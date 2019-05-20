الداخلية: مليار و166 مليون جنيه حصيلة حملات 5 شهور
تحرير:التحرير
٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م
حملة أمنية
قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، نجح خلال الفترة من 1 يناير الماضي وحتى 15 مايو الحالي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 19 تشكيلا عصابيا بإجمالي 85 متهما لجؤوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب.
وتم تقدير قيمة الأموال التي تم غسلها من متحصلات جرائمهم فى مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة قرابة مليار و166 مليون جنيه، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
يأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وشن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، ومباحث
يأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وشن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، ومباحث الأموال العامة، عدة حملات أمنية استهدفت أوكار تجارة الكيف والمخدرات، والاتجار في الأسلحة وورش التصنيع، وكذلك مداهمة أوكار تجميع الذخائر والمتاجرة فيها وبيعها للعصابات والتشكيلات الإجرامية، وأسفرت عن ضبط عشرات من المتهمين وكميات هائلة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بأنواعها.