رامز في الشلال.. صدمات عنيفة لشيرين رضا (فيديو)

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م

رامز في الشلال

في حلقة اليوم الإثنين، الخامس عشر من أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة شيرين رضا، وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، لتدخل شيرين أيضا في نوبة من الصراخ والعويل؛ إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرضت الفنانة لصدمات عنيفة، دفعتها للصراخ بشدة، واستمر رامز في مضايقتها في أثناء المقلب بتحركاته الكثيرة على القارب؛ ما دفعها للنظر له باستغراب شديد.

وأعلنت قناة "MBC مصر"، عن موعد عرض برنامج "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، حيث يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم في شهر رمضان المبارك 2019، والإعادة تكون في الواحدة صباحا. واستطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى