تفحم 12 سيارة «محتجزة» بقسم الطالبية في حريق هائل

تحرير:نصر الدين عبد المنعم ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م

حريق سيارة

قال مصدر أمني بقطاع الحماية المدنية إن الحريق الذي نشب بمبنيين متقابلين بشارع الهرم، بالقرب من محطة الطالبية، أسفر عن تفحم 12 سيارة كانت مركونة بالمكان، مضيفا أنه لم تقع إصابات بين الأهالي أو قوات الحماية المدنية إثر الحريق، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات في ملابسات الواقعة. وأضاف المصدر أنه تم الدفع بـ4 سيارت إطفاء ورجال الإنقاذ للسيطرة على الحريق، لافتا أن الحريق نشب بسبب الرياح التي أدت لتطاير النيران بين النخيل المنتشر بمحيط العقارين.

وأضاف المصدر، أن النيران التهمت السيارات المحتجزة على ذمة قضايا خاصة بقسم شرطة الطالبية، موضحا أن المكان المخصص لاحتجاز السيارات الخاص بالقسم هو الشارع الذي يفصل بين المبنيين المحترقين، وأن سبب اشتعال النيران هو وجود نخيل وأعشاب وبقايا أخشاب في الحدائق المحيطة بالمبنيين، وتسبب الحريق في تعطل حركة المرور