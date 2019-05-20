جريمة

22 مايو المقبل.. نظر طلب رد محكمة «التلاعب بالبورصة»

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
جمال وعلاء مبارك في جلسة سابقة
جمال وعلاء مبارك في جلسة سابقة
حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين، جلسة 22 من مايو الحالي، لنظر طلب الرد المقدم ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة، المكلفة بنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب بالبورصة»، والتي يحاكم فيها 9 متهمين بينهم جمال وعلاء مبارك، وذلك بعدما طلبت النيابة العامة، خلال الجلسة التي انعقدت أمس، امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب سابقة إصدارها قرارا لأحد المتهمين بالقضية، وهو أحمد محمد نعيم، بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب،
النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة -في وقت سابق- لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493
اقرأ المزيد
الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
اقرأ المزيد من الأخبار
قضية-انصار-بيت-المقدس (2)

غدًا.. النيابة تترافع لليوم الثالث في «بيت المقدس»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة اليوم الأحد داخل مجمع محاكم طرة، تأجيل القضية التي يحاكم فيها 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء جماعة أنصار «بيت المقدس»، إلى جلسة الغد الإثنين، لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة، يحاكم المتهمون على خلفية اتهامهم بارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وشن عمليات عدائية ضد مؤسسات حيوية ومهمة بالدولة.
حسن-مالك

بعد مؤبد حسن مالك.. محطات قضية «الإضرار بالاقتصاد»

3 سنوات ونصف مرت منذ القبض على القيادي الإخواني، حسن مالك، لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«الإضرار بالاقتصاد القومي»، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بتولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام إليها، وإمدادها بالأموال؛ لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، حتى أسدلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الثلاثاء، الستار على القضية، بعد الحكم عليه ونجله «حمزة»، و5 آخرين بالسجن المؤبد لإدانته في تلك القضية.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

تأييد المشدد 10 سنوات لمتهمَين في «اقتحام التبين»

أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، الحكم الصادر بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهما في القضية المسماة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين"، لارتكابهما تهم القتل والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة، وذلك بعدما تقدم فريق الدفاع عن المتهمين بطعن أمام محكمة النقض، وأودعوا مذكرات طعونهم التي تضمنت الإخلال بحق الدفاع وقصور في أوجه الاستدلال، مطالبين بإلغاء الحكم الصادر وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة لتلك التي أصدرت حكمها في الجولة الأولى.
لقطة-من-الفيديو-المتداول-لمشاجرة مصرى-مع بحرينيين

تطور جديد في واقعة ضرب مستشار مصري في البحرين

في تطور جديد لواقعة الاعتداء على محامي مصري بدولة البحرين، تقدَّم المحامي عمرو عبد السلام، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم السبت، قال فيه إنه "تم تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد الفيديوهات المصورة من داخل غرفة التجارة بدولة البحرين، يظهر نشوب مشاجرة بين أحد الوافدين المصريين، يعمل بوظيفة مستشار قانوني للغرفة التجارية، وعدد من المواطنين البحرينيين الحاضرين في الاجتماع، وظهر من خلال الفيديو المتداول تعدي المواطنين البحرينيين بالضرب المبرح على الوافد المصري وإهانته، وإحداث إصابات به".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org