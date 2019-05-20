الخاسرون والرابحون من أزمة هواوي مع جوجل

قرار جوجل الأخير يأتي رضوخًا لضغوط من الإدارة الأمريكية، وقال المتحدث باسم "جوجل" إن الشركة تلتزم بهذا القرار الصادر من وزارة التجارة الأمريكية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

هواوي وجوجل

«حرب باردة» هكذا وصفها أندرو وليامسون نائب رئيس شركة هواوى العالمية للتخطيط الاستراتيجى، حينما أجاب على سؤال "التحرير" خلال زيارته الأخيرة لمصر، حول التضييقات التي تواجهها شركته من قبل أمريكا، توصيف الحرب السابق ذكره من أندرو أعتقد أنه خرج من الباردة إلى الطاحنة، وذلك بعد تصعيد الإدارة الأمريكية ضد شركة هواوي الصينية -باعتبارها إحدى أضخم الشركات الصينية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات-، وكان قرار شركة جوجل بالأمس، حيث قررت جوجل سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة، ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة القادمة.

شركة هواوي أكبر ذراعين لها يتمثلان في صناعة الهواتف الذكية، وشبكات المحمول وأدواتها، حيث تحظى بحصص سوقية كبيرة جدًا حول العالم في هذين القطاعين، بالإضافة لمنتجات أخرى وخدمات تقدمها الشركة مثل أجهزة منزلية، وأجهزة قابلة للارتداء، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوت، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية،