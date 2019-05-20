«هواوي» تعلن عن نظام تشغيل بديل.. متى تكشف عنه؟

أعلنت هواوي عن تطويرها أنظمة تشغيل خاصة بها (OS) والتي يمكن استخدامها على أجهزتها في حالة عدم توفر الأنظمة الحالية التي توفرها شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية

تحرير:فيروز ياسر ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

هواوي

تفاجأ مستخدمو هواتف هواوي في جميع أنحاء العالم بمجموعة من الأخبار المزعجة التي تكشف عن أن جوجل تُوقف نقل البرامج الرئيسية والخدمات الفنية إلى الشركة الصينية، وبالتالي لن تتمكن هواوي من أي تحديثات خاصة ببرامج الأندرويد، ولن تستطيع الوصول إلا إلى الإصدار الأساسي من نظام التشغيل. وقالت الشركة المصنعة للهاتف إنها طورت أنظمة تشغيل خاصة بها (OS) لكل من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والتي يمكن استخدامها على أجهزتها في حالة عدم توفر الأنظمة الحالية التي توفرها شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة جنوب الصين الصباحية.

قال ريتشارد يو تشنج دونج، رئيس شركة هواوي للهاتف المحمول، في مقابلة مع المجلة الألمانية «دي فيلت»، إن الشركة الصينية طورت نظام تشغيل خاصا، لأن التوترات بين الشركة والحكومة الأمريكية يمكن أن تؤثر على توافر أنظمة التشغيل الأمريكية الصنع المستخدمة على أجهزة هواوي، كما أضاف: «لقد أعددنا