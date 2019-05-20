سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الدولار يرجع للخلف ويخسر 91 قرشا منذ بداية 2019

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م
الدولار - صورة أرشيفية
الدولار - صورة أرشيفية
واصل سعر صرف الدولار تراجعه في تعاملات، اليوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقد قرشين من قيمته أمام الجنيه المصري، ليصل ما خسرته العملة الخضراء منذ بداية العام الحالي أكثر من 91 قرشا، وفقا للبنك المركزي. وتراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، والإفريقي الدولي، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وعودة بمقدار قرشين ليسجل 16.97جنيه للشراء، 17.07 جنيه للبيع. وهبط سعر الدولار قرشا في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 16.98 جنيه للشراء، 17.08 جنيه للبيع.
في حين استقر سعره في البنك المصري الخليجي والبنك العقاري وبنك التعمير والإسكان ليسجل 17.00 جنيها للشراء، و17,10 جنيه للبيع.وأكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أن تزايد تدفقات النقد الأجنبي منذ يناير الماضي أسهمت في انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، مضيفا أن البنك المركزي لديه
اقرأ المزيد
فلوس (3)

هل يواصل الدولار هبوطه أمام الجنيه؟ خبراء يجيبون

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر بيع العملة الخضراء نحو 17.09 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الشراء نحو 16.99 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وسجل أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري بواقع 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء. وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين أن يشهد سعر الدولار مزيدا من الهبوط أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، بدعم من التفاؤل بالاقتصاد المصري وبدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
جهاز-تنظيم-الاتصالات

تنظيم الاتصالات يتقدم ببلاغ ضد شركات إبادة الحشرات

في أول ممارسة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي يقوم بإرسالها عدد من الشركات، وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، قام الجهاز بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية وبدء التحقيق في المخالفات القانونية التي تقوم بها الشركات والقائمون على إدارتها، وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل التي تزعج المواطنين.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين، ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش، ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.
الدفع-الإلكترونى (4)

المالية: فرق دعم فني لمواجهة أعطال الدفع الإلكتروني

أكدت وزارة المالية متابعة كل المشكلات والمعوقات التي تتلقاها فرق عمل الدعم الفني حول تطبيق المرحلة الثانية من منظومة تحصيل المستحقات الحكومية الإلكترونية، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع الأطراف المعنية، على حل وإزالة تلك المعوقات من أجل تحقيق أهداف الشمول المالي وفقا لرؤية مصر 2030، وضمان نجاح المنظومة الجديدة، والأهم التيسير على المواطنين. وأوضحت الوزارة أن أي منظومة جديدة قد تواجه معوقات أو مشكلات مختلفة، قد تظهر في أثناء التطبيق؛ مثل المشكلات التقنية أو التكنولوجية أو بسبب انخفاض توعية المواطنين ونقص تدريب العنصر البشرى القائم على التنفيذ.
اقرأ المزيد من الأخبار
فلوس (3)

هل يواصل الدولار هبوطه أمام الجنيه؟ خبراء يجيبون

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر بيع العملة الخضراء نحو 17.09 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الشراء نحو 16.99 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وسجل أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري بواقع 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء. وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين أن يشهد سعر الدولار مزيدا من الهبوط أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، بدعم من التفاؤل بالاقتصاد المصري وبدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الدولار-الجنيه

الدولار يتراجع لأقل من 17 جنيها لأول مرة منذ عامين

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض إلى أقل من 17 جنيها لأول مرة منذ عام 2017. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، وبنك عودة، وبنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء.
الدولار

ارتفع 86 قرشا أمام الدولار.. ما مصير سعر الجنيه؟

شهد سعر الجنيه المصري تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية، ليواصل ارتفاعه أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، ليصعد بنحو 86 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، في مقابل نحو 17.95 جنيه للبيع خلال شهر ديسمبر 2018. وأرجع خبراء الاقتصاد استمرار تراجع سعر الدولار إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري، وارتفاع حجم التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى عودة السياحة، وزيادة المعروض الدولاري في البنوك.
دولار

الدولار يتراجع لأقل من 17 جنيها.. ما السبب؟

واصل سعر صرف الدولار تراجعه في نهاية التعاملات، اليوم الأربعاء، إلى ما دون حاجز 17 جنيها، وبذلك يستمر مسلسل تراجعه أمام الجنيه المصري، إذ فقد أكثر من 84 قرشا منذ بداية العام الجاري، مدعوما بزيادة التدفقات النقدية الواردة من مصادر متعددة كتحويلات العاملين بالخارج وزيادة التدفقات السياحية. وقال مسؤول بالبنك الأهلي المصري، إن هناك عوامل كثيرة عززت من قوة العملة المحلية، مثل زيادة التدفقات النقدية للعملة الأجنبية إلى البلاد، حيث حققت 24.7 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وذلك وفقا لبيانات المركزي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org