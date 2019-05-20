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وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها وقوع السيستم

تحرير:أمينة محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الامتحانات الإلكترونية، اليوم الإثنين، استقبلت 41 ألفا و560 طالبا بالصف الأول الثانوي في المدارس الخاصة، من إجمالي 49 ألف طالب أدوا امتحان الأحياء في الفترة المسائية، وإن الطلاب أدوا الامتحان بيسر إلكترونيا على أجهزة التابلت، مؤكدا: "مفيش حاجة اسمها وقوع السيستم من الأساس، والمنظومة الإلكترونية الحالية تعمل بكفاءة رائعة والفضل لجيش المهندسين في الوزارة والاتصالات وأجهزة الدولة المختلفة".
وأضاف شوقي، في تصريح خاص: "نحن نفخر ببناء مثل هذه المنظومة المتطورة، ونفخر بكوادر الوزارة المتمكنة، وكل أسرة التربية والتعليم التي تعمل ليل نهار رغم كل التحديات والتشكيك ولكنها أثبتت قدرتها على النجاح".يأتي تصريح الوزير بعد شكاوي طلاب التعليم الخاص، من وقوع منصة الامتحانات الإلكترونية في الفترة المسائسة
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (4)

«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية حققت «نجاح مدوي»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، إن منظومة الامتحانات الإلكترونية حققت "نجاحا مدويا" اليوم الإثنين، مؤكدا في أول تصريح عقب انتهاء لجان امتحانات أولى ثانوي على النظام الإلكتروني، أن المدارس الحكومية استقبلت 361 ألف طالب وطالبة من إجمالي 380 ألف طالبا أدوا امتحان الأحياء صباح اليوم، ولفت إلى أن العدد الطلابي الذي استقبلته منصة الامتحانات اليوم، يعد أكبر من مجموع طلبة جامعتي القاهرة وعين شمس في جميع السنوات الدراسية وجميع التخصصات.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (2)

«السيرفر على فلاشة».. التعليم تستعد لامتحان التابلت

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كواليس اجتماع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، اليوم الثلاثاء، مع مديري التعليم الثانوي على مستوى الجمهورية وإخصائين التطوير، بهدف التأكيد على تعليمات الوزارة في إجراء امتحان الصف الأول الثانوي، موضحة أن التعليمات تضمنت توعية الطلاب وطمأنتهم قبل عقد الامتحان، يوم الأحد المقبل، وأن يتقبل الجميع الواقع ويتعامل معه، وأن يكون الامتحان الإلكتروني الأساس، والورقى الاستثناء، على أن يتم إدخال الطلاب لقاعات الامتحان في الساعة الثامنة صباحا، ويجلسون في أماكن امتحانهم إلكترونيا.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

اعتماد ‏نتيجة امتحانات أبناء المصريين في الخارج

‏اعتمد الدكتور رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام ‏رئيس عام امتحانات أبناء المصريين في الخارج، اليوم الأحد، نتيجة الامتحانات للدور الأول من العام الدراسي الجاري ‏‏2018 - 2019، موضحا أن لجنة النظام والمراقبة انتهت من كافة الأعمال اللازمة لتقدير ‏الدرجات وبلغت النسبة المئوية للنجاح ‏‏98.39%‏، إذ بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحان 54 ألفا و383 ‏‏طالبا، وبلغ عدد الحضور 53 ألفا و428 طالبا، وعدد الناجحين 52 ألفا و567 طالبا، على أن يؤدوي امتحان الدور الثاني 1697 طالبا، وذلك يوم 6 يوليو المقبل.‏
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (4)

أولياء أمور يطالبون بنجاح دفعة أولى ثانوي دون امتحان

أجرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، تجربة عملية في مدارس الثانوية العامة، على النظام الإلكتروني، لتقييم قدرة منظومة امتحانات أولى ثانوي على التحمل، وبدأت التجربة من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة مساءً. ومع بداية التجربة، رصدت غرفة عمليات "ثورة أمهات مصر" العديد من المشكلات التي تواجه الطلاب، إذ لم يستطع أغلبهم الدخول على منصة الامتحانات، موضحين أنه عند محاولة الدخول على منصة الامتحانات تفاجئ البعض بعدم وجود إنترنت داخل المدارس.
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