الكاس عن هزيمة الزمالك: هذه المباريات تكسب ولا تلعب

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

نهضة بركان - الزمالك

أكد أمين الكاس، لاعب نهضة بركان، أن الهدف المتأخر لزميله لابا كودجو، أنصف فريقه في مباراة الزمالك، قائلا: "الانتصار بهذه الكيفية أفضل سيناريو تمناه نهضة بركان، وكنا بحاجة للانتصار بغض النظر عن الكيفية أو الطريقة، فمثل هذه المباريات تربح ولا تلعب، لذلك كان تركيزنا كبيرا على التسجيل وعدم استقبال هدف من المنافس يبعثر أوراقنا في الإياب، والهدف تأخر كثيرا لكن أحيانا مثل هذا السيناريو يكون أفضل من تسجيل هدف مبكر، لأنه ذبح المنافس وأشعرنا بالإنصاف، فهو مكافأة لمجهود كبير بذلناه طيلة 90 دقيقة، وأفضل شيء أننا لم نستقبل هدفا وسنذهب لمصر من أجل التسجيل".

وتعرض الزمالك للخسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، من هجمة مرتدة، بهدف قاتل في الوقت بدلا من الضائع (90+4)، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، والتي أدارها الحكم جاني سيكازوي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019. ومن

وتعرض الزمالك للخسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، من هجمة مرتدة، بهدف قاتل في الوقت بدلا من الضائع (90+4)، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، والتي أدارها الحكم جاني سيكازوي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019.



ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري (الأحد المقبل)، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، وفي المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.

