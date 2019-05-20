نار الثأر.. شقيقان يقتلان عجوزا في الصف

تحرير:محمد الشاملي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

جثة

نار ثأر لم تنطفئ، رغبة في الانتقام لم تتوقف لحظة، بحث مستمر عن سبيل للخلاص من معايرة الأهل والجيران، دوافع وعوامل عدة لعبت دورا كبيرا في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "رفاعي الصعيدي" و"أبو غريب" في مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، تعود الخلافات إلى سنوات ماضية سقط على أثرها قتلى من الطرفين بدايتها مشكلات نسب بينهما إلا أن شقيقين من العائلة الثانية خططا للأخذ بالثأر من الأول لإخماد نار الانتقام المشتعلة بين جنبيهما ومن ثم زيادة عدد ضحايا تلك الخصومة.

تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بناحية جسر داود دائرة المركز ووفاة "رفاعي الصعيدي" 63 سنة، مُقيم بذات الناحية إثر إصابته بعيار نارى والتعدي عليه بسلاح أبيض. تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة توصلت جهوده إلى أنه أثناء سير المجنى عليه أمام