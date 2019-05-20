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الحلقة 14 مملكة الغجر.. خروج حورية فرغلي من المستشفى

تحرير:إسراء زكريا ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
مملكة الغجر
مملكة الغجر
بدأت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «مملكة الغجر» بطولة الفنانة فيفي عبده، والذي يعرض عبر فضائية «النهار»، بخروج «ياسمينا» التى تجسدها حورية فرغلي من المستشفى بعد أن صدمتها سيارة رجل أعمال لبناني يدعى «عدنان»، فور خروجها من شركة الطيران للبحث عن زوجها «رؤوف» ويجسده حازم سمير. وتستمر أحداث المسلسل ويطلب «عدنان» من ابنه «طوني» بأخذ ياسمينا إلى القصر لتمكث عندهم فترة حتى تستعيد ذاكرتها، وما إن تذهب «ياسمينا» إلى القصر حتى ظنت زوجة عدنان «صوفيا» أنها ابنتها «يوستينا» التي توفيت في حادث وكانت تعيش في لندن.
كما شهدت الحلقة محاولة «نعمة» وتجسدها فيفي عبده التواصل مع المافيا في لبنان للبحث عن «ياسمينا» وفى ذات التوقيت سعت المافيا إلى استكمال العمل مع «نعمة» فى تهريب الذهب ولكنها رفضت ذلك حتى يجدوا «ياسمينا». استطاعت «شاهي» سكرتيرة «النوري»
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سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
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ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
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ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» (9)| رجال النوري يصلون لـ«ياسمينا»

بدأت الحلقة التاسعة من "مملكة الغجر"، بصدمة رؤوف يجسده الفنان حازم سمير، عندما علم بأن «النوري» أعلن عن مليون جنيه مكافأة لمن يدلى بمكانه هو و"ياسمينا" التي تجسدها حورية فرغلي، كما تفاجأت "نعمة" وتجسدها الفنانة فيفي عبده، بهذا الإعلان أيضا، وحاولت عبر التواصل مع كبار الغجر، إيجاد"ياسمينا" قبل النوري. "ياسمينا" طلبت من صديقتها "سارينا" وتجسدها عزة مجاهد، نقودا وجوازات سفر حتى تهرب، وبصعوبة تمكنت "سارينا" من تدبير تلك الطلبات، وذهبت إلى منزل "حريصة" حيث تختبئ "ياسمينا"، وهناك تفاجأت بزواجها من رؤوف.
مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» 8| مكافأة مليون جنيه للقبض على ياسمينا

شهدت الحلقة الثامنة من "مملكة الغجر" بطولة الفنانة فيفي عبده، الذي يُعرض عبر فضائية «MBC مصر» العديد من المفاجآت، حيث قام "الزفر" الذي يجسده أحمد كرارة، بإخبار رجل الأعمال الذي تعمل لديه "ياسمينا" ويُدعى "النوري" ويجسده سامح الصريطي، بخيانتها له، كما أخبره أيضًا بمكان "الهارد ديسك" الذي يبحث عنه، وعندما علم "النوري" بأمر خيانتها له، ذهب إلى "الربع" ومعه رجاله لإحضارها ولكنه لم يعثر عليها، وأمر رجاله بالذهاب إلى منزل "رؤوف" الذي يجسده حازم سمير، وتفتيشه، لكنهم لم يجدوا شيئًا، وهو الأمر الذي جعله في حالة غضب كبيرة.
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حلقة 7 «مملكة الغجر» الزفر يساوم ياسمينا للزواج منها

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "مملكة الغجر" تهديد رجل الأعمال "النوري"، الذي يجسده سامح الصريطي لـ"نعمة" التي تجسدها فيفي عبده، بهدم "الربع" إذا كان لـ«ياسمينا» علاقة بتهكير حساب الشركة وإعلامها شركة التأمين في لندن بحقيقة موت الحصان، وأمر رجاله بتفتيش منزل "نعمة" وجميع منازل "الربع" للوصول إلى الخائن. وعثر "رؤوف" على سي دي «بروكسى» الخاص بالتهكير في غرفة "ياسمينا"، ولكنه تستر عليها، محاولا معرفة الأسباب التي دفعتها إلى القيام بتهكير حساب الشركة التى يعمل بها.
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مملكة الغجر (6)| الحكيم يأمر بذبح طفل لإنقاذ ياسمينا

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل "مملكة الغجر"، بطولة الفنانة فيفى عبده الذى يعرض عبر فضائية «MBC مصر» بقيام رجل الأعمال "النوري"، الذي يجسده الفنان سامح الصريطي، بخطف هيثم ورؤوف ليعرف منهما من قام بخيانته وراسل شركة التأمين في لندن وأخبرهم بحقيقة موت الحصان. وسادت "الربع" حالة من الحزن بعد القبض على «ياسمينا»، التي تجسدها حورية فرغلي، وحاولت نعمة، التي تجسدها فيفي عبده، تخليصها بشتى الطرق ولكنها لجأت أخيرا إلى الحكيم، الذي يجسده سناء شافع، وأمر الحكيم بذبح صبي صغير يتيم كفدية لخروج ياسمين من السجن، لكن تم الإفراج عنها دون قتل الطفل.
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