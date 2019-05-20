60 دقيقة نيران.. 4 حرائق تضرب مناطق متفرقة بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م

حريق - أرشيفية

شهدت محافظة الجيزة 4 حرائق في أماكن متفرقة، اليوم الاثنين، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، البداية بتلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منطقة عشش السكة الحديد بشارع السودان بالقرب من كوبري الخشب، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي، في الوقت الذي فرضت فيه قوات الشرطة كردونا أمنيا للسيطرة على الحريق وتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران، وأخمدوا الحريق الذي أسفر عن احتراق 15 عشة على مساحة 300 متر، وذلك دون وقوع إصابات، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق نتيجة إلقاء أحد الأشخاص عقب سيجارة. حالة من الذعر انتابت أهالي منطقة الطالبية بارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد أدخنة كثيفة غطت سماء المنطقة بالقرب من شركة