إيران ترفع معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م

الرئيس الإيراني حسن روحاني في مفاعل نووي

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارا من، اليوم الإثنين، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف، وأن ذلك إثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أن هذا الأمر ليس بمعنى رفع نسبة التخصيب أو رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو تغيير نوعية أجهزة الطرد المركزي بل إن طاقة الإنتاج (سرعة الإنتاج) لليورانيوم المخصب ذات نسبة 3.67%، سترتفع إلى 4 أضعاف، وتم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.

وأشار كمالوندي، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي نقلا عن مدير موقع "نظنز" لتخصيب اليورانيوم، إلى أن تحقيق إيران زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 190 ألف سيعد سهلا للغاية ومتاحا، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.ترامب: إذا أرادت إيران الحرب فستكون نهايتهاوأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا