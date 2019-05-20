إيران ترفع معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب
٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م
الرئيس الإيراني حسن روحاني في مفاعل نووي
أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارا من، اليوم الإثنين، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف، وأن ذلك إثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أن هذا الأمر ليس بمعنى رفع نسبة التخصيب أو رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو تغيير نوعية أجهزة الطرد المركزي بل إن طاقة الإنتاج (سرعة الإنتاج) لليورانيوم المخصب ذات نسبة 3.67%، سترتفع إلى 4 أضعاف، وتم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.
وأشار كمالوندي، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي نقلا عن مدير موقع "نظنز" لتخصيب اليورانيوم، إلى أن تحقيق إيران زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 190 ألف سيعد سهلا للغاية ومتاحا، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.ترامب: إذا أرادت إيران الحرب فستكون نهايتهاوأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا
وأشار كمالوندي، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي نقلا عن مدير موقع "نظنز" لتخصيب اليورانيوم، إلى أن تحقيق إيران زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 190 ألف سيعد سهلا للغاية ومتاحا، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
ترامب: إذا أرادت إيران الحرب فستكون نهايتها
وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرار "التوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما للمفاوضات.
ومنذ أيام، أعلن محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لقاءً مع وزراء خارجية الدول الأوروبية، الموقعة على الاتفاق النووي إضافة للاتحاد الأوروبي، لينقل لهم وجهة نظرها حول مصير الاتفاق. (التفاصيل)