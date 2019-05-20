أسقف شبرا الخيمة يستقبل زوجة قاتل الكاهن: لا ذنب لكِ

تحرير:هيثم بطاح ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م

الأنبا مرقس

استقبل الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذكوس اليوم الإثنين، زوجة وابنة "كمال.ش" فراش كنيسة مارمرقس بالمنشية الجديدة، المتهم بقتل كاهن الكنيسة "مقار سعد"، وذلك بمقر المطرانية بشارع منتزه محمد علي، بعد أن قرر قطع رحلته العلاجية بالولايات المتحدة والعودة إلى الوطن على خلفية الحادث ووعدهم أسقف شبرا الخيمة بتقديم كل أوجه الرعاية، وقرر صرف معاش شهري لهم وفق ما تقرره اللوائح الداخلية للكنيسة في تقديم المساعدات الإنسانية، وطمأنهم بأنهم لا يتحملون ذنب أو تبعات فعلة والدهم.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا يفيد بمصرع القس مقار سعد، 65 عامًا، راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة من سلاح نارى طبنجة على يد فراش الكنيسة، ويدعى "كمال.ش"، 54 عامًا متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس والبطن. وعقب قيام المتهم بتسليم نفسه للشرطة اعترف بوجود خلافات بينه وبين القس