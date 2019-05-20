السيسي يمنح سفير الصين وسام الجمهورية
تحرير:أميرة إبراهيم
٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي وسفير الصين
بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده بالقاهرة، وتقديرا لمجهوداته في أثناء عمله، منح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد السفير سونغ آيقوه، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية.
وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرئاسي، أن الرئيس منح السفير آيقوه وسام الجمهورية، تقديراً لجهوده في دعم العلاقات المصرية الصينية على مدى أكثر من 8 أعوام قضاها في القاهرة. أسهم خلالها في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين، لتصل إلى إعلان الشراكة الاستراتيجية بينهما عام 2014.
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وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرئاسي، أن الرئيس منح السفير آيقوه وسام الجمهورية، تقديراً لجهوده في دعم العلاقات المصرية الصينية على مدى أكثر من 8 أعوام قضاها في القاهرة. أسهم خلالها في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين، لتصل إلى إعلان الشراكة الاستراتيجية بينهما عام 2014.
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كما طلب الرئيس نقل تحياته للرئيس الصيني "شي جين بينج"، مؤكداً تقديره لدوره الحكيم في قيادة الصين وشعبها الصديق نحو التقدم والازدهار، وحرصه على تطوير التعاون وتعزيز العلاقات مع مصر.
وأضاف راضي أن السفير الصيني أعرب من جانبه عن عميق التقدير وخالص الشكر والاعتزاز للرئيس على منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، معتبراً أن هذا التكريم ليس لشخصه وجهوده فحسب، بل لدولة الصين حكومة وشعباً، وانعكاساً لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مراحل متقدمة وعلاقة استراتيجية غير مسبوقة، معبراً عن امتنانه وشكره تجاه المسئولين المصريين لما لاقاه من تعاون ودعم، وكذلك تجاه الشعب المصري صاحب الحضارة العريقة.
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كما نقل السفير الصيني تحيات الرئيس الصيني "شي جين بينج"، مؤكداً حرص الصين قيادة وحكومة على تعزيز التعاون بين البلدين على نحو يلبى طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الصديقين، ويحقق مصالحهما المشتركة في التقدم والازدهار والتنمية.