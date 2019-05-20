وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها وقوع السيستم

تحرير:أمينة محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

طارق شوقي وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الامتحانات الإلكترونية، اليوم الإثنين، استقبلت 41 ألفا و560 طالبا بالصف الأول الثانوي في المدارس الخاصة، من إجمالي 49 ألف طالب أدوا امتحان الأحياء في الفترة المسائية، وإن الطلاب أدوا الامتحان بيسر إلكترونيا على أجهزة التابلت، مؤكدا: "مفيش حاجة اسمها وقوع السيستم من الأساس، والمنظومة الإلكترونية الحالية تعمل بكفاءة رائعة والفضل لجيش المهندسين في الوزارة والاتصالات وأجهزة الدولة المختلفة".

وأضاف شوقي، في تصريح خاص: "نحن نفخر ببناء مثل هذه المنظومة المتطورة، ونفخر بكوادر الوزارة المتمكنة، وكل أسرة التربية والتعليم التي تعمل ليل نهار رغم كل التحديات والتشكيك ولكنها أثبتت قدرتها على النجاح".يأتي تصريح الوزير بعد شكاوي طلاب التعليم الخاص، من وقوع منصة الامتحانات الإلكترونية في الفترة المسائسة