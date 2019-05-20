رياضة

5 تذاكر حدا أقصى لكل مشجع في بطولة أمم إفريقيا

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
أمم إفريقيا
أمم إفريقيا
قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تحديد 5 تذاكر حد أقصى لكل فرد، يرغب في حضور مباريات البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وبات المصريون والعالم أجمع، قادرين على حجز تذاكر مباريات كان 2019، بعد إطلاق الموقع الرسمي لحجز تذاكر البطولة، حيث يدخل الزوار على الموقع الرسمي وهو www.tazkarti.com .. ويقوم المستخدم بتسجيل بياناته للحصول على "fan id" وكذلك شراء التذاكر لجميع المباريات إلكترونيا.
وموقع تذكرتي هو أيقونة جديدة تنضم لمؤسسة إعلام المصريين والتي تسعى لإكمال مسيرة التطوير الشاملة التي تخص المواطن المصري والعربي، والتي بدأت من خلال تطبيق "ووتش إت" والمختص بمشاهدة جميع المسلسلات التي تعرض على القنوات التابعة للمجموعة. وكانت اللجنة أكدت عبر بيان رسمي أنها قررت تخفيض الأسعار لتخفيف
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
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رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
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رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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تخفيض أسعار تذاكر مباريات الفراعنة في أمم إفريقيا

بعد انتقادات عنيفة وُجهت لاتحاد الكرة واللجنة المنظمة بسبب ارتفاع أسعار التذاكر، قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات منتخب مصر في البطولة، خلال دورها الأول، إلى 150 جنيهًا بدلا من 200 جنيه، وأكدت اللجنة عبر بيان رسمي أنها قررت تخفيض الأسعار لتخفيف العبء المالي عن جماهير كرة القدم المصرية وزيادة وجودهم في المدرجات لتشجيع منتخب بلادهم، والاستمتاع بالبطولة التي تقام على أرض مصر.
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أجيري يوجه صفعة لنجمي الزمالك قبل كأس الأمم

علم «التحرير»، من مصادر مطلعة في المنتخب الوطني، أن الثنائي محمود عبد المنعم «كهربا» ويوسف إبراهيم «أوباما» نجمي نادي الزمالك، خارج حسابات الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن منتخب مصر وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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بطل «كان».. حكاية الرقم القياسي لغانا في نسخة 1978

استطاع منتخب غانا أن يتوج بلقب بطولة أمم إفريقيا 1978 وهي البطولة التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى منتخبات: غانا (البلد المضيف) ونيجيريا وزامبيا وبوركينا فاسو، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: أوغندا وتونس والمغرب (حامل اللقب) والكونغو، وشهدت هذه النسخة غياب منتخب مصر الذي لم يتمكن من التأهل للبطولة، وكانت هذه النسخة عودة مرة أخرى لتتويج أصحاب الأرض باللقب، حيث تعد هذه خامس مرة كان يتوج فيها منتخب البلد المضيف باللقب.
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أول تحرك من اتحاد الكرة بعد أزمة تذاكر أمم إفريقيا

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، أن اللجنة تقوم حاليًا بمراجعة أسعار تذاكر مباريات البطولة، بما يحقق أحد أهم أهداف تنظيم البطولة بعودة الجماهير بشكل كامل إلى المدرجات، وكشف أبو ريدة عن أن تلك المراجعة تستهدف بالأساس أسعار تذاكر الدرجة الثالثة بالنسبة لمباريات المنتخب الوطني، لما تمثله من عصب جماهيري مهم للمنتخب والبطولة، بالإضافة إلى أسعار تذاكر مباريات المجموعات الأخرى التي نعمل على تشجيع جماهير الكرة المصرية لملء مدرجاتها، لإظهار وجه مصر الحضاري أمام القارة والعالم.
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