى المستشفى حيث عانى من مشاكل في التنفس.
وأقيمت تلك المباراة على ستاد فيا إنجينيو بمدينة إل ألتو، والتي ترتفع عن سطح البحر بنحو 4 آلاف و150 مترًا، وهي المدينة التي تقع بالقرب من العاصمة لاباز. وتم استكمال المباراة بعد نقل الحكم إلى المستشفى، حيث تولى الحكم الرابع خوليو فيرناندو جوتييرز إدارة المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة كبيرة
اقرأ المزيد
مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
اقرأ المزيد من الأخبار
كرة-فى-الشباك

إنهاء مباراة كرة قدم بعد إلقاء مواد متفجرة على المرمى

في حادثة غريبة داخل ملاعب كرة القدم، أُصيب اللاعب دانييل باكا، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي «ذي سترونجيست» والذي يلعب في الدوري البوليفي لكرة القدم، إلى أحد المستشفيات؛ وذلك عقب قيام مجموعة من جماهير فريق «ويلسترمان»، بإلقاء عشرات من المواد المتفجرة على الأقل في ملعب اللقاء؛ ما أدى إلى إنهاء المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، في بطولة الدوري المحلي لكرة القدم بالعاصمة لاباز، وخلال البث التليفزيوني للمباراة، فقد وقعت الحادثة في الدقيقة 91.
يد-رجال-الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو-حسن‎ (5)

لا جديد.. الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بلقب دوري اليد

توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بلقب دوري المحترفين بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 21- 18 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر في ختام مباريات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد، حيث رفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة يتصدر بها جدول المسابقة بينما يمتلك الأهلي 39 نقطة في المركز الثاني، ودخل أبناء ميت عقبة اللقاء وهم في المركز الأول وكانوا في حاجة للتعادل فقط للفوز باللقب، بينما كان يحتاج المارد الأحمر للفوز حتى يخطف اللقب من الزمالك.
مانشستر يونايتد‎

التعادل يحسم قمة مانشستر وتشيلسي في البريميرليج

تعادل فريق تشيلسي مع نظيره مانشستر يونايتد بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب "أولد ترافورد" معقل اليونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ حيث تقدم مانشستر عن طريق خوان ماتا في الدقيقة 11 من زمن اللقاء، بينما سجل ماركوس ألونسو هدف التعادل للبلوز في الدقيقة 43 من خطأ فادح من ديفيد دي خيا حارس الشياطين الحمر؛ ليرتفع بذلك رصيد مانشستر يونايتد إلى 65 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة، فيما وصل رصيد تشيلسي إلى 67 نقطة في المركز الرابع.
منتخب-زائير-امم-افريقيا- 1974

بطل «كان».. زائير تحسم لقب 1974 في نهائي استثنائي

أقيمت النسخة التاسعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، عام 1974 واستضافتها مصر وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر البطولة، بعد أن استضافت النسخة الثانية التي أقيمت عام 1959. وشهدت بطولة 1974 مشاركة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى منتخبات، مصر (البلد المضيف) وزامبيا وأوغندا وساحل العاج، وأقيمت مبارياتها على استاد القاهرة وملعب المحلة، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، الكونغو (حامل اللقب) وزائير وغينيا وموريشيوس، وأقيمت مبارياتها على استاد الإسكندرية وملعب دمنهور.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org