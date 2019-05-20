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أسقف شبرا الخيمة يستقبل زوجة قاتل الكاهن: لا ذنب لكِ

تحرير:هيثم بطاح ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م
الأنبا مرقس
الأنبا مرقس
استقبل الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذكوس اليوم الإثنين، زوجة وابنة "كمال.ش" فراش كنيسة مارمرقس بالمنشية الجديدة، المتهم بقتل كاهن الكنيسة "مقار سعد"، وذلك بمقر المطرانية بشارع منتزه محمد علي، بعد أن قرر قطع رحلته العلاجية بالولايات المتحدة والعودة إلى الوطن على خلفية الحادث ووعدهم أسقف شبرا الخيمة بتقديم كل أوجه الرعاية، وقرر صرف معاش شهري لهم وفق ما تقرره اللوائح الداخلية للكنيسة في تقديم المساعدات الإنسانية، وطمأنهم بأنهم لا يتحملون ذنب أو تبعات فعلة والدهم.
كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا يفيد بمصرع القس مقار سعد، 65 عامًا، راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة من سلاح نارى طبنجة على يد فراش الكنيسة، ويدعى "كمال.ش"، 54 عامًا متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس والبطن. وعقب قيام المتهم بتسليم نفسه للشرطة اعترف بوجود خلافات بينه وبين القس
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وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
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حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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الأنبا-مرقس-مطران-شبرا-الخيمة

أسقف شبرا يترأس صلاة القداس على روح كاهن مارمرقس

ترأس الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذوكس صلاة القداس الإلهى بكنيسة مارمرقس المنشية، اليوم الأحد، بعد أن قطع رحلته العلاجية بالولايات المتحدة الأمريكية وعاد إلى الوطن، إثر الحادث الذى شهدته الكنيسة بمقتل القمص مقار سعد، على يد خادم بالكنيسة الأسبوع الماضي، وقدم مرقس واجب العزاء للآباء الكهنة وشعب الكنيسة. ومن المقرر أن يزور أسرة القتيل بمنزلهم اليوم ليقدم واجب العزاء لزوجته وأسرته برفقة مجموعة كبيرة من الآباء كهنة الإيبارشية.
الأنبا-مرقس-مطران-شبرا-الخيمة

بيان جديد لمطرانية شبرا بعد مقتل «كاهن مار مرقس»

نشرت مطرانية شبرا الخيمة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الخميس، بيانًا تهيب فيه بجميع المتابعين عدم الالتفات إلى ما ينشر بخصوص الحادث الذي وقع مؤخرًا بكنيسة مار مرقس الرسول المنشية الجديدة، بمقتل القس مقار سعد، 65 عامًا راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة من سلاح نارى "طبنجة" على يد فراش الكنيسة "كمال.ش"، 54 عامًا، معلنة عدم مسؤوليتها عما تتداوله بعض الصفحات من أخبار أو تصريحات للأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها وأن كل ما يخص المطرانية ينشر على الصفحة الرسمية لها.
الأنبا-مرقس-مطران-شبرا-الخيمة

الكنيسة تصرف معاشا شهريا لأسرة «قاتل قس شبرا»

أعلنت مطرانية شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، أن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، قرر قطع رحلته العلاجية بالولايات المتحدة ليعود لأرض الوطن على خلفية واقعة قتل فراش كنيسة مارمرقس الرسول للقس مقار سعد يوم الاثنين الماضى. وقال بيان من الكنيسة، إن الأنبا مرقس سيستقبل أولاد "كمال. ش" فراش الكنيسة، لتقديم الرعاية لهم بعد عودته من أمريكا، مشيرا إلى أنه قرر صرف معاش شهري لا يقل عن 2500 جنيه لزوجة وبنات "كمال. ش" المتهم بالقتل، معلنا أنه لن يحمل بنات القاتل ما فعله والدهم.
القمص-مقار-سعد-مقار

كاهن جديد يخلف قتيل كنيسة مارمرقس في إدارة ملف البر

كشف مصدر في مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، رفض ذكر اسمه، عن أن كاهنا جديدا سيتولى إدارة ملف البر والمساعدات الذى كان يتولاه الأب مقار سعد راعي كنيسة مارمرقس الذي قتل أمس، على يد خادم بالكنيسة وسيتم اختياره عن طريق الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة بعد وصوله من الخارج من بين 4 كهنة على الرتبة نفسها يخدمون بهذه الكنيسة. وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا يفيد بمصرع القس "مقار سعد"، 65 عامًا راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة على يد فراش الكنيسة ويدعى "كمال.ش"، 54 عامًا متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس والبطن.
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