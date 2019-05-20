خالد علي يكشف حقيقة الإفراج عن معصوم ورفاقه

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م

معصوم مرزوق

قال خالد علي، المحامي الحقوقي، إنه تم التأكد من قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين. وأضاف «علي» لـ «التحرير» أن 3 محامين توجهوا لمكتب نيابة أمن الدولة وتأكدو من قرار الإفراج عن السفير وبقية المحبوسين على ذمة قضية الإنضمام لجماعة إرهابية وتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة، ولفت أن قرار الإفراج جائ على ذمة تحقيقات القضية المتهمين فيها.

كان طارق العوضي، المحامي،قال إن النيابة العامة أصدرت اليوم الإثنين، قرار بالإفراج عن السفير معصوم مرزوق، ورفاقه الأربعة. وأضاف العوضي على حسابه الخاص على فيسبوك «الإفراج عن معصوم مرزوق ويحي القزاز ونيرمين حسين وعبد الفتاح الصعيدي البنا ورائد سلامة بقرار من النائب العام وحفظ القضية». كانت