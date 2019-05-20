«هواوي» تعلن عن نظام تشغيل بديل.. متى تكشف عنه؟

أعلنت هواوي عن تطويرها أنظمة تشغيل خاصة بها (OS) والتي يمكن استخدامها على أجهزتها في حالة عدم توفر الأنظمة الحالية التي توفرها شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية
تفاجأ مستخدمو هواتف هواوي في جميع أنحاء العالم بمجموعة من الأخبار المزعجة التي تكشف عن أن جوجل تُوقف نقل البرامج الرئيسية والخدمات الفنية إلى الشركة الصينية، وبالتالي لن تتمكن هواوي من أي تحديثات خاصة ببرامج الأندرويد، ولن تستطيع الوصول إلا إلى الإصدار الأساسي من نظام التشغيل.
وقالت الشركة المصنعة للهاتف إنها طورت أنظمة تشغيل خاصة بها (OS) لكل من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والتي يمكن استخدامها على أجهزتها في حالة عدم توفر الأنظمة الحالية التي توفرها شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة جنوب الصين الصباحية.
قال ريتشارد يو تشنج دونج، رئيس شركة هواوي للهاتف المحمول، في مقابلة مع المجلة الألمانية «دي فيلت»، إن الشركة الصينية طورت نظام تشغيل خاصا، لأن التوترات بين الشركة والحكومة الأمريكية يمكن أن تؤثر على توافر أنظمة التشغيل الأمريكية الصنع المستخدمة على أجهزة هواوي، كما أضاف: «لقد أعددنا
قال ريتشارد يو تشنج دونج، رئيس شركة هواوي للهاتف المحمول، في مقابلة مع المجلة الألمانية «دي فيلت»، إن الشركة الصينية طورت نظام تشغيل خاصا، لأن التوترات بين الشركة والحكومة الأمريكية يمكن أن تؤثر على توافر أنظمة التشغيل الأمريكية الصنع المستخدمة على أجهزة هواوي، كما أضاف: «لقد أعددنا نظام التشغيل الخاص بنا، إذا اتضح أنه لم يعد بإمكاننا استخدام أنظمة أندرويد، وبهذا يكون لدينا خطة أخرى».
كان الحظر الأمريكي السابق على شركة ZTE الصينية لصناعة معدات الاتصالات السلكية واللا سلكية من استخدام المنتجات والخدمات الأمريكية بمثابة اختبار حقيقي لطموحات التكنولوجيا الصينية.. اقرأ أيضا: هواوي ترد على قرار جوجل بوقف تحديثات الأندرويد (التفاصيل).
لدى هواوي أنظمة نسخ احتياطي ولكن للاستخدام فقط في الظروف الشديدة، حيث قال متحدث باسم الشركة يوم الخميس الماضي: «لا نتوقع استخدامها وبصراحة لا نريد استخدامها، فنحن ندعم بشكل كامل أنظمة التشغيل الخاصة بشركائنا، لذا سيبقى أندرويد وويندوز دائمًا خياراتنا الأولى».
نظام التشغيل البديل سيكون مهما جدا بالنسبة إلى هواوي وسط تصاعد المشكلات بين الولايات المتحدة والصين، حيث تواجه الشركة سلسلة من التهم من الولايات المتحدة، بما في ذلك سرقة الشركة للأسرار التجارية، وانتهاك العقوبات الاقتصادية وإخفاء تعاملاتها التجارية مع إيران عبر فرع غير رسمي، ومن ناحية أخرى، نفت شركة هواوي بشدة هذه الاتهامات الأمريكية.
كما قال مراقبو الصناعة إن شركة هواوي قد تواجه تداعيات أكثر حدة من منافستها ZTE إذا ثبتت إدانتها بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، لأن المناخ السياسي الأمريكي أصبح أكثر سلبية وحذرًا من الطموحات التكنولوجية والاقتصادية للصين في العام الماضي.
هواوي، حاليًا أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في الصين وتشارك في معركة شرسة مع شركة أبل ومقرها كاليفورنيا للحصول على المركز الثاني من حيث شحنات الهواتف الذكية العالمية، حيث تزود جميع هواتفها الذكية بنظام أندرويد الشهير الذي تملكه جوجل والكمبيوتر المحمول مع نظام التشغيل ويندوز، المملوكة من قبل مايكروسوفت.. اقرأ أيضا: كل ما تريد معرفته حول تطبيق «تيك توك» المثير للجدل.
وبعد عدم تمكن هواوي من الحصول على التحديثات الخاصة ببرامج الأندرويد، هل ستستخدم الشركة نظم التشغيل البديلة في هواتفها المحمولة المستقبلية؟
وما يجب ذكره أن خدمات جوجل المختلفة؛ مثل متجر التطبيقات و"جي ميل ويوتيوب" والخرائط وغيرها ستعمل على أجهزة هواوي الحالية دون مشكلات، وسيتم إطلاق التحديثات الأمنية لأجهزة هواوي الحالية عبر خدمة Google Play Protect، وسيظل لهواوي الحق في تطوير نسخة خاصة من نظام الأندرويد كونه نظاما مفتوح المصدر، ولكن دون أن تقوم بإدراج خدمات جوجل فيه.
كما من المتوقع عدم استمرار الأزمة طويلا، نظرا للتأثير القوي الذي تلعبه هواوي داخل السوق الأمريكية، ليس في سوق الهواتف الذكية وإنما في مجال تطوير البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس وكذلك المصالح المشتركة والمتشابكة مع الشركات الأمريكية.