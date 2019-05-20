اتحاد الكرة: لن نسمح لأي طرف بالعبث في جدول الدوري

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

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أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لن يسمح لأي طرف بالعبث بجدول الدوري الممتاز، وتغيير أو تعديل مواعيده، وقال سويلم في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد، على إذاعة «راديو هيتس»، اليوم الاثنين: «من المؤكد أن هناك مساندة وتعاطف مع الزمالك من أجل الفوز بكأس الكونفدرالية لكن هذا الموقف لا يتعارض أبدا مع ضرورة استيعاب أهمية عدم المساس بجدول الدوري خاصة وأن هناك صراعا في الهروب من الهبوط، يجب أن يحسم قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية، بينما قد يتأجل مصير القمة لما بعد البطولة.

وكشف سويلم أن الزمالك سيخوض مباراتين الأولى يوم 29 مايو، والثانية يوم 3 يونيو، وعن مصير القمة قال إنه يتم دراسة الموضوع حاليًا. وأوضح سويلم، أنه تم مخاطبة الجهات الأمنية من أجل حضور 60 ألف مشجع في نهائي الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش

وكشف سويلم أن الزمالك سيخوض مباراتين الأولى يوم 29 مايو، والثانية يوم 3 يونيو، وعن مصير القمة قال إنه يتم دراسة الموضوع حاليًا.



وأوضح سويلم، أنه تم مخاطبة الجهات الأمنية من أجل حضور 60 ألف مشجع في نهائي الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب.



وقال: «الدولة كلها ستساند الزمالك من أجل التتويج بالكونفدرالية.. وسيكون هناك دعم من كل الجهات المعنية، ومن المؤكد أن مدرجات برج العرب ستمتلئ بجمهور مصر وليس الزمالك فقط».



وتعرض الزمالك، للخسارة أمام نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الوقت بدل من الضائع (90+4)، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019.



