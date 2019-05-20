عمرو خالد: 3 شروط للتوبة .. واستغفر الله كلمة السر

تحرير:باهر القاضى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م

عمرو خالد

وصف الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي، شهر رمضان بأنه "شهر الصلح مع الله"، داعيا إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى من كل معصية وذنب. وفي الحلقة الخامسة عشر من برنامجه الرمضاني "فاذكروني" المذاع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي خصصها للحديث عن الاستغفار، أكد عمرو خالد أن هناك 3 شروط للتوبة تتحقق جميعها عندما ينطق لسانك بالاستغفار: "أستغفر الله"، وذلك حتى يتقبلها المولى عزو جل تتمثل في الآتي:

الندم: وهو شعور القلب بالحزن على ما أصابه الإنسان من ذنب، لذا عندما تقول: أستغفر الله.. اجعل قلبك يشعر بمعنى الندم. الإقلاع عن الذنب: العزم على عدم العودة "توبوا إلى الله توبة نصوحا"، ألا تعود للذنب من شدة صدق التوبة، لكن المشكلة في العزم، والذي يقويه كلمة "أستغفر الله". الاعتراف والإقرار الذب وترجمة