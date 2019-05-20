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هل حقن الأنسولين تٌفطر؟.. الأزهر والإفتاء يجيبان

تحرير:باهر القاضى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
الحقن
الحقن
وجه أحد المواطنين تساؤلا إلى دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول حكم «أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم، وأن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة، فهل يجوز أخذها فى نصف الساعة الأخيرة من الصوم؟»، وردت الدار بأنه لا مانع شرعا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام، ويكون الصيام معها صحيحا، لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثمّ يكون الصوم معها.
وأكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ردا على سؤال «التحرير»، هل حقن الأنسولين تفطر؟، بأن الضابط في الفطر ما وصل إلى الجوف عمدا من منفذ معتاد (الفم والأنف)، وعليه فصيام الذي أخذ هذه الحقنة تحت الجلد أثناء الصيام صحيح، وذلك لأن المضر بالصيام إنما هو ما وصل عمدا إلى الجوف. وذكر علي
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وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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طقس-حر

ارتفاع صادم في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس 16 رمضان

رغم الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، إلا أن توقعات طقس 16 رمضان تبدو بالمقارنة صادمة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ليسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، وتنشط على خليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.
رمضان-نايتس

دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك

بحسب ما يراه رجال الدين والعلماء، فإنه يستحب الإكثار من الدعاء والأعمال الصالحة والطاعات، خلال أيام الشهر الكريم، فرمضان أفضل شهور العام، إذ نزل فيه القرآن الكريم، وخصه المولى عز وجل، بليلة هي خير من ألف شهر، كما أن له العديد من النفحات الربانية والإلهية، ففى اليوم الثالث عشر، يفضل قراءة هذا الدعاء: اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنسِ وَالْأقْذارِ، وَصَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الْأَقدارِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِلتُّقى وَصُحْبَةِ الْأبرارِ بِعَوْنِكَ يا قُرَّةَ عَيْن الْمَساكينِ.
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أصعب أيام الصيام.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، ليسود البلاد غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، معتدل ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، وحالة البحر المتوسط تكون خفيفة لمعتدلة وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر لمتر والرياح جنوبية غربية.
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