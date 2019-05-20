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«هواوي» تعلن عن نظام تشغيل بديل.. متى تكشف عنه؟

أعلنت هواوي عن تطويرها أنظمة تشغيل خاصة بها (OS) والتي يمكن استخدامها على أجهزتها في حالة عدم توفر الأنظمة الحالية التي توفرها شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية
تحرير:فيروز ياسر ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
هواوي
هواوي
تفاجأ مستخدمو هواتف هواوي في جميع أنحاء العالم بمجموعة من الأخبار المزعجة التي تكشف عن أن جوجل تُوقف نقل البرامج الرئيسية والخدمات الفنية إلى الشركة الصينية، وبالتالي لن تتمكن هواوي من أي تحديثات خاصة ببرامج الأندرويد، ولن تستطيع الوصول إلا إلى الإصدار الأساسي من نظام التشغيل. وقالت الشركة المصنعة للهاتف إنها طورت أنظمة تشغيل خاصة بها (OS) لكل من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والتي يمكن استخدامها على أجهزتها في حالة عدم توفر الأنظمة الحالية التي توفرها شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة جنوب الصين الصباحية.
قال ريتشارد يو تشنج دونج، رئيس شركة هواوي للهاتف المحمول، في مقابلة مع المجلة الألمانية «دي فيلت»، إن الشركة الصينية طورت نظام تشغيل خاصا، لأن التوترات بين الشركة والحكومة الأمريكية يمكن أن تؤثر على توافر أنظمة التشغيل الأمريكية الصنع المستخدمة على أجهزة هواوي، كما أضاف: «لقد أعددنا
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«إنفنيون» الألمانية تكشف حقيقة تعليق شحنات هواوي

علقت شركة "إنفنيون" الألمانية لصناعة الرقائق على تقرير زعم أنها "علقت شحناتها إلى عملاق الإلكترونيات الصيني هواوي". ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن "إنفنيون" التي تنتج رقائق التحكم في الطاقة المستخدمة بالهواتف الذكية والسيارات، اليوم الإثنين، أن قيود التصدير الأمريكية التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، ضد هواوي، لا تشمل معظم منتجاتها. وتابعت في بيان: "حتى اليوم فإن الأغلبية العظمى من المنتجات التي توردها إنفنيون لهواوي لا تخضع لقانون قيود التصدي الأمريكي؛ ولذا فإن الشحنات ستستمر".
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جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق خاص بالصم

لايف ترانسكرايب هي خدمة وصول جديدة صممتها جوجل للصم وضعاف السمع باستخدام تقنية التعرف التلقائي على الكلام الأحدث من جوجل، حيث ينفذ هذا التطبيق عملية النسخ الفوري للكلام إلى نص على شاشتك، حتى تتمكن من المشاركة في المحادثات الجارية في العالم من حولك، كما يمكنك مواصلة المحادثة عن طريق كتابة إجابتك على الشاشة. كما يوفر نسخًا واقعية حتى يتمكن كلا الطرفين من التواصل من خلال وسائل ومنصات مختلفة، حيث إنه متاح لـ1.8 مليار جهاز أندرويد، وذلك وفقا لما ذكره موقع Android Community.
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اعرف إزاي تتعامل مع التوتر عند انتقالك لمنزل جديد

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