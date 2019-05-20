جريمة

أم وابنها قتلا الأب ووضعاه في خزان صرف صحي بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
تخلصت ربة منزل في مدينة ملوي بمحافظة المنيا، بالاشتراك مع نجلها الطالب الجامعي من زوجها "والد الطالب"، وقتلاه، بعد أن وضعا له قرص المنوم في كوب من الشاي، ثم خنقه، حتى أصبح جثة هامدة، قبل أن يضعاه داخل خزان صرف صحي في المنزل للتخلص من الجثة؛ وذلك بسبب زواجه من أخرى وتشاجره معهما، وبسبب انبعاث رائحة "الجثة" عقب مرور أيام على الجريمة، أُخطرت أجهزة الأمن التي كشفت الواقعة، وألقت القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المشتشفى العام، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانبعاث رائحة كريهة من منزل "إ.ش- 55 سنة"، سمسار عقارات، ويقيم في مدينة ملوي، وانتقل فريق من أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة صاحب المنزل، مقتولا داخل خزان الصرف الصحي الخاص بالمنزل، وتبيّن
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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النيابة الإدارية

إحالة موظف متهم في أحداث العدوة للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة صراف في صرافة صفانية، التابعة لمأمورية الضرائب العقارية "مبانٍ" بالعدوة بمحافظة المنيا، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لتورطه في ارتكاب جرائم إرهابية بدائرة مركز العدوة في المنيا محل الاتهام في القضية رقم 28 لسنة 2014 جنايات كلي- المنيا، وذلك فى ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تنفذه النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة، واجتثاث مَن يثبت -بحكم بات- تورطه في الإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية، من الوظيفة العامة بأسرها.
جثة

وفاة سيدة بعد إصابتها في مشاجرة دامية بالبساتين

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم، مساء اليوم السبت، جراء وقوع مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص بمنطقة البساتين وجرى نقلها إلى المشرحة لاستخراج تصريح الدفن فيما لا يزال المصابون فى المستشفى، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة. تلقى مأمور قسم شرطة شرطة البساتين بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، ودلت التحريات الأولية أن مشادة كلامية وقعت بين شخصين تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها كل منهما بأنصاره.
جثة

«ترامادول وعصير وجثة».. جريمة الزوجة والعشيق بالظاهر

لم تكن تتوقع "منى" أن جريمتها سوف تنكشف بعد أن ارتمت في أحضان عشيقها وخططا سويا لقتل الزوج، الذي قضى سنوات في الغربة يعمل ليلا نهارا حتى يوفر لها ولابنته الوحيدة "منة" حياة كريمة، بعدما أقنعها عشيقها بضرورة التخلص من الزوج، حتى يفسح لهما طريق الحرام الذي سلكاه منذ عامين عندما قرر "عادل" الذي يعمل مندوب مبيعات السفر إلى دولة خليجية بحثا وراء الرزق، ولم يدم سفره طويلا حتى تعرفت "منى" على عشيقها وعرفت معه طريق الحرام، والأسبوع الماضي، قرر عادل قضاء شهر رمضان مع زوجته وابنته، وحزم حقائبه وعاد إلى مصر، لكن الشيطانة وعشقيها وضعا الخطة للتخلص منه.
حريق

حريق في مطعم «شاورما» بالمنيا.. وإصابة 5 عمّال

أصيب 5 عمال بحروق بدرجات متفاوتة من الدرجة الأولى وحتى الثالثة، إثر اندلاع حريق في مطعم "شاورما" بشارع طه حسين شمال مدينة المنيا، وتم نقل المصابين إلى قسم الحروق بالمستشفى العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة. وأكدت التحريات والمعاينة، أن الحريق اندلع في موقد مخصص للطهي بسبب تطاير بنزين، وتسبّب الحريق في إحداث حالة من الفزع والخوف على سكان الشارع الكائن به المطعم، وتسبب في تعطيل الحركة المرورية لمدة ساعة تقريبًا حتى إخماد الحريق والسيطرة عليه.
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