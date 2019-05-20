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«هواوي».. آخر ضحايا الحرب التجارية بين أمريكا والصين

معركة جديدة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن أعلنت واشنطن ضم شركة "هواوي" الصينية إلى قائمة الشركات التي تمثل "مخاطرة كبيرة" للأمن القومي الأمريكي
تحرير:أحمد سليمان ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م
الحرب التجارية
الحرب التجارية
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين لن تصبح أكبر قوة عظمى في العالم تحت قيادته، حيث أكد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه "سعيد جدا" بالحرب التجارية، وقال عندما سئل عن آخر التطورات في الحرب التجارية: "إننا نأخذ مليارات الدولارات"، مضيفا أنه "من الواضح أن الصين لا تبلي بلاء حسنا مثلنا"، وتشير تعليقات ترامب إلى أنه لا ينوي العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات مع بكين بعد أن انهارت المحادثات لإنهاء الصراع التجاري في وقت سابق من هذا الشهر.
ومنذ ذلك الحين، سار في طريق لرفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، ونقل معركته مع بكين إلى عملاق التكنولوجيا الصيني، "هواوي". حيث نما تأثير شركة الاتصالات الصينية "هواوي" بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، وتزايد اهتمام الحكومة الأمريكية بها، خوفا من أن يتسبب انتشار الهواتف المحمولة وغيرها من المعدات
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روحاني في مفاعل نووي إيراني

إيران ترفع معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارا من، اليوم الإثنين، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف، وأن ذلك إثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أن هذا الأمر ليس بمعنى رفع نسبة التخصيب أو رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو تغيير نوعية أجهزة الطرد المركزي بل إن طاقة الإنتاج (سرعة الإنتاج) لليورانيوم المخصب ذات نسبة 3.67%، سترتفع إلى 4 أضعاف، وتم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مذبحة في البرازيل.. مقتل 11 شخصًا داخل ملهى ليلي

أقدم مسلّحون على قتل 11 شخصا على الأقلّ داخل ملهى بشمال البرازيل أمس الأحد، بحسب على ما أعلن مسؤولون. ووقع إطلاق النار في مدينة بيليم، بحسب ما قالت إدارة السلامة العامّة بولاية بارا الشمالية ولم تتّضح على الفور دوافع عمليّة إطلاق النار. وقد فرّ المعتدون بعد العمليّة، لكنّ موقع "جي1" الإلكتروني الإخباري البرازيلي، نقل عن مصدر في الشرطة قوله، إنّ أحد مطلقي الرصاص أصيب وإنّه في قبضة الشرطة. وذكر الموقع أنّ القتلى هم ستّ نساء وخمسة رجال، وأطلق سبعة رجال الرصاص بعدما وصلوا على متن درّاجة ناريّة وثلاث سيّارات وقد لاذوا بالفرار بعد ذلك.
مبيعات-الأسلحة (3)

الشعب السويسري يوافق على تشديد قوانين الأسلحة

صوت الناخبون في سويسرا، اليوم الأحد، لصالح تشديد قوانين الأسلحة في البلاد، ذلك وفق ما أوردته وسائل الإعلام السويسرية استنادا إلى النتائج الرسمية. وأفادت هيئة الإذاعة العامة في سويسرا، بأن أكثر من 63% من الناخبين على مستوى البلاد وافقوا على التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأسلحة النارية، التي تم تبنيها قبل عامين بعد الهجمات القاتلة التي وقعت في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا، وذكرت شبكة (ايه بي سي) الأمريكية، أن تصويت اليوم يعد جزءا من استفتاءات سويسرا المنتظمة التي تمنح المواطنين رأيا مباشرا في صنع السياسات.
البرلمان-الأوروبي

كيف يؤثر «البريكست» على انتخابات البرلمان الأوروبي؟

في الفترة من الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري، حتى السادس والعشرين من الشهر نفسه، سيتوجه ملايين الأوروبيين إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء القارة العجوز، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، لاختيار نوابهم في المجلس التشريعي، ومن ضمنهم 55 مليون بريطاني، ستكون هذه المرة الأخيرة لهم للمشاركة في الانتخابات الأوروبية، قبل الموعد النهائي لخروجهم من الاتحاد الأوروبي المقرر له في نهاية شهر أكتوبر المقبل، في الوقت الذي يرى فيه البعض التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي داخل بريطانيا، بمنزلة تصويت آخر على البريكست.
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دونالد-ترامب (3)

ترامب يهدد الصين: لن تصبحوا قوة عالمية عظمى في عهدي

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدياته للصين متعهدا بعرقلة مسيرة صعودها الاقتصادية وتممد نفوذها عالميا، إذ أعرب عن سعادته الكبيرة بالحرب التجارية مع بكين، مؤكدا أنه لن يسمح للصين بأن تصبح القوة العظمى في العالم أو يتجاوز اقتصادها الولايات المتحدة في عهده، مشيرا إلى أن الحرب التجارية أدرت على أمريكا مليارات الدولارات الأمريكية، وأن موقف بكين الاقتصادي ليس جيدا في الوقت الحالي مثل واشنطن.و إضاف "إذا كانت هيلاري كلينتون رئيسة أمريكا الآن لكان للصين أن تصبح اقتصادا أكبر بكثير منا بحلول نهاية فترة حكمها، لكن الآن لن تقترب الصين من تحقيق ذلك".
ترامب-يرفع-علامة-النصر

قبل 2020.. الصفقة التجارية مع الصين تحدد مصير ترامب

أدرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يكون بمقدوره الفوز بالانتخابات المقبلة عام 2020 فقط عن طريق توجيه الانتقادات والسخرية من المرشحين الديمقراطيين المحتملين في الاستحقاق الرئاسي الذي تنتظره الولايات المتحدة العام المقبل. وعندما انتهى الرئيس ترامب من الاستهزاء بالمرشحين الديمقراطيين للرئاسة في تجمع حاشد بولاية فلوريدا هذا الأسبوع، نقل تركيزه بشكل مفاجئ على حربه التجارية المكثفة مع الصين، وهو ما يشير إلى إدراكه أهمية الرهان على ذلك للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض.
دونالد ترامب

هل تتسبب الحرب التجارية في ارتفاع قياسي للأسعار؟

دخلت الحرب التجارية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين مرحلة جديدة بعد أن فشلت المفاوضات بين الجانبين في التوصل إلى صيغة مرضية للطرفين بشأن التعريفات الجمركية التي تم فرضها بشكل متبادل خلال العام الماضي. ومع بداية فصل جديد في هذه الحرب، بدا أن هناك متضررين جددا من الإجراءات المتبعة من كلال الجانبين، والتي من المتوقع أن ترتفع بأسعار بعض السلع المستوردة من البلدين في دول أخرى، وعلى رأسها بريطانيا التي تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال المستقبل القريب.
ترامب

ترامب «المتهور» يهدد المفاوضات التجارية مع الصين

في محاولة لنزع فتيل الحرب التجارية المشتعلة بينهما، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره الصيني شي جين بينج على الدخول في هدنة، خلال لقائهما على هامش قمة العشرين الأخيرة التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، نهاية العام الماضي، وعلى الرغم من استمرار المفاوضات بين البلدين منذ فبراير الماضي، فإن ترامب فاجأ الجميع وهدد برفع نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على بضائع صينية بقيمة مئتي مليار دولار، لتصبح خمسة وعشرين في المئة بدلا من عشرة في المئة فقط.
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