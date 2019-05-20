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John Wick: Chapter 3 يزيح Avengers: Endgame من عرشه

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
فيلم John Wick: Chapter 3
فيلم John Wick: Chapter 3
بعد شهر تقريبًا من طرح فيلم Avengers: Endgame وسيطرته على صدارة شباك التذاكر العالمي، تمكن فيلم الأكشن John Wick: Chapter 3 من إزاحة الجزء الرابع والأخير من سلسلة "أفنجرز" من صدارته شباك التذاكر الأمريكي، إذ حقق الجزء الثالث من "جون ويك" في افتتاحية عرضه في السينمات يوم الجمعة الماضي 22.6 مليون دولار، ووصلت إيراداته في أول أسابيع عرضه في دور العرض إلى 57 مليون دولار، وهو ما يعادل ضعف إيرادات افتتاحية الجزء الثاني التي لم تتجاوز 30 مليون دولار، حسب موقع The Wrap الأمريكي.
وفي المركز الثاني من شباك التذاكر العالمي، جاء فيلم Avengers: Endgame محققًا 29 مليون دولار، وتدور أحداثه حول فريق المنتقمين الذي يقاوم بمحاولة أخيرة لإنقاذ نصف الكائنات الحية الذين قضى عليهم الشرير ثانوس في الجزء الثالث من السلسلة. وفي المركز الرابع من السلسة جاء فيلم Pokémon Detective Pikachu
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رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
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ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
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ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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Avengers: Endgame يتخطى إيرادات تيتانيك بـ2 مليار

نجح فيلم "أفنجرز: إندجيم" في تحقيق 2 مليار دولار في ثاني أسابيع عرضه في دور العرض عالميا، ليحقق بذلك رقما قياسيا جديدا بالنسبة لأفلام هوليوود، كونه أسرع فيلم يحقق هذا الرقم في التاريخ، متجاوزًا بذلك فيلم "تيتانيك" في 11 يوم عرض فقط، ليأتي بذلك في المرتبة الثانية لأعلى الأفلام إيرادًا في التاريخ بعد فيلم Avatar، الذي حقق 2 مليار دولار في 47 يومًا كاملة، والآن يصبح "أفاتار" مهددًا بسبب النجاح الكبير لآخر أفلام "أفنجرز"، الذي يتوقع أن يصبح الأعلى إيرادًا في التاريخ في فترة وجيزة، بحسب موقع Deadline الأمريكي.
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Avengers: end game يتصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثاني

تصدر فيلم Avengers : end game شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ"بوكس أوفيس" للأسبوع الثاني على التوالي بتحقيقه إيرادات وصلت لـ145 مليون دولار أمريكي، كما دخل السباق فيلم The Intruder باحتلاله المركز الثاني بعد مرور يومين على طرحه بالسينما الأمريكية محققا 11 مليون دولار أمريكي. وتدور أحداث الفيلم حول قصة زوجين شابين يتمكنان من شراء منزل في أحد الأودية، إضافة إلى عدة أفدنة من الأرض، ليجدا أن الرجل الذي باع تلك الممتلكات يرفض التخلي عنها، وتتوالى الأحداث.
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فيلم «أفنجرز» الأخير يحقق 600 مليون دولار في 10 أيام

من جديد، تتوالى سلسلة النجاحات التي يحققها فيلم Avengers: Endgame، إذ أعلنت شركة ديزني أنه نجح في حصد ما يتجاوز حاجز الـ600 مليون دولار في 10 أيام فقط، ليصبح بذلك أول فيلم يحقق هذا الرقم في وقت وجيز، محطمًا الأرقام القياسية لأفلام مثل Force Awakens من سلسلة "ستار وورز" الذي حقق نفس الإيرادات في 12 يوما، وفيلم Infinity War الذي حقق 600 مليون دولار في 26 يوما، أما فيلم Black Panther فقد حققها في 31 يوما، وفي الوقت الذي يكتسح فيه "أفنجرز" شباك التذاكر تعاني بقية الأفلام المنافسة.
John Wick Chapter 3 (3)

5 أفلام ننتظرها في مايو.. عودة القتلة باندي وجون ويك

يتزامن مجيء شهر رمضان مع عرض مجموعة مميزة من الأفلام الأجنبية، فبينما ينتظر الجمهور العربي بفارغ الصبر المسلسلات العربية التي جهزها لهم صناع الدراما على مدى عام كامل، يستعد نجوم هوليوود لإصدار باقة من الأفلام المتنوعة بين دراما وكوميديا وأكشن تمهيدًا لمجيء الصيف. فإذا كنت من عشاق الأفلام الأجنبية وتنتظر بفارغ الصبر كل جديد، ولا تمانع من تفويت مسلسلات شهر رمضان هذا العام، خاصة أن أغلبها لا يبدو مُبشرًا، فنقدم لك قائمة بأبرز الأفلام الأجنبية التي تصدر في شهر مايو الجاري.
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