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في «القوى العاملة».. 17 مسؤولا يتقاضون 46 مليون جنيه

تحرير:أحمد جاد ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٤ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
سادت حالة من الارتباك في اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، في أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه، وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسارا من وزارة المالية بخصوص الـ17 العاملين في 11 مكتبا بالخارج، وهو ما ردت عليه مشيرة مصلح عن وزارة المالية، بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وتلك مصروفات المعيشة والسكن، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد.
وتعهد مسؤولو القوى العاملة، بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها الـ17 العاملين في دول العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين بأن دورهم هام، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية، بينما الـ13 ألف عامل اللذين بتقاضون 65 مليون جنيه، هم عاملين محليين في الداخل تابعين للوزارة.اقرأ أيضا| «اقتصادية
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وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
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حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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نائب: الوعود لا تكفي لسد حاجة المواطنين من المياه

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حي العمرانية، في بيان له، اليوم الخميس، إن أزمة استمرار انقطاع المياه عادت للظهور مرة أخرى بمحافظة الجيزة، خاصة مع بداية فصل الصيف وزيادة معدلات استهلاك المياه وعدم كفاية الكمية التي تنتجها المحطات الحالية لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن أزمة انقطاع المياه بمحافظة الجيزة تحتاج إلى تحركات حقيقية وإرادة سياسية قوية، وليست وعود من قيادات وزارة الإسكان بحل الأزمة دون تحرك على أرض الواقع، فالوعود فقط غير كافية لسد احتياجات المواطنين من المياه.
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السبت.. جلسة عاجلة للنواب بسبب حالة الطوارئ

قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، في بيان له، اليوم الخميس، إن المجلس سيعقد جلسة عامة عاجلة الساعة الثانية عشرة صباح بعد غد السبت، موضحا أن الجلسة ستكون مخصصة لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل الماضي، القرار الجمهوري رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، في مادته الأولى على أن تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 اشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة صباح 25 أبريل.
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حوادث طلاب المدارس في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدمت النائبة آمال رزق الله، بطـلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير التربية والتعليم طارق شوقي، بشأن وجود العديد من الحوادث والإصابات التي تحدث لطلاب المدارس في الفترة الأخيرة، تصل إلى الوفاة أو الشلل وغيرها، ما يتطلب دراسة الأمر وبحث أسبابه وإيجاد حل ذلك. واستعرضت النائبة العديد من الحوادث التي تمت في الفترة الأخيرة، ومنها سيف الدين محمد الطالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الفيصلية الإعدادية بالهرم، الذي فوجئ بسقوط «ديسك» من الطابق الرابع على رأسه، ليصاب بكسر بالجمجمة بالإضافة إلى اشتباه في شلل نصفى بالجانب الأيسر.
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برلماني: حملات تنظيف شواطئ تعتمد على «فيسبوك»

أشاد اللواء تادرس قلدس عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتعاون الجمعيات الأهلية مع وزارة البيئة في جهودها لتنظيف قاع البحر الأحمر، إذ تنظم بعض الجمعيات حملات شبه شهرية لتنظيف شواطئ البحر الأحمر التي تتعرض لمقذوفات البحر ومخلفاته باستمرار، مؤكدا أهمية الحفاظ على البيئة البحرية والشواطئ ومناطق الشعاب المرجانية ومناطق الغوص، ليس فقط للحفاظ على السياحة، لكن حفاظا على البيئة ذاتها من مخاطر التلوث، وعمل هذه الجمعيات يعتمد على إطلاق حملات النظافة على موقع "فيسبوك" واستقطاب عدد كبير من المتطوعين من مختلف الفئات والأعمار.
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