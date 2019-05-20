جريمة

الداخلية: مليار و166 مليون جنيه حصيلة حملات 5 شهور

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م
حملة أمنية
حملة أمنية
قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، نجح خلال الفترة من 1 يناير الماضي وحتى 15 مايو الحالي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 19 تشكيلا عصابيا بإجمالي 85 متهما لجؤوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب. وتم تقدير قيمة الأموال التي تم غسلها من متحصلات جرائمهم فى مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة قرابة مليار و166 مليون جنيه، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
يأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. وشن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، ومباحث
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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انتشار أمني

ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع خلال 24 ساعة؟

كثف ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها.
منفذ-بيع-سلع-التموين (1)

ضبط 111 قضية تموينية و17 منشأة بدون ترخيص بالجيزة

حملات مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، لمراقبة الأسواق، وضبط الخارجين عن القانون، خاصة في مجال السلع التموينية، والغش التجاري، وذلك بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 111 قضية تموينية، تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وجار العرض على النيابات المختصة.
اسعاف

مشاجرة «جيران» بكفر الشيخ.. وإصابة 3 أشقاء بالخرطوش

تعرض 3 أشخاص "أشقاء" للإصابة بطلقات خرطوش نتيجة مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة بقرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بوقوع مشاجرة بقرية الحمراء التابعة لدائرة المركز بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، عن طريق سيارات الإسعاف.
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الداخلية تلاحق مروجي الكيف في 6 محافظات (فيديو)

جهود متواصلة تقدمها وزارة الداخلية وتويجهات مستمرة من اللواء محمد توفيق بتضييق الخناق على منابع تهريب المخدرات ومداهمة البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو الكيف نقطة انطلاق ومسرحًا لنشاطهم غير المشروع فضلا عن تشديد الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة، وتنفيذا لتلك الإستراتيجية شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن استهدفت ضبط تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر.
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