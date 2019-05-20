شيخ الأزهر يستنكر مطالب المساواة بين الرجل والمرأة

تحرير:باهر القاضى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م

شيخ الأزهر

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال الحلقة الخامسة عشر من برنامجه الرمضاني على التليفزيون المصري، إن هناك اختلاف بين مفهوم المساواة في الثقافة الغربية المعاصرة والإسلام، مبينا أن الثقافة الغربية قبل المعاصرة كانت متفقة إلى حد كبير مع مبادئ الإسلام، وأن المفاهيم الإسلامية للأسرة مفاهيم خالدة لم تتغير بتغير الزمان والمكان، شأنها في ذلك شأن الثوابت في الإسلام، وليس من العدل أن تساوي بين مختلفين، فإذا حكمت على شخصين بأنهما مختلفان فالمساواة المطلقة بينهما تعد تناقضا.

واستشهد الطيب بموقف عباس العقاد من المطالبة بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، حيث أطلق عليها "لجاجة فارغة"، مبينا أن اللجاجة معناها الاستمرار في العناد وعدم قبول الحق أو الرأي الآخر وهي ضد الطبيعة، وما سماه العقاد لجاجة صار اليوم حقا من الحقوق في الثقافة الغربية. اقرأ أيضا| الطيب: