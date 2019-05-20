رياضة

الكاف يعلن حكام موقعة الزمالك بنهائي الكونفدرالية

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م
الزمالك
الزمالك
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين، تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، في لقاء الإياب المقرر إقامته في مصر على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية. وستتوجه بعثة نهضة بركان إلى الإسكندرية يوم الخميس 23 مايو في الثانية عشرة ظهرا، على أن يتدرب على ملعب قريب من فندق الإقامة يومي الخميس والجمعة. وطلبت بعثة الفريق المغربى توفير ملعب به أضواء كاشفة، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير في العاشرة مساء السبت على ملعب برج العرب.
وتعرض الزمالك للخسارة أمام نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الوقت بدل الضائع (90+4)، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019. ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري (الأحد المقبل)،
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
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رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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تعرف على موعد وصول فريق نهضة بركان المغربي

تلقى نادى الزمالك إخطارًا رسميًا اليوم الإثنين من مسئولى نادي نهضة بركان المغربى، بشأن برنامج الفريق فى القاهرة استعدادًا لخوض لقاء إياب نهائى الكونفدرالية الإفريقية، المقرر له يوم الأحد المقبل بين الفريقين على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث تقرر وصول بعثة الفريق المغربي، إلى مطار القاهرة بعد غد الأربعاء في الخامسة والنصف صباحًا، على أن تستمر البعثة في القاهرة لمدة يوم، وطلب نهضة بركان من مسئولى النادي الأبيض توفير ملعب تدريب قريب من فندق إقامة البعثة لخوض مرانه عليه يوم الأربعاء.
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رغم الخسارة.. 5 فرص تدعم الزمالك أمام نهضة بركان

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خسارة قاتلة أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، بهدف دون رد، في الوقت بدل من الضائع، جاء عن طريق اللاعب كودجو لابا، من هجمة مرتدة، خلال المباراة التي جمعتهما منتصف ليل الأحد، على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الزمالك يحتاج في لقاء الإياب المقرر له الأحد المقبل على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.
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الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة نهضة بركان

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، تدريباته مساء اليوم الخميس، في الخامسة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في إطار استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، والمقرر لها يوم الأحد المقبل في المملكة المغربية. ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق الزمالك، مطار القاهرة مساء اليوم، متجهة إلى المغرب لخوض مباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية.
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لاعب نهضة بركان: الأخطاء ممنوعة أمام الزمالك

كشف عبد الصمد لمباركي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي أن فريقه يمتلك كل مقومات التتويج بالبطولة الإفريقية على حساب فريق نادي الزمالك، حيث أكد لمباركي في تصريحات صحفية مغربية لصيحفة "المغرب اليوم" أن نهضة بركان سيبحث عن الفوز، لأنه يدرك أن مباراة الإياب في مصر ستكون الأصعب في مشوار فريقه بالبطولة، خاصة وأن الزمالك يحسم مبارياته على أرضه ووسط جماهيره. وأضاف عبدالصمد خلال تصريحاته بأن الأخطاء ممنوعة تمامًا في مثل هذه المباريات الحاسمة، خاصة أنها المرة الأولى التي يصل فيها نهضة بركان إلى المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية.
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