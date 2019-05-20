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السيسي يمنح سفير الصين وسام الجمهورية

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي وسفير الصين
الرئيس عبد الفتاح السيسي وسفير الصين
بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده بالقاهرة، وتقديرا لمجهوداته في أثناء عمله، منح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد السفير سونغ آيقوه، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية.
وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرئاسي، أن الرئيس منح السفير آيقوه وسام الجمهورية، تقديراً لجهوده في دعم العلاقات المصرية الصينية على مدى أكثر من 8 أعوام قضاها في القاهرة. أسهم خلالها في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين، لتصل إلى إعلان الشراكة الاستراتيجية بينهما عام 2014. اقرأ أيضا| السيسي يوجه بدعم
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وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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السيسى-وهانى-ابو-ريدة

السيسي يتسلم أول بطاقة مشجع وتميمة أمم إفريقيا (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، المقرر عقدها في مصر، شهر يونيو المقبل، وأطلع على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.
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الزيارة الثانية خلال 50 يوما.. بن زايد يصل القاهرة

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم الأربعاء، بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في ثاني زيارة له خلال 50 يوما، إذ كانت الزيارة السابقة، في أواخر شهر مارس الماضي، حيث عقدت القمة المصرية الإماراتية، بقصر رأس التين بالإسكندرية، وأعلنا فيها رفض مصر والإمارات التدخل الخارجي في الشئون العربية، مؤكدين حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور، للتصدي لتحديات الأمة.
صحف-سعودية

صحف سعودية: توافُق على 3 أشهر انتقالية في السودان

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات، وتصدَّر إعدام عدد من الإرهابيين عناوين الصحف، كما أبرزت نتائج القمة الإفريقية التي احتضنتها القاهرة من أجل أزمة السودان. وتحت عنوان "السعودية: إعدام 37 مدانا بالإرهاب وإثارة الفتنة الطائفية"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزارة الداخلية السعودية نفذت حكم القتل تعزيرًا، وأقامت حد الحرابة على عدد من الجناة بكل من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يزور قبر السادات احتفالا بعيد تحرير سيناء

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل للوفاء لشهداء مصر الأبرار. وتوجه الرئيس إلى قبر الزعيم محمد أنور السادات، وضع إكليلا من الزهور وقرأ الفاتحة ترحما على روحه، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء .
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