جريمة

نار الثأر.. شقيقان يقتلان عجوزا في الصف

تحرير:محمد الشاملي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
جثة
جثة
نار ثأر لم تنطفئ، رغبة في الانتقام لم تتوقف لحظة، بحث مستمر عن سبيل للخلاص من معايرة الأهل والجيران، دوافع وعوامل عدة لعبت دورا كبيرا في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "رفاعي الصعيدي" و"أبو غريب" في مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، تعود الخلافات إلى سنوات ماضية سقط على أثرها قتلى من الطرفين بدايتها مشكلات نسب بينهما إلا أن شقيقين من العائلة الثانية خططا للأخذ بالثأر من الأول لإخماد نار الانتقام المشتعلة بين جنبيهما ومن ثم زيادة عدد ضحايا تلك الخصومة.
تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بناحية جسر داود دائرة المركز ووفاة "رفاعي الصعيدي" 63 سنة، مُقيم بذات الناحية إثر إصابته بعيار نارى والتعدي عليه بسلاح أبيض. تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة توصلت جهوده إلى أنه أثناء سير المجنى عليه أمام
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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محمد-البلتاجى

تجديد حبس أنس البلتاجي وشقيق معتز مطر 45 يوما

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس أنس محمد البلتاجي، ابن القيادي الإخواني محمد البلتاجي، ومعاذ "شقيق الإعلامي الهارب بالخارج معتز مطر"، و4 آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة بغرض إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار في البلاد.
هيروين

كيلو هيروين و81 ألفا توقع عصابة الأشقياء الثلاثة

3 عاطلين ضاقت بهم الأرض بما رحبت، وبحثوا عن الخروج من ضائقة مالية ألمّت بهم، فوسوس لهم الشيطان بأن السبيل هو عالم المخدرات والاتجار في المواد المخدرة، خاصة مسحوق الهيروين المعروف بـ"كيف ولاد الذوات"، فقرر الثلاثة المضي في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تلك التجارة غير المشروعة، متخذين من منطقة الوراق شمالي محافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الآثم ظنا منهم أن أمرهم لن ينكشف غير عابئين بأن لديهم معلومات جنائية مسجلة لدى قوات الشرطة، إذ سبق اتهامهم في قضايا مختلفة.
حريق مركب - أرشيفية

حريق باخرتين بكورنيش النيل دون سقوط خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة والقاهرة، مساء اليوم الأحد، في السيطرة على حريق هائل التهم باخرتين داخل إحدى ورش الصيانة بكورنيش النيل، وحاصر رجال الحماية المدنية الحريق وأخمدوه دون إصابات.. كان حريق هائل قد شب داخل باخرتين أثناء تواجدهما لإجراء الصيانة الدورية داخل ورش الصيانة الموجودة بمنطقة ركن فاروق على كورنيش حلوان، وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل داخل باخرتين سياحيتين بورش ركن فاروق للصيانة، وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث.
اطفاء-حريق

اشتعال النيران في مكتب وكيل نيابة بمحكمة «تاج الدول»

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل محكمة "تاج الدول" فى منطقة إمبابة دون إصابات، إذ تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من غرفة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل المحكمة، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة الرائد أحمد الشافعي والنقيب باسم مشالي، وتبين نشوب الحريق بالطابق الثالث بمكتب وكيل نيابة الوراق، وتم فرض كردون أمنى والسيطرة على النيران المشتعلة وإخماد الحريق ومنع امتداده إلى المكاتب المجاورة.
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