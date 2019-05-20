22 مايو المقبل.. نظر طلب رد محكمة «التلاعب بالبورصة»

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

جمال وعلاء مبارك في جلسة سابقة

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين، جلسة 22 من مايو الحالي، لنظر طلب الرد المقدم ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة، المكلفة بنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب بالبورصة»، والتي يحاكم فيها 9 متهمين بينهم جمال وعلاء مبارك، وذلك بعدما طلبت النيابة العامة، خلال الجلسة التي انعقدت أمس، امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب سابقة إصدارها قرارا لأحد المتهمين بالقضية، وهو أحمد محمد نعيم، بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب،

النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة -في وقت سابق- لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493