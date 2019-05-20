رياضة

اتحاد الكرة: لن نسمح لأي طرف بالعبث في جدول الدوري

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
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أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لن يسمح لأي طرف بالعبث بجدول الدوري الممتاز، وتغيير أو تعديل مواعيده، وقال سويلم في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد، على إذاعة «راديو هيتس»، اليوم الاثنين: «من المؤكد أن هناك مساندة وتعاطف مع الزمالك من أجل الفوز بكأس الكونفدرالية لكن هذا الموقف لا يتعارض أبدا مع ضرورة استيعاب أهمية عدم المساس بجدول الدوري خاصة وأن هناك صراعا في الهروب من الهبوط، يجب أن يحسم قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية، بينما قد يتأجل مصير القمة لما بعد البطولة.
وكشف سويلم أن الزمالك سيخوض مباراتين الأولى يوم 29 مايو، والثانية يوم 3 يونيو، وعن مصير القمة قال إنه يتم دراسة الموضوع حاليًا. وأوضح سويلم، أنه تم مخاطبة الجهات الأمنية من أجل حضور 60 ألف مشجع في نهائي الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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جماهير الزمالك

سويلم: الدولة ستساند الزمالك للتتويج بالكونفدرالية

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن مخاطبة الجبلاية الجهات الأمنية من أجل حضور 60 ألف مشجع في نهائي الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان، في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب. وقال سويلم في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد، على إذاعة «ميجا إف إم»: «الدولة كلها ستساند الزمالك من أجل التتويج بالكونفدرالية.. وسيكون هناك دعم من كل الجهات المعنية، ومن المؤكد أن مدرجات برج العرب ستمتلئ بجمهور مصر وليس الزمالك فقط».
الأهلى وانبي (9)

رسميا.. الأهلي يطلب نقل مباراته أمام إنبي

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا رسميا من النادي الأهلي، يطلب فيه نقل مباراته المقبلة أمام إنبي، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والمحدد لها مساء الخميس المقبل، من بتروسبورت إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، وأكد اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري، أن القلعة الحمراء، طلب بشكل رسمي نقل مباراة إنبي من بتروسبورت إلى برج العرب، وقال سويلم في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن الجبلاية خاطب الأمانة العامة للقوات المسلحة للتعرف على موقفهم.
ثروت-سويلم

سويلم: الزمالك خاطب الكاف لرفع الإيقاف عن رئيسه

علق ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، على إمكانية قبول الأندية خوض مباريات كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين. وقال ثروت في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء: «كان من المفترض الحديث حول هذا الأمر منذ بداية الموسم، لكن الآن هناك اعتراض من الأندية، وبالفعل طرحنا هذا الأمر وتم رفضه». وأكمل:«لا أحد يعلم متى سينتهى الدوري لكي نعرف متى سنبدأ الموسم الجديد، لننتظر ونرى من سيشارك في البطولة العربية، فما حدث العام الماضي من الصعب تكراره مرة أخرى».
جماهير-مصرية (3)

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد أزمة تذاكر أمم إفريقيا

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، أن اللجنة تقوم حاليًا بمراجعة أسعار تذاكر مباريات البطولة، بما يحقق أحد أهم أهداف تنظيم البطولة بعودة الجماهير بشكل كامل إلى المدرجات، وكشف أبو ريدة عن أن تلك المراجعة تستهدف بالأساس أسعار تذاكر الدرجة الثالثة بالنسبة لمباريات المنتخب الوطني، لما تمثله من عصب جماهيري مهم للمنتخب والبطولة، بالإضافة إلى أسعار تذاكر مباريات المجموعات الأخرى التي نعمل على تشجيع جماهير الكرة المصرية لملء مدرجاتها، لإظهار وجه مصر الحضاري أمام القارة والعالم.
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