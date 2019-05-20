وقف نظر «التلاعب بالبورصة» للفصل في طلب رد المحكمة

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

محكمة الجنايات- أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، وقف سير القضية التي يحاكم فيها 9 متهمين آخرين من بينهم جمال وعلاء مبارك، في القضية المعروفة بـ«التلاعب في البورصة» مؤقتا، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، وذلك بعدما طلبت النيابة العامة، أمس، امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب سابقة إصدارها قرارا سابقا لأحد المتهمين بالقضية، وهو أحمد محمد نعيم، بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.



وأسندت النيابة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.



