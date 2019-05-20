رئيس الوزراء يهدي درع تكريم للسفير الصيني

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، سونغ آيقوه سفير الصين لدى مصر، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده في القاهرة، إذ سلمه رئيس الوزراء درع تكريم، وأكد له أن مصر ترحب به ضيفا عزيزا في أي وقت يود فيه زيارة بلده الثاني، وأن مصر تتطلع لاستمرار الزخم المتنامي فى العلاقات المصرية - الصينية، بما يسهم فى زيادة التنمية والتقدم للشعبين الصديقين. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء توجه بالشكر لسفير الصين على الجهود الصادقة التى بذلها خلال فترة عمله التى امتدت على مدى ما يقرب من 9 سنوات.

وأضاف مدبولي أن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال هذه الفترة تطورا ملحوظا في كل المجالات، موضحا أن منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، السفير الصينى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، يعد تكريما متميزا ومستحقا من جانب القيادة السياسية، لشخصية صينية أسهمت فى تعزيز ودفع العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين. من