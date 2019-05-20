الحلقة 14 مملكة الغجر.. خروج حورية فرغلي من المستشفى
تحرير:إسراء زكريا
٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
مملكة الغجر
بدأت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «مملكة الغجر» بطولة الفنانة فيفي عبده، والذي يعرض عبر فضائية «النهار»، بخروج «ياسمينا» التى تجسدها حورية فرغلي من المستشفى بعد أن صدمتها سيارة رجل أعمال لبناني يدعى «عدنان»، فور خروجها من شركة الطيران للبحث عن زوجها «رؤوف» ويجسده حازم سمير.
وتستمر أحداث المسلسل ويطلب «عدنان» من ابنه «طوني» بأخذ ياسمينا إلى القصر لتمكث عندهم فترة حتى تستعيد ذاكرتها، وما إن تذهب «ياسمينا» إلى القصر حتى ظنت زوجة عدنان «صوفيا» أنها ابنتها «يوستينا» التي توفيت في حادث وكانت تعيش في لندن.
كما شهدت الحلقة محاولة «نعمة» وتجسدها فيفي عبده التواصل مع المافيا في لبنان للبحث عن «ياسمينا» وفى ذات التوقيت سعت المافيا إلى استكمال العمل مع «نعمة» فى تهريب الذهب ولكنها رفضت ذلك حتى يجدوا «ياسمينا».
استطاعت «شاهي» سكرتيرة «النوري»
كما شهدت الحلقة محاولة «نعمة» وتجسدها فيفي عبده التواصل مع المافيا في لبنان للبحث عن «ياسمينا» وفى ذات التوقيت سعت المافيا إلى استكمال العمل مع «نعمة» فى تهريب الذهب ولكنها رفضت ذلك حتى يجدوا «ياسمينا».
استطاعت «شاهي» سكرتيرة «النوري» الفنانة ميار الغيطي، التواصل مع أحد من المافيا في لبنان يدعى چورچ للوصول إلى ياسمينا، الذي أخبر النوري بضرورة سفره إلى لبنان في أقرب وقت ممكن.
وانتهت أحداث الحلقة بمحاولة المافيا إغراء رؤوف بالعمل معهم للإدلاء بمكان ياسمينا، ولكنه رفض ذلك وطلب منهم أن يتركوه حتى يستطيعوا إيجادها.
مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة على مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، ويشارك في بطولة المسلسل فيفي عبده، وحورية فرغلى، وسامح الصريطي.