رياضة

الكاس عن هزيمة الزمالك: هذه المباريات تكسب ولا تلعب

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
نهضة بركان - الزمالك
نهضة بركان - الزمالك
أكد أمين الكاس، لاعب نهضة بركان، أن الهدف المتأخر لزميله لابا كودجو، أنصف فريقه في مباراة الزمالك، قائلا: "الانتصار بهذه الكيفية أفضل سيناريو تمناه نهضة بركان، وكنا بحاجة للانتصار بغض النظر عن الكيفية أو الطريقة، فمثل هذه المباريات تربح ولا تلعب، لذلك كان تركيزنا كبيرا على التسجيل وعدم استقبال هدف من المنافس يبعثر أوراقنا في الإياب، والهدف تأخر كثيرا لكن أحيانا مثل هذا السيناريو يكون أفضل من تسجيل هدف مبكر، لأنه ذبح المنافس وأشعرنا بالإنصاف، فهو مكافأة لمجهود كبير بذلناه طيلة 90 دقيقة، وأفضل شيء أننا لم نستقبل هدفا وسنذهب لمصر من أجل التسجيل".
وتعرض الزمالك للخسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، من هجمة مرتدة، بهدف قاتل في الوقت بدلا من الضائع (90+4)، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، والتي أدارها الحكم جاني سيكازوي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019. ومن
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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مدافع نهضة بركان متحديًا الزمالك: نحن الأقرب للتتويج

قال عمر النمساوي، مدافع نهضة بركان، إنه كان يثق في إمكانيات فريقه، وقدرته على إلحاق الهزيمة بالزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وأشار إلى أن فريقه كان بإمكانه أن ينهي الشوط الأول متقدما، لولا الفرص التي ضاعت منه، وأضاف النمساوي: "لعبنا بطريقة جيدة، وكنا نعرف أن المباراة تلعب على جزئيات، لذلك آمنا بحظوظنا وسجلنا هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ولا بد من تقديم الشكر لأحد المساهمين في هذا الانتصار، وهو الجمهور الذي دعمنا طوال المباراة، لم نسرق الفوز من الزمالك، بل كان مستحقا، لأننا كنا أكثر بحثا عن التسجيل".
منير-الجعواني-مدرب-نهضة-بركان-المغربي

مدرب نهضة بركان: أنصفتنا الكرة وسنحسم اللقب في مصر

«كانت المباراة صعبة مثلما توقعنا، لقد واجهنا فريقا مجربا، لكننا قدمنا مباراة على المستوى، وخلقنا مجموعة من الفرص للتسجيل، وبالنظر للمستوى الذي قدمناه، فإننا نستحق الفوز في المباراة. كنا نعرف أن مواجهة الإياب ستكون صعبة أيضًا، لذلك كان لا بد من البحث عن تسجيل فوز مريح. تعبنا كثيرا من أجل زيارة الشباك، وأنصفتنا الكرة في الوقت بدلا من الضائع، واللقب سيحسم في مصر، ومن الغد سنستعد لمباراة الإياب. سندافع في مصر عن حظوظنا، وسنبحث عن التسجيل». بتلك الكلمات علق منير الجعواني، مدرب نهضة بركان المغربي، على فوز فريقه أمام الزمالك.
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صحف المغرب تُحرج رئيس الزمالك وتتغنى بكودجو

تعرض الزمالك للخسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله كودجو لابا، من هجمة مرتدة، في الوقت بدل الضائع، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، التي أدارها الحكم جاني سيكازوي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري (الأحد المقبل)، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.
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أرقام من هزيمة الزمالك أمام نهضة بركان

تلقى نادي الزمالك أول هزيمة له على الأراضي المغربية، منذ أن سقط قبل 3 سنوات أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخسر الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، بهدف في الدقيقة 94، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، التي أدارها الحكم الزامبي جاني سيكازوي، على الملعب البلدي ببركان، ويمتلك الزمالك سجلًا حافلًا أمام الأندية المغربية، حيث خاض 18 مباراة، لم يخسر سوى 3 مرات، الأولى كانت أمام الجيش الملكي عام 1985، والثانية أمام الوداد المغربي عام 2016، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام نهضة بركان.
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