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القبض على «مسؤول السبايا» في داعش بالعراق

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
داعش
داعش
تمكنت شرطة محافظة نينوى في العراق من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، كان يشغل منصب مسؤول "السبايا" في التنظيم خلال سيطرته على مدينة الموصل شمالي البلاد. وحسب "سكاي نيوز - عربية"، تمكنت شرطة نينوى، بناء على معلومات استخبارية، من إلقاء القبض على "مسؤول السبايا"، الذي عمل أيضا في "وسائل إعلام" كان يستخدمها التنظيم المتطرف في بث ونشر جرائمه بحق الأبرياء. وتم القبض على مسؤول "سبايا" داعش المتحدر من عائلة داعشية معروفة في منطقة حي السماح بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، وفقا لبيان الشرطة.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في وقت سابق الأحد، اعتقال "قيادي في داعش"، بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد. ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لوزارة الدفاع، جاء فيه أنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، قام فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، بإلقاء القبض على القيادي في عصابات داعش الإرهابية
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العثور على مقبرة جماعية - أرشيفية

العثور على 12 مقبرة جماعية لـ«داعش» في العراق

عثر فريق أممي يحقق في المجازر التي تعرضت لها الأقلية الأيزيدية في العراق وتجاوزات أخرى، على 12 مقبرة جماعية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، يعمل الفريق على جمع شهادات يمكن أن تستخدم أمام محاكم عراقية أو محاكم أخرى وطنية، بحسب تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة «فرانس برس». وفي 2017، اتفق مجلس الأمن الدولي على فتح تحقيق أممي للتأكد من أن تنظيم «داعش» الإرهابي سيحاكم على جرائم حرب ارتكبها في العراق وسوريا. جاء ذلك بعد أن رفعت هذا الملف نادية مراد، الناشطة الأيزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018.
محمود الزغبي - رئيس وزراء سوريا الأسبق

في مثل هذا اليوم.. انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق

في مثل هذا اليوم 21 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2000: انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق محمود الزعبي المتهم بتهم فساد والموجود بمنزله تحت الإقامة الجبرية. وفي عام 1291: المسلمون يستردون مدينة صيدا بقيادة الأشرف قلاوون من أيدي الصليبيين بعد استرداد عكا، وبذلك قضى على الوجود الصليبي تماما بالشام بعد أن ظل نحو 200 عام. وفي عام 1471: قتل هنري السادس ملك إنجلترا بالسجن.
العقيد الركن تركي المالكي

السعودية تعترض أهدافًا جوية معادية في جدة والطائف

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اليوم الإثنين، أهدافًا جوية معادية في محافظتي جدة والطائف وقامت بتدميرها. وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قوله: "إنه في صباح اليوم الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف". وحسب "واس"، أوضح المالكي، أنه لم ينتج تسجيل أية إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية (الحوثية).
الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يبعث برسالة شكر وتقدير للسيسي

بعث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، برسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وعبّر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، في رسالته اليوم، عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق.
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قوات-امريكية-في-العراق

فرنسا: سنواصل عمليات التدريب العسكري في العراق

أكد مصدر مقرب من وزارة الدفاع الفرنسية، أن الجيش الفرنسي ليست لديه أي خطط في الوقت الراهن لتعليق أنشطة التدريب العسكري بالعراق، بحسب وكالة "رويترز". وقال مصدر، طلب عدم نشر اسمه: "لا تغيير فيما يتعلق بالأنشطة الفرنسية في هذا الوقت"، علما بأن لفرنسا حاليا 300 من مسؤولي التدريب العسكري في العراق. وكانت ألمانيا وهولندا قررتا الأربعاء، تعليق التدريب العسكري في العراق بعد أن حذرت الولايات المتحدة من تزايد التهديدات من قوات تدعمها إيران وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
ابو بكر-البغدادى

مفاجأة مذهلة في فيديو أبو بكر البغدادي الأخير

أكدت خلية الصقور الاستخبارية في العراق، الخميس، أن أغلبية الإرهابيين الذين ذكرهم زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في تسجيله الأخير، قتلوا في غارة جوية نفذتها الخلية في سوريا أواخر العام الماضي. وقالت الخلية إن "أغلبية أسماء الإرهابيين الذين ذكرهم البغدادي في خطابه المسجل، قد قتلوا في ضربة جوية على منطقة سوسة العام الماضي"، في دير الزور شرقي سوريا. وظهر البغدادي في تسجيل مصور قبل أيام وهو جالس على الأرض، ويتحدث إلى أعضاء في التنظيم، وظهر بعض المساعدين وهم يستمعون إليه، فيما كانت ووجوههم مغطاة.
ابو بكر-البغدادى

أين يختبئ زعيم «داعش» الإرهابي؟.. باحث يُحدد 3 دول

ما بين ثلاث دول، قد يكون زعيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، بث من أحدها، تسجيله المصور الأول له بعد سنوات من الاختباء، والأنباء التي تضاربت عن إصابته، ومقتله. وظهر البغدادي، في التسجيل المصور، الذي بثته الشبكة الإعلامية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، على تطبيق "تلجرام"، وكأنه داخل خيمة بيضاء بدت واضحة من جدرانها المموجة. وتحدث الباحث والمحلل السياسي البارز من إقليم كردستان العراق، كفاح محمود، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
ابو بكر-البغدادى

بعد سقوط الخلافة.. ماذا وراء ظهور البغدادي مرة أخرى؟

مساء أمس الاثنين، أصدر تنظيم "داعش" الإرهابي، شريط فيديو ظهر فيه أكثر الرجال المطلوبين في العالم، قائد التنظيم أبو بكر البغدادي، الذي لم يره أحد علانية منذ كلمته الشائنة من على منبر مسجد النوري في مدينة الموصل العراقية، في يوليو عام 2014، عندما أعلن خلافته المزعومة، وفي شريط الفيديو الأخير، يجلس البغدادي على الأرض، وخلفه ملاءة بيضاء، وبجواره بندقية آلية و بعض الوسائد، وعلى يساره يجلس ثلاثة رجال ملثمين، وفي الفيديو تحدث البغدادي لمدة 18 دقيقة تقريبا، بهدوء وبساطة ودون أي جاذبية، واستمع إليه الحضور بانتباه وفي صمت.
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