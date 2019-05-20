الدولار يرجع للخلف ويخسر 91 قرشا منذ بداية 2019

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م

الدولار - صورة أرشيفية

واصل سعر صرف الدولار تراجعه في تعاملات، اليوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقد قرشين من قيمته أمام الجنيه المصري، ليصل ما خسرته العملة الخضراء منذ بداية العام الحالي أكثر من 91 قرشا، وفقا للبنك المركزي. وتراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، والإفريقي الدولي، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وعودة بمقدار قرشين ليسجل 16.97جنيه للشراء، 17.07 جنيه للبيع. وهبط سعر الدولار قرشا في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 16.98 جنيه للشراء، 17.08 جنيه للبيع.

في حين استقر سعره في البنك المصري الخليجي والبنك العقاري وبنك التعمير والإسكان ليسجل 17.00 جنيها للشراء، و17,10 جنيه للبيع.وأكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أن تزايد تدفقات النقد الأجنبي منذ يناير الماضي أسهمت في انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، مضيفا أن البنك المركزي لديه