الإفراج عن السفير معصوم مرزوق و4 ناشطين آخرين

تحرير:تهامي البنداري ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ م

محكمة - ارشيفية

قال طارق العوضي، المحامي، إن النيابة العامة أصدرت اليوم الإثنين، قرارا بالإفراج عن السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق وكل من عبدالفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في ضوء الاتهامات المسندة إليهم بشأن نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام. وأضاف العوضي على حسابه الخاص على فيسبوك «الإفراج عن معصوم مرزوق ويحيى القزاز ونيرمين حسين وعبدالفتاح الصعيدي البنا ورائد سلامة بقرار من النائب العام وحفظ القضية».

كانت نيابة أمن الدولة، قررت حبس كل من رائد سلامة ومعصوم مرزوق ونيرمين حسين ويحيى القزاز وعبدالفتاح السعيد البنا، على ذمة التحقيقات الجارية، في القضية الجديدة التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018. والمتهمون هم: السفير السابق معصوم مرزوق، ويحيى القزاز عضو حركة 9 مارس، والقيادي بحزب التيار الشعبي تحت التأسيس