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عمرو خالد: 3 شروط للتوبة .. واستغفر الله كلمة السر

تحرير:باهر القاضى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م
عمرو خالد
عمرو خالد
وصف الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي، شهر رمضان بأنه "شهر الصلح مع الله"، داعيا إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى من كل معصية وذنب. وفي الحلقة الخامسة عشر من برنامجه الرمضاني "فاذكروني" المذاع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي خصصها للحديث عن الاستغفار، أكد عمرو خالد أن هناك 3 شروط للتوبة تتحقق جميعها عندما ينطق لسانك بالاستغفار: "أستغفر الله"، وذلك حتى يتقبلها المولى عزو جل تتمثل في الآتي:
الندم: وهو شعور القلب بالحزن على ما أصابه الإنسان من ذنب، لذا عندما تقول: أستغفر الله.. اجعل قلبك يشعر بمعنى الندم. الإقلاع عن الذنب: العزم على عدم العودة "توبوا إلى الله توبة نصوحا"، ألا تعود للذنب من شدة صدق التوبة، لكن المشكلة في العزم، والذي يقويه كلمة "أستغفر الله". الاعتراف والإقرار الذب وترجمة
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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عمرو خالد

عمرو خالد: أدوية للقلب لا تحقق الشفاء إلا بذكر الله

قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن ذكر "لا إله إلا الله"، يعتبر علاج لما يصيب القلوب من أمراض، وهو إقرار بوحدانية الله تعالى، بأنه لا يوجد خالق لهذا الكون سواه، ولا ند له أو شريك، وأضاف في الحلقة الحادية عشر من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، التي خصصها للحديث عن ذكر "لا إله إلا الله"، أن هناك أمراضًا تصيب القلوب لا دواء لها إلا ذكر الله تعالى، مشددا على أن في القلب خوف لا يطمئن إلا بذكر الله، وفي القلب قلق لا يثبت إلا بذكر الله، وفي القلب جشع لا يغني القلب إلا ذكر الله،
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بلح ومكسرات.. مركز «بصيرة» يرصد أسعار ياميش رمضان

أظهرت نتائج المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، أن أسعار البلح في الأسواق هذا العام تتراوح بين 20 و60 جنيها للكيلوجرام، بمتوسط 40 جنيها للجودة العالية، وبين 12 و48 جنيها بمتوسط 28 جنيها للجودة المتوسطة، بينما تراوحت الأسعار بين 7 و42 جنيها بمتوسط 19.7 جنيه للكيلوجرام للجودة العادية. وأشارت النتائج إلى أن الأسعار المنخفضة بالنسبة للبلح جاءت في سلاسل السوبر ماركت، إذ بلغت في المتوسط 30 جنيها للكيلوجرام للجودة العالية و20 جنيها للجودة المتوسطة و12.5 جنيه للجودة العادية.
طقس-حار (1)

ساعات صيام صعبة.. طقس أول أيام رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، في حين يبدأ الانخفاض التدريجي على غرب البلاد ليكون الطقس لطيفا على السواحل الغربية نهارا، لطيفا ليلا على كافة الأنحاء، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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