5 تذاكر حدا أقصى لكل مشجع في بطولة أمم إفريقيا

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

أمم إفريقيا

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تحديد 5 تذاكر حد أقصى لكل فرد، يرغب في حضور مباريات البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وبات المصريون والعالم أجمع، قادرين على حجز تذاكر مباريات كان 2019، بعد إطلاق الموقع الرسمي لحجز تذاكر البطولة، حيث يدخل الزوار على الموقع الرسمي وهو www.tazkarti.com .. ويقوم المستخدم بتسجيل بياناته للحصول على "fan id" وكذلك شراء التذاكر لجميع المباريات إلكترونيا.

وموقع تذكرتي هو أيقونة جديدة تنضم لمؤسسة إعلام المصريين والتي تسعى لإكمال مسيرة التطوير الشاملة التي تخص المواطن المصري والعربي، والتي بدأت من خلال تطبيق "ووتش إت" والمختص بمشاهدة جميع المسلسلات التي تعرض على القنوات التابعة للمجموعة. وكانت اللجنة أكدت عبر بيان رسمي أنها قررت تخفيض الأسعار لتخفيف



وموقع تذكرتي هو أيقونة جديدة تنضم لمؤسسة إعلام المصريين والتي تسعى لإكمال مسيرة التطوير الشاملة التي تخص المواطن المصري والعربي، والتي بدأت من خلال تطبيق "ووتش إت" والمختص بمشاهدة جميع المسلسلات التي تعرض على القنوات التابعة للمجموعة.



وكانت اللجنة أكدت عبر بيان رسمي أنها قررت تخفيض الأسعار لتخفيف العبء المالي عن جماهير كرة القدم المصرية وزيادة وجودهم في المدرجات لتشجيع منتخب بلادهم، والاستمتاع بالبطولة التي تقام على أرض مصر، حيث قررت اللجنة تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات منتخب مصر إلى 150 جنيهًا بدلًا من 200 جنيه.



وأسفرت القرعة عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا مع منتخبات أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوى، وتسعى مصر لحصد لقب البطولة للمرة الثامنة.



