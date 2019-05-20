غش وضرب وتسريب.. أخطاء بالجملة في امتحان الدبلوم

التعليم: في اللجنة رقم 2077 محمد فريد سرحان الإعدادية بنين تجاري قذف شخص مجهول طوبة من خارج اللجنة وأصيب ملاحظ إصابة طفيفة وتم إبلاغ النجدة ووصلت للجنة

تحرير:أمينة محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م

امتحان - صورة أرشيفية

واصل، اليوم الإثنين، طلاب شهادة الدبلومات الفنية، امتحانات الدور الأول، وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، بأن متابعة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول بجميع تخصصاتها جاءت كالتالي: لم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية فى الورقة الامتحانية، إذ أدى الطلاب الامتحان على فترتين، مشيرا إلى أنه ورد لغرفة العمليات إشارة بشأن وجود صورة من امتحان الرياضة العامة على جروب فيسبوك باسم "تنسيق الدبلومات الفنية للكليات والمعاهد"، وبالتواصل مع المطبعة السرية للتعليم الفني تبين أنه امتحان دولة السودان.

وذكر مجاهد، في بيان له، أنه بالمتابعة الأمنية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية اتضح وجود جروب واتس آب باسم (دبلوم صنايع) تداول امتحان مادة الرياضة العامة في تمام الساعة التاسعة و5 دقائق، وتم التوصل لاسم الطالب الذي حمل الامتحان على الجروب ويدعى "ع.ع"، وتم التواصل مع لجنة النظام والمراقبة لمعرفة اللجنة الامتحانية