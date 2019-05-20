الحرب التجارية الأمريكية تضرب الأسهم الصينية

أشارت غرفة التجارة الأوروبية في الصين إلى أن أكثر من ثلث الشركات الأوروبية تأثرت سلبًا بالرسوم العقابية التي تبادلت الصين والولايات المتحدة فرضها

تحرير:مي فؤاد ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

البورصة

تراجعت مؤشرات الأسهم القياسية في البر الرئيسى للصين وهونج كونج يوم الاثنين الماضي، مع استمرار التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، أعقاب تكثيف الضغوط الأمريكية على شركة التكنولوجيا الصينية هواوي. في منتصف النهار، انخفض مؤشر بورصة شنغهاي المركب بنسبة 0.6% عند مستويات 2,865.25 نقطة. بينما انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1% تقريبًا. مع تراجع القطاع المالي، انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.3%، كما رصد مؤشر السلع الاستهلاكية انخفاضًا بنسبة 1.9 %، وانخفض مؤشر العقارات بنسبة 0.7 %، وهبط مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 1.8 %.

انخفضت أسهم هونج كونج الصينية المدرجة في هونج كونج بنسبة 0.5%. تراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.4% إلى 27,827.32 نقطة، في أدنى مستوى له منذ 8 فبراير الماضي. تراجع المؤشر الصينى الأصغر "شنزن" بنسبة 0.9 %، كما تراجع مؤشر ChiNext المركب بنسبة 0.6 %. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خضم التوترات التجارية،