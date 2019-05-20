السيسي يمنح سفير الصين وسام الجمهورية

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي وسفير الصين

بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده بالقاهرة، وتقديرا لمجهوداته في أثناء عمله، منح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد السفير سونغ آيقوه، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية.

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرئاسي، أن الرئيس منح السفير آيقوه وسام الجمهورية، تقديراً لجهوده في دعم العلاقات المصرية الصينية على مدى أكثر من 8 أعوام قضاها في القاهرة. أسهم خلالها في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين، لتصل إلى إعلان الشراكة الاستراتيجية بينهما عام 2014. اقرأ أيضا| السيسي يوجه بدعم