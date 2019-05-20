جريمة

دفاعا عن النفس| 7 سنوات سجنا لبائع قتل جاره بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي جورج وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الإثنين، بمعاقبة بائع متجول بالسجن لمدة سبع سنوات، على خلفية اتهامه في القضية رقم 4228 جنايات بلبيس لسنة 2013، بقتل جاره في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، على أثر نشوب خلافات بينهما، إذ أشارت أوراق القضية إلى أن المتهم كان في حالة دفاع عن النفس، وهو ما خفف العقوبة.
تعود تفاصيل القضية لمنتصف شهر يوليو 2013، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى «بلبيس» المركزي بوصول المجني عليه «ممدوح. إ. ف» 25 عامًا، مقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطعنة في الصدر. وتوصلت
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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سجن (2)

قتل جاره بمطواة| 7 سنوات سجنا لسائق توك توك بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق دراجة بخارية «توك توك» بالسجن لمدة سبع سنوات، على خلفية اتهامه في القضية رقم 27076 جنايات منيا القمح لسنة 2018، بقتل جاره وإصابة آخر بواسطة سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» كان بحوزته، على أثر نشوب مشادة بينه وبين أحدهما بقرية «كفر العرب» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
طعن

«علشان تليفون».. فلاح يطعن طالب بـ«مطواة» في الشرقية

لقى طالب في منتصف العقد الثالث من العمر، مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالقلب تعرض لها على يد فلاح بدائرة قسم شرطة فاقوس، بمحافظة الشرقية، حيث أقدم المتهم على قتله بسبب مشادة بينهما سببها فُقدان المجني عليه لهاتفه، وذلك وقتما كان يجلس برفقته وآخر في جلسة سمر، فيما جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، مدير النيابة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
محكمة

منعهما من ضرب امرأة.. المشدد لقاتلي عامل بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الاثنين، بمعاقبة قهوجي وعامل بمحل حلويات، بالسجن المُشدد لمدة عشر سنوات للأول وخمس سنوات للثاني؛ على خلفية اتهامهما بإزهاق روح عامل، لا لشيء إلا لأنه تدخل لفض مشاجرة بينهما وبين ربة منزل ضربها الثاني بـ«القلم» على وجهها في الطريق العام أمام محل يعمل به بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية.
اسلام من منيا القمح

«مش هتخرج من هنا حي».. جريمة قبل الإفطار بالشرقية

مشهد مهيب عصر الجمعة الأولى من شهر رمضان، بقرية «العجيزي» التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، الجميع على قلب رجلٍ واحد غلبهم الحزن وأفقدهم الثبات وهم يودعون فقيدهم «إسلام» ابن الأربعة والعشرين ربيعًا، الذي يعرفه الجميع بحُسن الخُلق وقُدرة الرجال على تحمل المسئولية بعد وفاة والده قبل أربع سنوات، فيما كان الجو شديد الحرارة والحُزن على حد سواء، لكن ذلك لم يمنع أغلب المُشيعين من محاولاتهم لمس الجُثمان، أو حتى نيل جانب من حمله إلى مثواه الأخير، في جنازة امتدت لنحو الساعة بين الصلاة والتشييع.
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