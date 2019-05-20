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سامح شكري يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م
سامح شكري وزير الخارجية وجورج فيوري رئيس مجلس الشيوخ الكندي
سامح شكري وزير الخارجية وجورج فيوري رئيس مجلس الشيوخ الكندي
استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الشيوخ الكندي "جورج فيوري، والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وأوضح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد في بداية اللقاء على اهتمامه بدفع العلاقات المصرية الكندية في كافة أوجهها، فضلا عن تنشيط الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين، خاصة أن كندا تتمتع بثقل دولي في دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة، مستعرضا بشكل مفصل التطورات الإيجابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشهدها مصر.
وأضاف حافظ، أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية العلاقات بين مصر وكندا، وتعزيز أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن الاستفادة من الفرص العديدة في مصر، وأشار شكري إلى المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر، وما يوفره السوق المصري من فرص استثمارية واعدة للشركات الكندية.وتم تناول مجمل التحديات
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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سامح-شكرى (1)

أول تعليق من مصر على استهداف محطتي بترول بالسعودية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن إدانتها البالغة لاستهداف محطتي ضخ للبترول في محافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية. وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق من صباح اليوم، عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية سعودية. وقالت قناة "المسيرة"، التي تديرها جماعة الحوثي اليمنية، إن سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية نفذ عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية.
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وزير الخارجية يلتقي بابا إفريقيا للروم الأرثوذكس

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية سائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، وبحثا جهود وأنشطة الكنيسة بالدول الإفريقية الشقيقة. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان له، اليوم، بأن شكري رحب في مستهل اللقاء بالبابا ثيودوروس الثاني، مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به الكنيسة، بما في ذلك بالدول الإفريقية، وما تعكسه أنشطة الكنيسة الخيرية من حرص على دعم الأشقاء الأفارقة في العديد من المجالات.
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شكري: نهتم برفع معدلات التنمية الشاملة بإفريقيا

اجتمع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، مع أعضاء مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتناول اللقاء سبل تطوير دور الوكالة في دعم التنمية بالعديد من الدول، خاصة الدول الإفريقية، وأوضح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد خلال اللقاء على أهمية دور الوكالة في دعم جهود التنمية بالقارة، عبر نقل الخبرات وبناء الكوادر في المجالات ذات الأولوية للدول الإفريقية، فضلا عن إيفاد الخبراء وتقديم المساعدات لها، مؤكدا على اهتمام مصر في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي برفع معدلات التنمية الشاملة بالقارة.
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شكري: حريصون على المشاركة في أنشطة «الفرانكفونية»

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية لويز موشيكيوابو. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري حرص على تقديم التهنئة للسيدة "موشيكيوابو"، بمناسبة توليها منصبها مطلع العام الجاري، مؤكدا أهمية دعم وتعزيز دور المنظمة الدولية للفرانكفونية، وحرص الحكومة المصرية على المشاركة الفعالة في كافة أنشطتها، وأهمية أن يظل الهدف الرئيسي الذي تضطلع به المنظمة هو إرساء السلام والاستقرار، وأن تعبر عن آمال وتطلعات الدول النامية وشعوبها، خاصة الأقل نموا وخاصة الإفريقية.
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