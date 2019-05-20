هل حقن الأنسولين تٌفطر؟.. الأزهر والإفتاء يجيبان

تحرير:باهر القاضى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

الحقن

وجه أحد المواطنين تساؤلا إلى دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول حكم «أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم، وأن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة، فهل يجوز أخذها فى نصف الساعة الأخيرة من الصوم؟»، وردت الدار بأنه لا مانع شرعا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام، ويكون الصيام معها صحيحا، لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثمّ يكون الصوم معها.

وأكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ردا على سؤال «التحرير»، هل حقن الأنسولين تفطر؟، بأن الضابط في الفطر ما وصل إلى الجوف عمدا من منفذ معتاد (الفم والأنف)، وعليه فصيام الذي أخذ هذه الحقنة تحت الجلد أثناء الصيام صحيح، وذلك لأن المضر بالصيام إنما هو ما وصل عمدا إلى الجوف. وذكر علي