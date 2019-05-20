أم وابنها قتلا الأب ووضعاه في خزان صرف صحي بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م

جثة - أرشيفية

تخلصت ربة منزل في مدينة ملوي بمحافظة المنيا، بالاشتراك مع نجلها الطالب الجامعي من زوجها "والد الطالب"، وقتلاه، بعد أن وضعا له قرص المنوم في كوب من الشاي، ثم خنقه، حتى أصبح جثة هامدة، قبل أن يضعاه داخل خزان صرف صحي في المنزل للتخلص من الجثة؛ وذلك بسبب زواجه من أخرى وتشاجره معهما، وبسبب انبعاث رائحة "الجثة" عقب مرور أيام على الجريمة، أُخطرت أجهزة الأمن التي كشفت الواقعة، وألقت القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المشتشفى العام، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانبعاث رائحة كريهة من منزل "إ.ش- 55 سنة"، سمسار عقارات، ويقيم في مدينة ملوي، وانتقل فريق من أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة صاحب المنزل، مقتولا داخل خزان الصرف الصحي الخاص بالمنزل، وتبيّن