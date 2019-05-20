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صالح: انتخابات الرئاسة تجنبنا الدخول في فراغ دستوري

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح
رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح
أكد نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الاثنين، إن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة، وسيجنب البلاد فخ الفراغ الدستوري. وقال الفريق قايد صالح - في كلمة خلال زيارته لولاية ورقلة (شرق)، اليوم الاثنين - نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط "إن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها".
وأضاف: "ننتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات". وشدد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية سيؤدي إلى تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عليه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة
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العثور على مقبرة جماعية - أرشيفية

العثور على 12 مقبرة جماعية لـ«داعش» في العراق

عثر فريق أممي يحقق في المجازر التي تعرضت لها الأقلية الأيزيدية في العراق وتجاوزات أخرى، على 12 مقبرة جماعية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، يعمل الفريق على جمع شهادات يمكن أن تستخدم أمام محاكم عراقية أو محاكم أخرى وطنية، بحسب تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة «فرانس برس». وفي 2017، اتفق مجلس الأمن الدولي على فتح تحقيق أممي للتأكد من أن تنظيم «داعش» الإرهابي سيحاكم على جرائم حرب ارتكبها في العراق وسوريا. جاء ذلك بعد أن رفعت هذا الملف نادية مراد، الناشطة الأيزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018.
محمود الزغبي - رئيس وزراء سوريا الأسبق

في مثل هذا اليوم.. انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق

في مثل هذا اليوم 21 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2000: انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق محمود الزعبي المتهم بتهم فساد والموجود بمنزله تحت الإقامة الجبرية. وفي عام 1291: المسلمون يستردون مدينة صيدا بقيادة الأشرف قلاوون من أيدي الصليبيين بعد استرداد عكا، وبذلك قضى على الوجود الصليبي تماما بالشام بعد أن ظل نحو 200 عام. وفي عام 1471: قتل هنري السادس ملك إنجلترا بالسجن.
العقيد الركن تركي المالكي

السعودية تعترض أهدافًا جوية معادية في جدة والطائف

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اليوم الإثنين، أهدافًا جوية معادية في محافظتي جدة والطائف وقامت بتدميرها. وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قوله: "إنه في صباح اليوم الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف". وحسب "واس"، أوضح المالكي، أنه لم ينتج تسجيل أية إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية (الحوثية).
الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يبعث برسالة شكر وتقدير للسيسي

بعث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، برسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وعبّر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، في رسالته اليوم، عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق.
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صحف-سعودية1

صحف سعودية: واشنطن تعزل إيران وخيبة أمل في الجزائر

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، تداعيات العقوبات الأمريكية على إيران بعد تصفير صادرات النفط الإيراني، كما تناولت الأوضاع في الجزائر، وتنوعت العناوين ما بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "تراجع حاد في صادرات نفط إيران مع سريان إلغاء الإعفاءات"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن صادرات إيران من النفط الخام سجلت تراجعا حادا، مع تضييق واشنطن الخناق على مصدر الدخل الرئيسي لطهران، بإنهاء الإعفاءات التي منحتها لعدد من الدول التي تستورد النفط الإيراني.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: تفنيد ادعاءات قطر بشأن التمييز العنصري

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض تطورات الأوضاع في السودان كما تناولت استمرار التظاهرات في الجزائر كما طالعتنا على العديد من القضايا والموضوعات الأخرى. تحت عنوان "الانتقالي السوداني يتمسك بأغلبية عسكرية في "السيادي"، ذكرت صحيفة "البيان" أن المجلس العسكري الانتقالي تمسك بأغلبية عسكرية في المجلس السيادي المقترح لإدارة الفترة الانتقالية في السودان. وأكد عضو المجلس اللواء صلاح عبد الخالق، على أن المجلس العسكري لن يقبل بأغلبية من المدنيين في أي مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، مشدداً على أن ذلك خط أحمر.
الجزائر

مستمرة في رمضان.. المظاهرات تنتقد رئيس أركان الجزائر

في الثاني من شهر أبريل الماضي، قدم الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، استقالته من منصبه، بعد الاحتجاجات التي اشتعلت في الثاني والعشرين من فبراير، اعتراضا على إعلان نيته الترشح في انتخابات الرئاسة للمرة الخامسة، ولم يمنع ذلك من توقف الجزائريين عن الخروج إلى شوارع البلاد للاحتجاج، حيث يتظاهرون ضد استمرار وجوه النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر بن صالح، وجاءت مظاهرات اليوم الجمعة، للتأكيد على نفس المطالب، والقضاء على الفساد.
تخريج-ست-دورات للوافدين-الافارقه بالمعاهد-العسكرية

تخريج 6 دورات للوافدين الأفارقة بالمعاهد العسكرية

في احتفال بسيط جمع الدارسين الوافدين من 36 دولة إفريقية، احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدارسين في 6دورات تدريبية أتموا دوراتهم التدريبية بالمنشآت التدريبية والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية.
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