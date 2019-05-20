الحلقة 14 مملكة الغجر.. خروج حورية فرغلي من المستشفى

تحرير:إسراء زكريا ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

مملكة الغجر

بدأت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «مملكة الغجر» بطولة الفنانة فيفي عبده، والذي يعرض عبر فضائية «النهار»، بخروج «ياسمينا» التى تجسدها حورية فرغلي من المستشفى بعد أن صدمتها سيارة رجل أعمال لبناني يدعى «عدنان»، فور خروجها من شركة الطيران للبحث عن زوجها «رؤوف» ويجسده حازم سمير. وتستمر أحداث المسلسل ويطلب «عدنان» من ابنه «طوني» بأخذ ياسمينا إلى القصر لتمكث عندهم فترة حتى تستعيد ذاكرتها، وما إن تذهب «ياسمينا» إلى القصر حتى ظنت زوجة عدنان «صوفيا» أنها ابنتها «يوستينا» التي توفيت في حادث وكانت تعيش في لندن.

كما شهدت الحلقة محاولة «نعمة» وتجسدها فيفي عبده التواصل مع المافيا في لبنان للبحث عن «ياسمينا» وفى ذات التوقيت سعت المافيا إلى استكمال العمل مع «نعمة» فى تهريب الذهب ولكنها رفضت ذلك حتى يجدوا «ياسمينا». استطاعت «شاهي» سكرتيرة «النوري»