تعرف على موعد وصول فريق نهضة بركان المغربي

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م

نهضة بركان

تلقى نادى الزمالك إخطارًا رسميًا اليوم الإثنين من مسئولى نادي نهضة بركان المغربى، بشأن برنامج الفريق فى القاهرة استعدادًا لخوض لقاء إياب نهائى الكونفدرالية الإفريقية، المقرر له يوم الأحد المقبل بين الفريقين على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث تقرر وصول بعثة الفريق المغربي، إلى مطار القاهرة بعد غد الأربعاء في الخامسة والنصف صباحًا، على أن تستمر البعثة في القاهرة لمدة يوم، وطلب نهضة بركان من مسئولى النادي الأبيض توفير ملعب تدريب قريب من فندق إقامة البعثة لخوض مرانه عليه يوم الأربعاء.

وستتوجه بعثة نهضة بركان إلى الإسكندرية يوم الخميس 23 مايو في الثانية عشرة ظهرًا، على أن يتدرب على ملعب قريب من فندق الإقامة يومي الخميس والجمعة، كما طلب مسئولو الفريق المغربى توفير ملعب به أضواء كاشفة، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير في العاشرة مساء السبت على ملعب برج العرب. وتعرض الزمالك للخسارة



وستتوجه بعثة نهضة بركان إلى الإسكندرية يوم الخميس 23 مايو في الثانية عشرة ظهرًا، على أن يتدرب على ملعب قريب من فندق الإقامة يومي الخميس والجمعة، كما طلب مسئولو الفريق المغربى توفير ملعب به أضواء كاشفة، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير في العاشرة مساء السبت على ملعب برج العرب.



وتعرض الزمالك للخسارة أمام نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الوقت بدل الضائع (90+4)، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019.



ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري (الأحد المقبل)، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

