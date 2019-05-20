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غش وضرب وتسريب.. أخطاء بالجملة في امتحان الدبلوم

التعليم: في اللجنة رقم 2077 محمد فريد سرحان الإعدادية بنين تجاري قذف شخص مجهول طوبة من خارج اللجنة وأصيب ملاحظ إصابة طفيفة وتم إبلاغ النجدة ووصلت للجنة
تحرير:أمينة محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
امتحان - صورة أرشيفية
امتحان - صورة أرشيفية
واصل، اليوم الإثنين، طلاب شهادة الدبلومات الفنية، امتحانات الدور الأول، وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، بأن متابعة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول بجميع تخصصاتها جاءت كالتالي: لم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية فى الورقة الامتحانية، إذ أدى الطلاب الامتحان على فترتين، مشيرا إلى أنه ورد لغرفة العمليات إشارة بشأن وجود صورة من امتحان الرياضة العامة على جروب فيسبوك باسم "تنسيق الدبلومات الفنية للكليات والمعاهد"، وبالتواصل مع المطبعة السرية للتعليم الفني تبين أنه امتحان دولة السودان.
وذكر مجاهد، في بيان له، أنه بالمتابعة الأمنية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية اتضح وجود جروب واتس آب باسم (دبلوم صنايع) تداول امتحان مادة الرياضة العامة في تمام الساعة التاسعة و5 دقائق، وتم التوصل لاسم الطالب الذي حمل الامتحان على الجروب ويدعى "ع.ع"، وتم التواصل مع لجنة النظام والمراقبة لمعرفة اللجنة الامتحانية
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (2)

«السيرفر على فلاشة».. التعليم تستعد لامتحان التابلت

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كواليس اجتماع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، اليوم الثلاثاء، مع مديري التعليم الثانوي على مستوى الجمهورية وإخصائين التطوير، بهدف التأكيد على تعليمات الوزارة في إجراء امتحان الصف الأول الثانوي، موضحة أن التعليمات تضمنت توعية الطلاب وطمأنتهم قبل عقد الامتحان، يوم الأحد المقبل، وأن يتقبل الجميع الواقع ويتعامل معه، وأن يكون الامتحان الإلكتروني الأساس، والورقى الاستثناء، على أن يتم إدخال الطلاب لقاعات الامتحان في الساعة الثامنة صباحا، ويجلسون في أماكن امتحانهم إلكترونيا.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطة إنشاء المباني المدرسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إنشاء المباني المدرسية، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، الذي أشار إلى أن إجمالي عدد المباني المدرسية يبلغ 28 ألفا و301 مبنى، تنقسم إلى 26 ألفا و93 مبنى حكومي، و2208 مبنى يتبع القطاع الخاص، وتحتوي هذه المباني على 469 ألفا و653 فصلا، تنقسم إلى 414 ألفا و137 فصلا حكوميا، و55 ألفا و516 فصلا يتبع القطاع الخاص.
ولد-الغلابة (1)

المعلمون يتضامنون مع مسلسل السقا: كلنا ولد الغلابة

دشن عدد من المعلمين، اليوم الأحد، عدد من الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي، منها: "كلنا ولد غلابة.. التعليم تقاضي السقا.. ولد الغلابة.. الحقيقة بتوجع.. شكرا أحمد السقا.. ولد غلابة يمثل المعلم المصري"، وذلك دعما للمسلسل الرمضاني الذي أظهر جانبا من الواقع الذي يعيشونه -على حد زعمهم، إذ يجسد الفنان أحمد السقا شخصية "عيسى" مدرس تاريخ بمدرسة حكومية براتب ضعيف للغاية، لا يمكنه من العيش، ليضطر العمل كسائق في وردية إضافية، لكن مع مرور الوقت يتحول لرجل عصابات ويتورط في العمل بتجارة المخدرات من أجل إنقاذ والدته المريضة.
مدارس التعليم الفني

إعلان موعد امتحانات دبلومات التعليم الفني

أعلنت الإدارة المركزية للتعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أعداد اللجان ومواعيد امتحانات دبلوم التعليم الفني (تجاري، فندقي، زراعي، صناعي) الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إن امتحانات العملي للـدور الأول ستبدأ يوم 11 مايو الجاري، على أن تبدأ امتحانات التحريري الدور الأول للدبلومات الفنية يوم 18 مايو.
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