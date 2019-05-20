سامح شكري يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م

سامح شكري وزير الخارجية وجورج فيوري رئيس مجلس الشيوخ الكندي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الشيوخ الكندي "جورج فيوري، والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وأوضح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد في بداية اللقاء على اهتمامه بدفع العلاقات المصرية الكندية في كافة أوجهها، فضلا عن تنشيط الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين، خاصة أن كندا تتمتع بثقل دولي في دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة، مستعرضا بشكل مفصل التطورات الإيجابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشهدها مصر.

وأضاف حافظ، أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية العلاقات بين مصر وكندا، وتعزيز أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن الاستفادة من الفرص العديدة في مصر، وأشار شكري إلى المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر، وما يوفره السوق المصري من فرص استثمارية واعدة للشركات الكندية.وتم تناول مجمل التحديات