سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إيران ترفع معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م
الرئيس الإيراني حسن روحاني في مفاعل نووي
الرئيس الإيراني حسن روحاني في مفاعل نووي
أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارا من، اليوم الإثنين، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف، وأن ذلك إثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أن هذا الأمر ليس بمعنى رفع نسبة التخصيب أو رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو تغيير نوعية أجهزة الطرد المركزي بل إن طاقة الإنتاج (سرعة الإنتاج) لليورانيوم المخصب ذات نسبة 3.67%، سترتفع إلى 4 أضعاف، وتم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.
وأشار كمالوندي، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي نقلا عن مدير موقع "نظنز" لتخصيب اليورانيوم، إلى أن تحقيق إيران زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 190 ألف سيعد سهلا للغاية ومتاحا، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.ترامب: إذا أرادت إيران الحرب فستكون نهايتهاوأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا
اقرأ المزيد
أمريكا-والصين-تنقلان حربهما-التجارية-للدول-النامية

«هواوي».. آخر ضحايا الحرب التجارية بين أمريكا والصين

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين لن تصبح أكبر قوة عظمى في العالم تحت قيادته، حيث أكد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه "سعيد جدا" بالحرب التجارية، وقال عندما سئل عن آخر التطورات في الحرب التجارية: "إننا نأخذ مليارات الدولارات"، مضيفا أنه "من الواضح أن الصين لا تبلي بلاء حسنا مثلنا"، وتشير تعليقات ترامب إلى أنه لا ينوي العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات مع بكين بعد أن انهارت المحادثات لإنهاء الصراع التجاري في وقت سابق من هذا الشهر.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مذبحة في البرازيل.. مقتل 11 شخصًا داخل ملهى ليلي

أقدم مسلّحون على قتل 11 شخصا على الأقلّ داخل ملهى بشمال البرازيل أمس الأحد، بحسب على ما أعلن مسؤولون. ووقع إطلاق النار في مدينة بيليم، بحسب ما قالت إدارة السلامة العامّة بولاية بارا الشمالية ولم تتّضح على الفور دوافع عمليّة إطلاق النار. وقد فرّ المعتدون بعد العمليّة، لكنّ موقع "جي1" الإلكتروني الإخباري البرازيلي، نقل عن مصدر في الشرطة قوله، إنّ أحد مطلقي الرصاص أصيب وإنّه في قبضة الشرطة. وذكر الموقع أنّ القتلى هم ستّ نساء وخمسة رجال، وأطلق سبعة رجال الرصاص بعدما وصلوا على متن درّاجة ناريّة وثلاث سيّارات وقد لاذوا بالفرار بعد ذلك.
مبيعات-الأسلحة (3)

الشعب السويسري يوافق على تشديد قوانين الأسلحة

صوت الناخبون في سويسرا، اليوم الأحد، لصالح تشديد قوانين الأسلحة في البلاد، ذلك وفق ما أوردته وسائل الإعلام السويسرية استنادا إلى النتائج الرسمية. وأفادت هيئة الإذاعة العامة في سويسرا، بأن أكثر من 63% من الناخبين على مستوى البلاد وافقوا على التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأسلحة النارية، التي تم تبنيها قبل عامين بعد الهجمات القاتلة التي وقعت في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا، وذكرت شبكة (ايه بي سي) الأمريكية، أن تصويت اليوم يعد جزءا من استفتاءات سويسرا المنتظمة التي تمنح المواطنين رأيا مباشرا في صنع السياسات.
البرلمان-الأوروبي

كيف يؤثر «البريكست» على انتخابات البرلمان الأوروبي؟

في الفترة من الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري، حتى السادس والعشرين من الشهر نفسه، سيتوجه ملايين الأوروبيين إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء القارة العجوز، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، لاختيار نوابهم في المجلس التشريعي، ومن ضمنهم 55 مليون بريطاني، ستكون هذه المرة الأخيرة لهم للمشاركة في الانتخابات الأوروبية، قبل الموعد النهائي لخروجهم من الاتحاد الأوروبي المقرر له في نهاية شهر أكتوبر المقبل، في الوقت الذي يرى فيه البعض التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي داخل بريطانيا، بمنزلة تصويت آخر على البريكست.
اقرأ المزيد من الأخبار
مظاهرات-ضد-ترامب في -إيران

«ليس لدينا ما نخسره».. انطباعات الإيرانيين عن الحرب

في وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت إيران انسحابها من الاتفاقية النووية لعام 2015 بشكل جزئي، وإعادة أنشطتها النووية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال 4 قاذفات نووية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" إلى المنطقة، لمواجهة تهديدات إيران، وسط انتشار أقاويل عن اندلاع حرب في المنطقة. الوضع في الداخل الإيراني لا يقل توترا، حيث يتحدث الناس في طهران بنبرة متوترة عما قد تجلبه الأيام المقبلة، حيث ينتشر الحديث عن صراع وشيك مع الولايات المتحدة في شوارع العاصمة الإيرانية.
استراتيجية-ترامب-لمكافحة-الإرهاب-تحث-الحلفاء-على-فعل-المزيد

«هل تحارب أمريكا إيران؟».. إجابة غامضة من ترامب

وسط تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران مؤخرا، مع تلميحات إلى اندلاع حرب بين البلدين، لم تكن تمر أول فرصة تواصل مباشر للصحفيين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أثناء استقباله الرئيس السويسري في البيت الأبيض، إلا ويوجه إليه سؤالا حول ما إذا كانت واشنطن في طريقها للحرب ما طهران، وعلى الفور رد ترامب، بإجابة لم تكن واضحة أو صريحة، إذ اكتفى بالإشارة إلى أنه "يأمل ألا تندلع الحرب مع إيران"، جاء ذلك بعد ساعات من كشف صحيفة "نيورك تايمز" الأمريكية، عن طبيعة المعلوامت التي دفعت واشنطن لإرسال قوة عسكرية ضارب لشرق الأوسط، تحسبا لهجوم إيراني.
العراق

هولندا تعلق مهام بعثتها في العراق لأسباب أمنية

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الأربعاء، عن تعليق مهام بعثتها في العراق لاعتبارات أمنية، وهي البعثة المختصة بتقديم المساعدة للسلطات المحلية لمواجهة التهديدات الأمنية، ويدور الحديث عن العسكريين الهولنديين الذين يدربون القوات العراقية في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، إلى جانب قوات أجنبية أخرى، وبينها ألمانية، ولم يوضح الجانب الهولندي طبيعة "الأسباب الأمنية" التي دفعته إلى تعليق عمل مدربيها، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن وكالة الأنباء الهولندية.
روحاني في مفاعل نووي إيراني

مهلة 60 يوما.. إيران تنسحب جزئيا من الاتفاق النووي

في 2015 وقعت إيران بالإضافة إلى ست دول أخرى هي أمريكا والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، على اتفاق عرف باسم "خطة العمل المشتركة الشاملة"، أو الاتفاق النووي الإيراني، نص على وقف إيران أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها، وهو ما التزمت به إيران وفقا لمراقبين، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب مرارا وتكرارا عن رفضه الاتفاق وقرر في 2018 الانسحاب منه، وإعادة فرض العقوبات على طهران، فيما حاولت الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق الحفاظ عليه، إلا أنه من الواضح أنها فشلت في ذلك، حيث قررت إيران، الانسحاب، جزئيا، من الاتفاق.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org