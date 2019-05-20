جريمة

الإفراج عن السفير معصوم مرزوق و4 ناشطين آخرين

تحرير:تهامي البنداري ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ م
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
قال طارق العوضي، المحامي، إن النيابة العامة أصدرت اليوم الإثنين، قرارا بالإفراج عن السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق وكل من عبدالفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في ضوء الاتهامات المسندة إليهم بشأن نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام. وأضاف العوضي على حسابه الخاص على فيسبوك «الإفراج عن معصوم مرزوق ويحيى القزاز ونيرمين حسين وعبدالفتاح الصعيدي البنا ورائد سلامة بقرار من النائب العام وحفظ القضية».
كانت نيابة أمن الدولة، قررت حبس كل من رائد سلامة ومعصوم مرزوق ونيرمين حسين ويحيى القزاز وعبدالفتاح السعيد البنا، على ذمة التحقيقات الجارية، في القضية الجديدة التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018. والمتهمون هم: السفير السابق معصوم مرزوق، ويحيى القزاز عضو حركة 9 مارس، والقيادي بحزب التيار الشعبي تحت التأسيس
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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السفير معصوم مرزوق

خالد علي يكشف حقيقة الإفراج عن معصوم ورفاقه

قال خالد علي، المحامي الحقوقي، إنه تم التأكد من قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين. وأضاف «علي» لـ «التحرير» أن 3 محامين توجهوا لمكتب نيابة أمن الدولة وتأكدو من قرار الإفراج عن السفير وبقية المحبوسين على ذمة قضية الإنضمام لجماعة إرهابية وتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة، ولفت أن قرار الإفراج جائ على ذمة تحقيقات القضية المتهمين فيها.
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