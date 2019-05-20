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رئيس الوزراء يهدي درع تكريم للسفير الصيني

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، سونغ آيقوه سفير الصين لدى مصر، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده في القاهرة، إذ سلمه رئيس الوزراء درع تكريم، وأكد له أن مصر ترحب به ضيفا عزيزا في أي وقت يود فيه زيارة بلده الثاني، وأن مصر تتطلع لاستمرار الزخم المتنامي فى العلاقات المصرية - الصينية، بما يسهم فى زيادة التنمية والتقدم للشعبين الصديقين. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء توجه بالشكر لسفير الصين على الجهود الصادقة التى بذلها خلال فترة عمله التى امتدت على مدى ما يقرب من 9 سنوات.
وأضاف مدبولي أن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال هذه الفترة تطورا ملحوظا في كل المجالات، موضحا أن منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، السفير الصينى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، يعد تكريما متميزا ومستحقا من جانب القيادة السياسية، لشخصية صينية أسهمت فى تعزيز ودفع العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين. من
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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نائب يطالب بعودة «عربيات الرش» للشوارع

توجه تادرس قلدس عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول عودة عربات رش المبيدات ضد الحشرات والبعوض للشوارع مرة أخرى، مضيفا: "شهدنا خلال الفترة الماضية هجوم من الحشرات المختلفة بعدة محافظات، إذ ظهرت أسراب من النمل الأبيض بوسط الإسكندرية، الذي يتسبب بأضرار هيكلية في المباني والأثاث الخشبى، بالإضافة إلى انتشار الخنافس بالعريش والخنفساء بأ سوان وحشرة صرصور الليل بجنوب سيناء فضلا عن البعوض والناموس بكل محافظات مصر".
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مجلس النواب يوافق على إعلان الطوارئ: إجراء ضروري

اجتمعت اللجنة العامة بمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور سليمان وهدان وكيل المجلس وباقي أعضاء اللجنة العامة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، وذلك للنظر فيما أحاله المجلس، إلى اللجنة العامة وهو: (أولا) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم 25 أبريل الماضي، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، و(ثانيا) بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن القرار.
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أول تعليق من رئيس الوزراء على فرض حالة الطوارئ

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن فرض حالة الطوارئ يهدف لاستكمال جهود القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب والعناصر الإرهابية، ودعم مؤسسات الدولة في استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر، مؤكدا على أن مجلس الوزراء وافق على فرضها وفق قرار رئيس الجمهورية بهذا الصدد، ويرجو موافقة مجلس النواب عليها وفق النصوص والقواعد الدستورية، جاء ذلك في بيانه، اليوم السبت، أمام مجلس النواب، بشأن أسباب فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، بداية من 25 أبريل الماضي، وذلك في أول تعليق على القرار.
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«نقل النواب» تعلق على التحول للأتوبيسات الكهربائية

أشاد محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في بيان له، اليوم السبت، بحرص الحكومة على مواكبة التطور التكنولوجي العالمي بالاتجاه إلى تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مؤكدا أهمية جهود الحكومة لاستبدال الأتوبيسات التي تعمل بالبنزين بأخرى تعمل بالكهرباء، نظرا للعائد الاقتصادى من استخدامها بدلا من الوقود التقليدي، بالإضافة إلى العائد البيئي من تقليل الانبعاثات الكربونية التي تنتج عن استخدام البنزين والسولار.
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