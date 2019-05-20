جريمة

وقف نظر «التلاعب بالبورصة» للفصل في طلب رد المحكمة

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
محكمة الجنايات- أرشيفية
محكمة الجنايات- أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، وقف سير القضية التي يحاكم فيها 9 متهمين آخرين من بينهم جمال وعلاء مبارك، في القضية المعروفة بـ«التلاعب في البورصة» مؤقتا، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، وذلك بعدما طلبت النيابة العامة، أمس، امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب سابقة إصدارها قرارا سابقا لأحد المتهمين بالقضية، وهو أحمد محمد نعيم، بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.
أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628
اقرأ المزيد
الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
اقرأ المزيد من الأخبار
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

الجنايات تؤيد إخلاء سبيل 12 متهما بتدابير احترازية

أيدت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 12 متهما في القضايا التي حملت أرقام 828 لسنة 2016 أمن دولة، و474 لسنة 2017 جنايات أمن دولة عليا، و316 جنايات أمن دولة عليا لسنة 2018، بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، من شأنها الإخلال بالأمن العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بالبلاد، وتعريض أمنها للخطر، وذلك بعد رفض استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أول من أمس من محكمة الجنايات.
حصاد-الاحكام-القضائية-الصادرة-عام-2018-صور-أرشيفية-للحوادث (8)

مؤبد ومشدد وغرامات بالملايين في حكم «فض النهضة»

قضت اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامح سليمان، والمنعقدة داخل القاعة الجديدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المؤبد لمتهم، والمشدد 15 سنة لـ52 متهمًا، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم، وبراءة 10 متهمين آخرين، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض النهضة»، وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم بدفع 2 مليون لحديقة الأورمان، وكذا دفع 10 ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليون جنيه لكلية الهندسة، قيمة التلفيات التي حدثت خلال وقائع وأحداث الاعتصام.
قفاص-محكمة (1)

سماع الشهود يؤجل محاكمة 271 بـ«حسم ولواء الثورة»

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية في جلستها المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، محاكمة 271 عضوًا بحركتي «حسم ولواء الثورة» الإرهابيتين، إلى جلسة 8 مايو الجاري، لاستكمال سماع الشهود في القضية التي قيدت برقم 123 جنايات عسكرية، ويواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم تتعلق بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة "حسم" الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

تأييد المشدد 10 سنوات لمتهمَين في «اقتحام التبين»

أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، الحكم الصادر بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهما في القضية المسماة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين"، لارتكابهما تهم القتل والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة، وذلك بعدما تقدم فريق الدفاع عن المتهمين بطعن أمام محكمة النقض، وأودعوا مذكرات طعونهم التي تضمنت الإخلال بحق الدفاع وقصور في أوجه الاستدلال، مطالبين بإلغاء الحكم الصادر وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة لتلك التي أصدرت حكمها في الجولة الأولى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org