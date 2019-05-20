John Wick: Chapter 3 يزيح Avengers: Endgame من عرشه

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

فيلم John Wick: Chapter 3

بعد شهر تقريبًا من طرح فيلم Avengers: Endgame وسيطرته على صدارة شباك التذاكر العالمي، تمكن فيلم الأكشن John Wick: Chapter 3 من إزاحة الجزء الرابع والأخير من سلسلة "أفنجرز" من صدارته شباك التذاكر الأمريكي، إذ حقق الجزء الثالث من "جون ويك" في افتتاحية عرضه في السينمات يوم الجمعة الماضي 22.6 مليون دولار، ووصلت إيراداته في أول أسابيع عرضه في دور العرض إلى 57 مليون دولار، وهو ما يعادل ضعف إيرادات افتتاحية الجزء الثاني التي لم تتجاوز 30 مليون دولار، حسب موقع The Wrap الأمريكي.

وفي المركز الثاني من شباك التذاكر العالمي، جاء فيلم Avengers: Endgame محققًا 29 مليون دولار، وتدور أحداثه حول فريق المنتقمين الذي يقاوم بمحاولة أخيرة لإنقاذ نصف الكائنات الحية الذين قضى عليهم الشرير ثانوس في الجزء الثالث من السلسلة. وفي المركز الرابع من السلسة جاء فيلم Pokémon Detective Pikachu