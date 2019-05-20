دفاعا عن النفس| 7 سنوات سجنا لبائع قتل جاره بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

سجن - أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي جورج وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الإثنين، بمعاقبة بائع متجول بالسجن لمدة سبع سنوات، على خلفية اتهامه في القضية رقم 4228 جنايات بلبيس لسنة 2013، بقتل جاره في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، على أثر نشوب خلافات بينهما، إذ أشارت أوراق القضية إلى أن المتهم كان في حالة دفاع عن النفس، وهو ما خفف العقوبة.

تعود تفاصيل القضية لمنتصف شهر يوليو 2013، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى «بلبيس» المركزي بوصول المجني عليه «ممدوح. إ. ف» 25 عامًا، مقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطعنة في الصدر. وتوصلت