الداخلية: مليار و166 مليون جنيه حصيلة حملات 5 شهور

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م

حملة أمنية

قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، نجح خلال الفترة من 1 يناير الماضي وحتى 15 مايو الحالي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 19 تشكيلا عصابيا بإجمالي 85 متهما لجؤوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب. وتم تقدير قيمة الأموال التي تم غسلها من متحصلات جرائمهم فى مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة قرابة مليار و166 مليون جنيه، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

يأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. وشن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، ومباحث