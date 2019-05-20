السجن 7 سنوات لعصابة «السطو على مزرعة» في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

سجن - أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي جورج وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الإثنين، بمعاقبة سبعة أشخاص بالسجن لمدة سبع سنوات لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 1422 جنايات بلبيس لسنة 2019، بالسطو على مزرعة دواجن بدائرة مركز شرطة بلبيس، وسرقة منقولات منها بعدما روعوا حارسها وزوجته بواسطة أسلحة نارية كانت بحوزتهم، قبل أن يلوذوا بالفرار.

تعود تفاصيل القضية لأوائل شهر يناير من العام الجاري، عندما تقدمَّ المدعو «عبد المعز عطية عودة» 28 عامًا، حارس مزرعة دواجن ملك المدعو «أحمد الشريف» بدائرة مركز شرطة بلبيس، يتهم فيه مجهولين بالسطو المُسلح على المزرعة وترويعه هو وزوجته، قبل أن يتمكنوا من سرقة منقولات من المزرعة



تعود تفاصيل القضية لأوائل شهر يناير من العام الجاري، عندما تقدمَّ المدعو «عبد المعز عطية عودة» 28 عامًا، حارس مزرعة دواجن ملك المدعو «أحمد الشريف» بدائرة مركز شرطة بلبيس، يتهم فيه مجهولين بالسطو المُسلح على المزرعة وترويعه هو وزوجته، قبل أن يتمكنوا من سرقة منقولات من المزرعة ويلوذوا بالفرار.



وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: «حسام.ال.م» 27 عامًا، و«عادل.ع.م» 42 عامًا، سائقان، و«محسن.ع.ع» مُقيمون بالقاهرة، و«محمود.إ.إ»، و«حسام.ع.م» 41 عامًا، موظف بالقطاع العام، و«إسماعيل.ف.إ»، و«محمود.س.أ.ح» مُقيمون بدائرة مركز بلبيس، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.





